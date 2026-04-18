Tôi có sai không khi giấu vợ cho anh trai tiền?

Cách đây một tuần, anh trai tôi gọi điện cho tôi, giọng run rẩy vì nợ nần bủa vây. Anh bảo lần này nếu không có 20 triệu trả lãi, người ta sẽ đến tận nhà ở quê làm loạn, bố mẹ tôi mà biết chuyện anh tôi lại cờ bạc mắc nợ nữa có lẽ không chịu nổi. Nghe xong tôi rất bực, vì đây không phải lần đầu anh trai vay tiền tôi, nói là vay nhưng thực ra là "một đi không trở lại". Tôi biết, nếu hỏi ý kiến vợ, chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ đồng ý, bởi vợ tôi vốn ghét nhất là cờ bạc, hơn nữa kinh tế gia đình tôi cũng chẳng dư dả gì. Trong phút yếu lòng và cả nể, tôi đã lén rút 20 triệu từ khoản tiền tiết kiệm chung để đưa cho anh, tự hứa với lòng sẽ cày cuốc bù vào sau.

Thế nhưng không có chuyện gì qua được mắt vợ tôi. Hôm đó vợ tôi đi làm về, ngồi cầm điện thoại của tôi lướt xem facebook, không ngờ trong đó vẫn còn tin nhắn báo số trừ từ tài khoản. Tôi đã xóa sạch tin nhắn với anh trai, nhưng không hiểu sao vợ tôi vẫn mò ra được sự thật. Hôm ấy vợ chồng tôi cãi nhau to, cô ấy gào thét mắng tôi không ra gì, vợ nói tôi coi cô ấy như người ngoài, nên mới giấu chuyện như vậy. Rồi vợ tôi lại kể ra một đống những khoản gia đình tôi cần chi tiền.

Tôi cố giải thích vì tình thế cấp bách, vì lòng tự trọng đàn ông, nhưng vợ không thèm nghe. Từ hôm đó vợ chồng tôi chiến tranh lạnh, vợ tôi coi tôi như không có trong nhà, dù tôi đã xin lỗi nhưng cô ấy vẫn không đồng ý. Tôi không biết làm sao để vợ nguôi giận. Tôi thấy câu chuyện 20 triệu cũng không có gì to tát, anh em trong nhà giúp nhau là chuyện bình thường, sao vợ tôi phải làm quá lên như vậy.