Thế nào là phòng suite, phòng tổng thống trong khách sạn?

Trong một khách sạn cao cấp, khách có thể bắt gặp hàng loạt tên gọi như Deluxe Room, Executive Room, Junior Suite, Suite, Presidential Suite, Royal Suite... Những cái tên nghe rất sang trọng nhưng không phải ai cũng hiểu chính xác chúng khác nhau ở đâu.

Đặc biệt, phòng suite và phòng tổng thống thường bị đánh đồng, trong khi đây không phải hai khái niệm ngang hàng. Suite là một nhóm/hạng phòng; còn Presidential Suite là một loại suite đặc biệt cao cấp.

Phòng suite là gì?

“Suite” trong tiếng Anh có nghĩa khá rộng, nhưng trong ngành khách sạn, nó thường chỉ một khu lưu trú gồm nhiều không gian liên thông, thay vì chỉ một phòng ngủ đơn thuần. Theo tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn của Việt Nam, buồng ngủ hạng đặc biệt (suite) có thể có thêm phòng khách, phòng vệ sinh, bếp nhỏ và quầy bar. Đây là điểm quan trọng để phân biệt suite với một phòng khách sạn thông thường.

Phòng suite là khu lưu trú gồm nhiều không gian liên thông, thay vì chỉ một phòng ngủ đơn thuần. (Ảnh: Admiralhotelmanila)

Phòng tiêu chuẩn thường gồm khu vực ngủ và phòng vệ sinh. Trong khi đó, suite thường có thêm không gian sinh hoạt hoặc tiếp khách, tạo cảm giác giống một căn hộ nhỏ hơn là một phòng ngủ khách sạn. Chẳng hạn, khách bước vào cửa có thể gặp một phòng khách với sofa và bàn trà. Phía sau hoặc qua một cánh cửa khác mới là phòng ngủ. Một số suite còn có bàn ăn, khu làm việc, bếp nhỏ hoặc quầy bar.

Vì vậy, suite trước hết nói về cấu trúc và không gian, chứ không chỉ nói về việc căn phòng có đắt tiền hay sang trọng hay không.

Có phải cứ phòng rộng là suite?

Không hẳn. Một phòng khách sạn có diện tích rất lớn nhưng vẫn có thể chỉ được khách sạn xếp vào một hạng phòng thông thường nếu toàn bộ không gian vẫn là một phòng ngủ lớn.

Ngược lại, một suite không nhất thiết phải rộng đến mức hàng trăm mét vuông. Điểm quan trọng là có sự phân chia tương đối rõ giữa các khu vực chức năng, đặc biệt là không gian ngủ và không gian sinh hoạt, tiếp khách.

Phòng tổng thống không nhất thiết phải có tổng thống từng ở.

Trong thực tế, cách đặt tên của từng khách sạn có thể khác nhau. Có khách sạn gọi một căn phòng có khu vực ngủ và tiếp khách mở là Junior Suite; nơi khác lại có cách phân loại khác. Vì vậy, khi đặt phòng, đừng chỉ nhìn vào chữ “suite” mà hãy xem sơ đồ phòng và mô tả diện tích, số giường, các khu vực chức năng.

Junior Suite có phải suite “thấp nhất”?

Trong hệ thống tên gọi phổ biến của ngành khách sạn, Junior Suite thường là dạng suite cơ bản hơn. Không gian ngủ và phòng khách có thể nằm trong cùng một không gian lớn, chỉ được ngăn tương đối bằng vách, đồ nội thất hoặc cách bố trí. Những suite cao hơn thường có phòng khách tách biệt rõ hơn.

Một tài liệu đào tạo nghiệp vụ khách sạn của National Council for Hotel Management and Catering Technology (Ấn Độ) cũng phân biệt Junior Suite là loại suite cơ bản, trong đó khu vực ngủ và sinh hoạt có thể được kết hợp hoặc ngăn cách một phần; các suite cao hơn có sự phân chia rõ ràng hơn.

Điều này giải thích vì sao có những căn phòng được gọi là Junior Suite nhưng người ở vẫn có cảm giác như đang ở một phòng ngủ rất rộng, trong khi suite cao cấp có thể giống hẳn một căn hộ nhỏ.

