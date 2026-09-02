Vợ nổi giận khi phát hiện tôi nhắn tin trêu đùa nữ đồng nghiệp

VOV.VN - Trong lúc rảnh rỗi, tôi lỡ nhắn tin trêu đùa với nữ đồng nghiệp và bị vợ bắt được nên cô ấy làm ầm lên. Tôi nên xử lý thế nào để vợ nguôi ngoai? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và cho lời khuyên tư vấn giúp gỡ rối cho người đàn ông.
VOV.VN - Năm nay tôi ngoài 50 tuổi và vừa phải phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng. Việc này ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe và liệu tôi có thể quan hệ tình dục bình thường? Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội lý giải những thắc mắc của nhân vật.
VOV.VN - “Xỏ khuyên cậu nhỏ” đang là trào lưu ở một bộ phận nam giới. Theo bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Việt – Bỉ, phần lớn nam giới “xỏ khuyên cậu nhỏ” với mục đích làm đẹp là chính, song cũng có người muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông, tăng khoái cảm trong “chuyện ấy”.
VOV.VN - Hơn 10 năm chung sống, có người chồng thành đạt, hai con trai và một gia đình tưởng như đủ đầy, người phụ nữ vẫn cảm thấy cô đơn ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình. Một lần đọc được tin nhắn chồng so sánh mình với người cũ khi đang mang thai đã trở thành cú sốc khiến chị rơi vào trầm cảm suốt 3 năm.