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Trái cây chưa chín, thử ngay 4 mẹo đơn giản này

Thứ Sáu, 06:09, 09/10/2026
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VOV.VN - Một số loại trái cây thường cần thêm thời gian để đạt độ chín mong muốn. Thay vì sử dụng hóa chất hoặc chất kích chín không rõ nguồn gốc, bạn có thể áp dụng một số cách đơn giản tại nhà để thúc đẩy quá trình chín tự nhiên của trái cây.

Cho trái cây vào túi giấy

Túi giấy là một trong những cách đơn giản giúp trái cây nhanh đạt độ chín. Trong quá trình chín tự nhiên, nhiều loại trái cây giải phóng khí ethylene - loại khí có vai trò thúc đẩy quá trình chín.

Khi đặt trái cây vào túi giấy và khép miệng túi vừa phải, ethylene được giữ lại ở nồng độ cao hơn, từ đó có thể giúp trái cây chín nhanh hơn so với khi để ngoài không khí. Nên đặt túi ở nơi khô ráo, thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp và giữ ở nhiệt độ phòng. Khi trái cây đạt độ chín mong muốn, nên chuyển vào ngăn mát tủ lạnh để làm chậm quá trình chín và kéo dài thời gian sử dụng.

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Túi giấy là một trong những cách đơn giản giúp trái cây nhanh đạt độ chín

Sử dụng vải bông

Với những loại quả mềm như đào, mận hoặc các loại trái cây có vỏ dễ bị tổn thương, có thể dùng khăn bông hoặc vải lanh sạch để hỗ trợ quá trình chín.

Trải khăn trên một mặt phẳng, xếp trái cây lên trên và để phần cuống hướng xuống dưới. Không nên đặt các quả quá sát nhau để tránh bị dập hoặc tích tụ hơi ẩm. Sau đó, dùng một chiếc khăn khác phủ lên trên hoặc bọc kín toàn bộ số quả bằng khăn. Đặt trái cây ở nơi khô ráo, nhiệt độ phòng và kiểm tra hằng ngày. Khi quả mềm hơn, có mùi thơm đặc trưng và đạt độ chín mong muốn, có thể sử dụng.

Cho vào thùng gạo

Gạo có khả năng giữ lại khí ethylene, vì vậy có thể tận dụng môi trường này để hỗ trợ quá trình chín của một số loại trái cây.

Cách thực hiện khá đơn giản: vùi trái cây vào gạo, bảo đảm quả được bao phủ tương đối kín. Nhờ lượng ethylene được giữ lại trong môi trường gạo, trái cây có thể chín nhanh hơn so với khi để trên bàn bếp hoặc trong túi thông thường.

Phương pháp này phù hợp hơn với những quả còn xanh và cần làm chín trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nên kiểm tra thường xuyên để tránh trái cây chín quá hoặc bị dập, hỏng.

Dùng táo hoặc chuối chín

Táo và chuối chín giải phóng ethylene, có thể thúc đẩy trái cây khác chín nhanh hơn. Cho quả cần làm chín vào túi giấy cùng một quả táo hoặc chuối chín, khép miệng túi và kiểm tra mỗi ngày, lấy ra khi quả đạt độ chín phù hợp để tránh quá chín, hư hỏng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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