Phòng tổng thống là gì?

Nếu suite là một nhóm phòng, thì Presidential Suite là tên thường dành cho một trong những hạng suite cao cấp nhất của khách sạn.

Theo TCVN 4391:2015, “buồng đặc biệt cao cấp” có thể mang các tên như Presidential Suite, Royal Suite, Ambassador Suite..., được trang bị tiện nghi hiện đại, cao cấp nhất và hướng tới việc phục vụ nguyên thủ quốc gia hoặc khách cao cấp.

Có nơi Presidential Suite là căn phòng sang trọng nhất; có nơi phía trên nó còn có Royal Suite hoặc một dạng residence riêng biệt. (Ảnh: Denverpost)

Các từ điển tiếng Anh cũng định nghĩa Presidential Suite là một tập hợp phòng trong khách sạn phù hợp với tổng thống hoặc những nhân vật quan trọng.

Nói một cách dễ hiểu, nếu một khách sạn có nhiều cấp độ suite thì Presidential Suite thường nằm ở nhóm đặc biệt cao cấp, với diện tích, nội thất, tiện nghi và mức độ riêng tư vượt xa những hạng phòng thông thường.

Phòng tổng thống có nhất thiết phải có tổng thống ở?

Không. Đây là một hiểu lầm khá phổ biến. “Presidential” trong tên phòng trước hết là cách khách sạn định vị một hạng lưu trú cao cấp dành cho nguyên thủ, quan chức cấp cao hoặc những khách đặc biệt, chứ không phải giấy chứng nhận rằng một vị tổng thống nào đó đã từng ngủ trong căn phòng ấy.

Ngay tiêu chuẩn của Việt Nam cũng mô tả loại phòng này là phòng cao cấp “đáp ứng yêu cầu phục vụ nguyên thủ quốc gia hoặc khách cao cấp”.

Một khách hàng bình thường, nếu có khả năng chi trả và khách sạn cho phép đặt phòng, hoàn toàn có thể thuê Presidential Suite.

Vì vậy, chữ “tổng thống” ở đây nên được hiểu theo nghĩa hạng phòng dành cho khách ở cấp độ đặc biệt, chứ không phải “phòng chỉ tổng thống mới được ở”.

Vì sao khách sạn lại có phòng tổng thống?

Lý do đầu tiên khá dễ hiểu, một số khách hàng có nhu cầu vượt xa việc chỉ có một chiếc giường để ngủ.

Nguyên thủ quốc gia, doanh nhân cấp cao hay người nổi tiếng khi đi công tác có thể cần một không gian vừa nghỉ ngơi vừa tiếp khách, làm việc, tổ chức các cuộc gặp nhỏ hoặc có sự riêng tư và an ninh cao hơn. Presidential Suite vì thế thường không chỉ là một phòng ngủ lớn.

Nó có thể gồm phòng ngủ chính, phòng khách lớn, phòng ăn, phòng làm việc, phòng thay đồ, phòng tắm rộng, khu vực tiếp khách hoặc các không gian phụ trợ khác. Một số khách sạn còn bố trí quản gia, dịch vụ cá nhân hóa, lối đi riêng hoặc các yêu cầu an ninh đặc biệt tùy đối tượng khách.

Tài liệu đào tạo nghiệp vụ khách sạn của Ấn Độ mô tả Presidential Suite là loại suite cao cấp nhất, thường có phòng ngủ lớn, khu vực sinh hoạt và ăn uống rộng, bếp nhỏ cùng phòng tắm cao cấp.

Có phải Presidential Suite luôn là phòng đắt nhất khách sạn?

Thường là một trong những phòng đắt nhất, nhưng không nên coi đây là quy luật tuyệt đối. Một số khách sạn có Royal Suite, Royal Residence, Penthouse, Villa hoặc những loại phòng đặc biệt khác có giá cao tương đương hoặc thậm chí cao hơn Presidential Suite.

Ngay cả giữa các khách sạn, tên gọi cũng không hoàn toàn thống nhất. Có nơi Presidential Suite là căn phòng sang trọng nhất. Có nơi phía trên nó còn có Royal Suite hoặc một dạng residence riêng biệt.

