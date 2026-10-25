English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thịt đông lạnh 6 tháng: Nên ăn tiếp hay bỏ đi?

Chủ Nhật, 06:10, 25/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thịt trữ đông 6 tháng có còn an toàn và giữ được dinh dưỡng? Dù cấp đông giúp kéo dài thời gian bảo quản, thịt vẫn có thể thay đổi mùi vị, kết cấu và chất lượng.

 

Thịt tươi bảo quản đông 6 tháng còn ăn được không?

Thịt được bảo quản liên tục ở -18°C hoặc thấp hơn có thể giữ an toàn trong thời gian dài, kể cả 6 tháng. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào chất lượng thịt ban đầu, cách đóng gói, bảo quản và rã đông.

Cấp đông không tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn; một số vi sinh vật có thể tiếp tục phát triển khi thịt rã đông. Vì vậy, thịt còn cứng, không có mùi lạ hay đổi màu rõ rệt chưa chắc đã an toàn. Cần tránh để thịt rã đông lâu ở nhiệt độ phòng và nấu chín kỹ trước khi ăn.

Thời gian bảo quản thịt trong ngăn đông là bao lâu?

Ở nhiệt độ -18°C hoặc thấp hơn, thịt có thể được bảo quản trong thời gian dài nếu duy trì điều kiện thích hợp. Tuy nhiên, thời gian giữ được hương vị, độ mềm và chất lượng tốt nhất sẽ khác nhau tùy loại thịt, cách sơ chế và đóng gói.

Thời gian bảo quản thịt bò, thịt heo

Thịt bò và thịt heo có thể giữ chất lượng tốt trong nhiều tháng nếu được đóng gói kín, hạn chế tiếp xúc với không khí và bảo quản ở nhiệt độ ổn định. Dù vậy, theo thời gian, chất béo trong thịt vẫn có thể bị oxy hóa, khiến mùi vị thay đổi, độ tươi ngon giảm dần.

thit dong lanh 6 thang nen an tiep hay bo di hinh anh 1
 Dù cấp đông giúp kéo dài thời gian bảo quản, thịt vẫn có thể thay đổi mùi vị, kết cấu và chất lượng

Thịt được chia thành từng phần vừa đủ cho mỗi lần sử dụng, bọc kín trước khi cấp đông thường giữ chất lượng tốt hơn so với thịt để hở hoặc phải lấy ra, cấp đông lại nhiều lần.

Thời gian bảo quản thịt gà và các loại thịt gia cầm

Thịt gà và các loại thịt gia cầm cũng có thể bảo quản đông lạnh trong nhiều tháng. Tuy nhiên, chất lượng sau rã đông phụ thuộc vào cách đóng gói, nhiệt độ và thời gian lưu trữ.

Trong quá trình cấp đông, các tinh thể đá hình thành bên trong mô thịt có thể làm tổn thương cấu trúc tế bào. Khi rã đông, thịt dễ mất nước, giảm độ mềm và không còn giữ được hương vị như ban đầu. Vì vậy, cần đóng gói kín và duy trì nhiệt độ ổn định để hạn chế những biến đổi này.

Thời gian bảo quản thịt xay và thịt đã chế biến

So với thịt nguyên miếng, thịt xay có diện tích tiếp xúc với không khí lớn hơn, đồng thời dễ bị nhiễm khuẩn trong quá trình xay, chia phần và đóng gói. Điều này khiến chất lượng thịt có thể suy giảm nhanh hơn nếu bảo quản không đúng cách.

Thịt xay và các loại thịt đã chế biến nên được chia thành từng phần nhỏ, đóng kín và sử dụng trong thời gian phù hợp với từng loại thực phẩm. Không nên mặc định rằng mọi loại thịt đều có thời hạn bảo quản đông lạnh giống nhau.

Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thịt đông lạnh

Nhiệt độ bảo quản và sự ổn định của ngăn đông

Thịt nên được bảo quản ở -18°C hoặc thấp hơn. Việc mở tủ lạnh thường xuyên, mất điện hoặc nhiệt độ không ổn định có thể khiến thịt rã đông một phần rồi đông cứng trở lại, làm tổn thương cấu trúc tế bào, khiến thịt mất nước, khô, dai và giảm độ ngon. Vì vậy, cần duy trì nhiệt độ ngăn đông ổn định, tránh mở cửa tủ quá lâu và không rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần.

Cách đóng gói và tình trạng thịt trước khi cấp đông

Nếu thịt không được bọc kín, không khí có thể tiếp xúc trực tiếp với bề mặt thực phẩm, thúc đẩy quá trình oxy hóa protein và chất béo. Bề mặt thịt vì thế dễ bị khô, đổi màu và mất hương vị.

