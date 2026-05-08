5 loại quả mùa hè chín rộ, người mắc tiểu đường cần ăn dè chừng

Thứ Sáu, 10:45, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một số loại trái cây chín rộ trong mùa hè chứa hàm lượng đường cao hoặc dễ khiến người bệnh tăng đường huyết sau ăn.

Mùa hè là thời điểm nhiều loại trái cây vào vụ, giá rẻ, dễ mua và hấp dẫn bởi vị ngọt thanh, mọng nước. Tuy nhiên, với người mắc tiểu đường, không phải loại quả nào cũng có thể ăn thoải mái.

Bác sĩ Dương Minh Tuấn (khoa Nội tiết - Đái tháo đường, bệnh viện Bạch Mai) cho biết, một số loại trái cây chứa hàm lượng đường cao hoặc dễ khiến người bệnh ăn quá nhiều, làm tăng đường huyết sau ăn.

Vải

Vải là loại quả đặc trưng của mùa hè, vị ngọt đậm và dễ ăn nhiều. Tuy nhiên, đây cũng là loại quả chứa hàm lượng đường khá cao.

5 loai qua mua he chin ro, nguoi mac tieu duong can an de chung hinh anh 1
Lượng đường tự nhiên trong nhãn cao, người tiểu đường hạn chế ăn (Ảnh minh họa)

Do kích thước nhỏ, nhiều người có thể ăn liên tục hàng chục quả mà không nhận ra đã nạp lượng carbohydrate lớn. Điều này khiến đường huyết tăng nhanh, đặc biệt nếu ăn lúc đói.

Nhãn

Tương tự vải, nhãn vị ngọt đậm, lượng đường tự nhiên cao và dễ khiến người ăn mất kiểm soát khẩu phần.

Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh tiểu đường nên hạn chế ăn nhiều nhãn cùng lúc, đặc biệt không nên dùng như món ăn vặt kéo dài trong ngày.

Xoài chín

Một quả xoài cỡ vừa có thể cung cấp lượng đường tương đối lớn, trong khi vị ngọt hấp dẫn khiến nhiều người ăn quá khẩu phần khuyến nghị.

Người tiểu đường nếu ăn xoài nên dùng lượng nhỏ và ăn sau bữa chính.

Mít

Mít càng chín thì lượng đường trong loại quả này càng cao. Chính vì thế, người đái tháo đường không nên ăn quá nhiều mít chín cùng lúc. Mỗi lần chỉ nên ăn 1 đến 2 múi và tối đa 1 lần/ngày và không quá 2 - 3 lần/tuần.

Dưa hấu

Không ăn dưa hấu ngay sau khi vừa ăn cơm xong. Nên ăn dưa hấu sau bữa ăn từ 1 - 2 giờ để đường huyết không bị tăng cao đột ngột; Nên ăn dưa hấu tươi, không ép lấy nước, không thêm đường vào nước ép, ăn nguyên miếng;

Bệnh nhân đái tháo đường chỉ nên ăn một lượng vừa phải, mỗi lần ăn 1 miếng khoảng 200g và ăn không quá 500g/ngày.

Theo bác sĩ Tuấn, người bệnh đái tháo đường nên ăn một số loại hoa quả như cherry, dâu, bưởi, lê, cam, mận, táo, đào... Đây thường là những loại quả nằm trong nhóm Glycemic Index thấp đến trung bình thấp, tùy giống quả, độ chín và cách đo.

4 nguyên tắc ăn hoa quả để tránh đường huyết cao

Người tiểu đường không cần “sợ trái cây”, nhưng nên nhớ 5 nguyên tắc: Một là, ăn quả nguyên miếng, nguyên múi thay vì uống nước ép. Cam nên ăn múi, táo nên ăn miếng, ổi nên ăn cả phần xơ, không nên biến thành nước ép lọc bã.

Nếu rất muốn uống nước ép, nên giới hạn lượng nhỏ, tốt nhất dùng trong bữa ăn và phải tính vào tổng lượng carbohydrate. Diabetes UK gợi ý nếu dùng nước ép thì nên giới hạn khoảng một ly nhỏ 150 ml/ngày, nhưng với người đường máu đang kiểm soát kém, tốt nhất vẫn nên ưu tiên quả nguyên miếng.

Hai là, không ăn quá nhiều một lần. Mỗi lần chỉ nên dùng một khẩu phần vừa phải, ví dụ một quả táo nhỏ, một quả lê nhỏ, một miếng bưởi vừa, một bát nhỏ dâu, hoặc một phần trái cây tương đương khoảng 15 g Carbohydrate tùy kế hoạch ăn của từng người.

Ba là, nên ăn trái cây sau bữa chính hoặc trong bữa phụ có kiểm soát, tránh uống nước ép lúc đói. Khi ăn cùng bữa có đạm, chất béo tốt và chất xơ, tốc độ hấp thu đường thường chậm hơn so với dùng đơn độc.

Bốn là, theo dõi đường máu sau ăn để hiểu cơ thể mình. Cùng một loại trái cây, đáp ứng đường máu có thể khác nhau giữa từng người, tùy mức HbA1c, thuốc đang dùng, hoạt động thể lực, chức  năng gan thận, hệ vi sinh đường ruột và tổng bữa ăn đi kèm.

Việt Linh/VTC News
Tag: trái cây cho người tiểu đường người tiểu đường nên tránh quả gì vải và đường huyết nhãn nhiều đường xoài chín tiểu đường mít chín tăng đường huyết dưa hấu cho người đái tháo đường chỉ số đường huyết trái cây nguyên tắc ăn trái cây cho tiểu đường kiểm soát đường huyết sau ăn