Vì vậy, “Presidential” nên được hiểu là một tên gọi của phân khúc đặc biệt cao cấp, chứ không phải một cấp bậc quốc tế cố định rằng hễ có chữ này thì chắc chắn đứng số một về diện tích và giá.

Tóm lại, Suite là một “họ” phòng. Trong họ đó có thể có Junior Suite, Executive Suite, Family Suite, Suite... tùy cách đặt tên của từng khách sạn. Presidential Suite là một thành viên đặc biệt cao cấp trong nhóm này.

Nếu một khách sạn có hệ thống phân cấp, có thể hình dung từ thấp đến cao theo kiểu: Phòng tiêu chuẩn → phòng cao cấp → Junior Suite → Suite/Executive Suite → Presidential Suite.

Nhưng đây chỉ là cách hình dung phổ biến, không phải bảng xếp hạng bắt buộc áp dụng cho mọi khách sạn. Các khách sạn có thể đặt tên và phân cấp khác.

“Presidential Suite” có nguồn gốc từ tổng thống Mỹ?

Nhiều tài liệu trên Internet cho rằng tên gọi Presidential Suite gắn với Woodrow Wilson, người giữ chức Tổng thống Mỹ từ năm 1913 đến 1921. Theo câu chuyện phổ biến, trong những chuyến công tác ngoài Washington, ông có những yêu cầu riêng về nơi lưu trú, từ đó góp phần hình thành truyền thống về những căn phòng dành cho nguyên thủ.

Tuy nhiên, không thể khẳng định “Woodrow Wilson chính là người khai sinh ra Presidential Suite”. Các tư liệu về lịch sử thuật ngữ này thường kể lại câu chuyện Wilson như nguồn gốc hoặc một phần lịch sử của khái niệm, nhưng không có nghĩa mọi khách sạn trên thế giới ngày nay đều sử dụng “Presidential Suite” theo một bộ tiêu chuẩn bắt nguồn trực tiếp từ ông.

Điều chắc chắn hơn là tên gọi này đã trở thành một thuật ngữ phổ biến trong ngành khách sạn để chỉ hạng lưu trú đặc biệt cao cấp dành cho nguyên thủ và khách VIP.

Phòng tổng thống thường có những gì?

Không có một danh sách bắt buộc áp dụng cho mọi khách sạn, nhưng những căn Presidential Suite cao cấp thường có một số đặc điểm nổi trội. Thứ nhất là diện tích lớn, thay vì chỉ có một không gian ngủ, căn phòng có thể gồm nhiều khu vực chức năng. Thứ hai là có phòng khách riêng; đây là không gian rất quan trọng vì khách VIP có thể tiếp khách mà không cần đưa người ngoài vào khu vực phòng ngủ.

Nhiều phòng có phòng ăn riêng, bàn ăn đủ cho một nhóm nhỏ khách. Một số có phòng làm việc, phù hợp với khách đi công tác.

Phòng tắm thường lớn hơn đáng kể so với phòng thông thường, có thể có bồn tắm, phòng tắm đứng, khu thay đồ riêng. Ở những khách sạn cao cấp, Presidential Suite còn có thể đi kèm dịch vụ quản gia, phục vụ riêng hoặc các dịch vụ cá nhân hóa.

Suite có nhất thiết phải nằm ở tầng cao nhất?

Nhiều khách sạn thích đặt suite ở tầng cao để tận dụng tầm nhìn đẹp, sự yên tĩnh và cảm giác riêng tư, nhưng không có quy định chung rằng suite phải nằm trên tầng cao nhất.

Presidential Suite cũng vậy. Một căn phòng đặc biệt cao cấp có thể nằm ở tầng cao nhất, một tầng riêng hoặc một vị trí đặc biệt trong khách sạn. Có nơi lại bố trí nó ở vị trí thuận lợi cho việc bảo đảm an ninh và tiếp cận riêng.

Vì vậy, câu “suite luôn nằm ở tầng cao nhất” là một cách nói phổ biến nhưng không chính xác về mặt quy chuẩn.