Đóng gói kín hoặc hút chân không giúp hạn chế tiếp xúc với không khí, giảm tình trạng mất nước và cháy lạnh. Bên cạnh đó, chất lượng thịt trước khi cấp đông cũng rất quan trọng. Thịt đã để lâu, bảo quản không đúng cách hoặc có dấu hiệu hư hỏng sẽ không trở nên an toàn chỉ nhờ được đưa vào ngăn đá.

Cách rã đông thịt an toàn trước khi chế biến

Rã đông không đúng cách có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Để bảo đảm an toàn, nên rã đông thịt trong ngăn mát tủ lạnh, ngâm trong nước lạnh khi thịt được bọc kín và thay nước mỗi 30 phút, hoặc dùng lò vi sóng rồi chế biến ngay. Ngoài ra, có thể nấu trực tiếp thịt khi còn đông nhưng cần kéo dài thời gian nấu và bảo đảm thịt chín an toàn; riêng thịt gia cầm cần đạt ít nhất 74°C. Không nên rã đông thịt trên bàn bếp hoặc để lâu ở nhiệt độ phòng vì vi khuẩn có thể sinh sôi nhanh chóng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dùng thực phẩm đông lạnh mỗi ngày có an toàn? Sự thật bạn nên biết
Dùng thực phẩm đông lạnh mỗi ngày có an toàn? Sự thật bạn nên biết

VOV.VN - Thực phẩm đông lạnh tiện lợi và dễ bảo quản, nhưng dùng thường xuyên có tốt cho sức khỏe hay không vẫn khiến nhiều người băn khoăn. Hiểu rõ lợi ích, rủi ro và cách sử dụng an toàn sẽ giúp bạn lựa chọn phù hợp hơn trong bữa ăn hàng ngày.

Dùng thực phẩm đông lạnh mỗi ngày có an toàn? Sự thật bạn nên biết

Dùng thực phẩm đông lạnh mỗi ngày có an toàn? Sự thật bạn nên biết

VOV.VN - Thực phẩm đông lạnh tiện lợi và dễ bảo quản, nhưng dùng thường xuyên có tốt cho sức khỏe hay không vẫn khiến nhiều người băn khoăn. Hiểu rõ lợi ích, rủi ro và cách sử dụng an toàn sẽ giúp bạn lựa chọn phù hợp hơn trong bữa ăn hàng ngày.

Chuyên gia đưa ra lời khuyên khi bảo quản thịt trong tủ lạnh
Chuyên gia đưa ra lời khuyên khi bảo quản thịt trong tủ lạnh

VOV.VN - Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), để thịt trong tủ lạnh được an toàn khi tiêu thụ, bạn phải bảo quản chúng đúng cách. Dưới đây là những điều bạn nên lưu ý trước khi cho thịt vào tủ lạnh.

Chuyên gia đưa ra lời khuyên khi bảo quản thịt trong tủ lạnh

Chuyên gia đưa ra lời khuyên khi bảo quản thịt trong tủ lạnh

VOV.VN - Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), để thịt trong tủ lạnh được an toàn khi tiêu thụ, bạn phải bảo quản chúng đúng cách. Dưới đây là những điều bạn nên lưu ý trước khi cho thịt vào tủ lạnh.

Rửa thịt trước khi bảo quản trong tủ lạnh - Sai lầm nhiều gia đình đang mắc
Rửa thịt trước khi bảo quản trong tủ lạnh - Sai lầm nhiều gia đình đang mắc

VOV.VN - Rửa thịt trước khi cho vào tủ lạnh là thói quen phổ biến trong nhiều gia đình với mong muốn làm sạch bụi bẩn, máu còn sót lại. Tuy nhiên, theo các khuyến cáo an toàn thực phẩm, cách làm này không những không giúp thịt “sạch” hơn mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.

Rửa thịt trước khi bảo quản trong tủ lạnh - Sai lầm nhiều gia đình đang mắc

Rửa thịt trước khi bảo quản trong tủ lạnh - Sai lầm nhiều gia đình đang mắc

VOV.VN - Rửa thịt trước khi cho vào tủ lạnh là thói quen phổ biến trong nhiều gia đình với mong muốn làm sạch bụi bẩn, máu còn sót lại. Tuy nhiên, theo các khuyến cáo an toàn thực phẩm, cách làm này không những không giúp thịt “sạch” hơn mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.

 
KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản