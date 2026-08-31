Qua tuổi 50, ăn gì để tóc bớt rụng, chậm bạc?

Vì sao người trên 50 tuổi dễ rụng và bạc tóc?

Sau tuổi 50, tóc thường thưa, rụng và bạc dần do lão hóa. Ngoài ra, di truyền, thay đổi nội tiết, bệnh lý, thiếu dưỡng chất, giảm cân nhanh và căng thẳng cũng có thể ảnh hưởng đến tóc. Rụng tóc nhiều hoặc đột ngột cần được kiểm tra để xác định nguyên nhân.

Sau tuổi 50 nên ăn gì để hạn chế rụng tóc, tóc bạc?

Thực phẩm giàu protein

Tóc chủ yếu được cấu tạo từ keratin - một loại protein. Vì vậy, cần bổ sung đủ đạm từ cá, thịt nạc, trứng, sữa, đậu phụ, đậu nành và các loại đậu, đặc biệt ở người lớn tuổi có nguy cơ giảm khối cơ hoặc ăn uống kém.

Thực phẩm cung cấp sắt

Sắt tham gia nhiều quá trình quan trọng của cơ thể và tình trạng thiếu sắt có thể liên quan đến một số dạng rụng tóc. Có thể bổ sung sắt từ thịt nạc, hải sản, các loại đậu và rau lá xanh.

Tuy nhiên, không phải trường hợp rụng tóc nào cũng do thiếu sắt. Không nên tự ý dùng viên sắt khi chưa được đánh giá tình trạng thiếu hụt.

Sau tuổi 50, tóc thường thưa, rụng và bạc dần do lão hóa

Cá và thực phẩm chứa chất béo có lợi

Cá, đặc biệt cá béo, cung cấp protein, chất béo không bão hòa cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Các loại hạt cũng giàu chất béo tốt, protein và vi chất, nhưng chứa nhiều năng lượng nên cần ăn với lượng vừa phải.

Trứng và thực phẩm giàu vitamin B12

Vitamin B12 có vai trò quan trọng với cơ thể và tình trạng thiếu chất này có thể liên quan đến bạc tóc sớm ở một số trường hợp. Trứng, thịt, cá, sữa và thực phẩm tăng cường B12 là những nguồn cung cấp phù hợp.

Nếu nghi ngờ thiếu vitamin B12, nên đi khám để được đánh giá và hướng dẫn bổ sung thay vì tự dùng liều cao.

Thực phẩm cung cấp vitamin D

Vitamin D tham gia nhiều chức năng của cơ thể và được nghiên cứu về mối liên quan với một số dạng rụng tóc. Có thể bổ sung qua cá béo, lòng đỏ trứng và thực phẩm tăng cường vitamin D.

Tuy nhiên, vitamin D thấp không đồng nghĩa bổ sung chất này sẽ điều trị được mọi trường hợp rụng tóc. Việc bổ sung nên dựa trên đánh giá phù hợp.

Rau củ và trái cây đa dạng

Rau củ, trái cây cung cấp vitamin, khoáng chất và nhiều hợp chất có lợi, trong đó có vitamin C và folate. Vitamin C còn giúp tăng khả năng hấp thu sắt từ thực phẩm thực vật.

Nên kết hợp nhiều loại rau củ, trái cây với ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, nguồn protein tốt và chất béo không bão hòa để tạo khẩu phần cân đối.

Khi nào cần đi khám?

Tóc bạc, thưa dần theo tuổi thường không đáng lo. Tuy nhiên, nếu tóc đột ngột rụng nhiều, thành từng mảng, xuất hiện vùng hói mới hoặc da đầu bất thường, nên đi khám. Rụng tóc kèm mệt mỏi, thay đổi cân nặng hoặc sau khi dùng thuốc mới cũng cần lưu ý. Không nên tự bổ sung vitamin, khoáng chất với kỳ vọng tóc mọc nhanh hay đen trở lại.