Uống đủ nước có thể giúp kiểm soát huyết áp

Huyết áp và tình trạng hydrat hóa của cơ thể có mối liên hệ chặt chẽ. Bởi máu chủ yếu được cấu tạo từ nước, khi cơ thể mất nước, thể tích máu và huyết áp có thể giảm. Tuy nhiên, đây không phải là sự giảm huyết áp theo hướng có lợi.

Khi bị mất nước, cơ thể sẽ kích hoạt cơ chế bù trừ bằng cách co mạch và giữ natri để đưa huyết áp trở lại. Tình trạng mất nước kéo dài hoặc thường xuyên có thể gây thêm áp lực cho hệ tim mạch và khiến cơ thể khó duy trì huyết áp ổn định. Ngược lại, uống đủ nước giúp duy trì thể tích máu bình thường, hỗ trợ tuần hoàn và góp phần giữ huyết áp ở mức khỏe mạnh.

Uống đủ nước giúp duy trì thể tích máu, hỗ trợ tuần hoàn và có thể góp phần kiểm soát huyết áp về lâu dài. (ảnh Getty)

Uống nhiều nước có thể hỗ trợ tuần hoàn

Uống đủ nước có thể giúp giảm huyết áp, đặc biệt ở những người thường xuyên bị mất nước. Khi cơ thể thiếu nước, lượng nước trong máu giảm trong khi nồng độ natri tăng. Điều này kích thích cơ thể giải phóng hormone vasopressin, giúp thận giữ nước nhưng đồng thời cũng làm các mạch máu co lại, khiến huyết áp tăng.

Khi bổ sung đủ nước, cơ thể không cần kích hoạt mạnh cơ chế bù trừ này. Các mạch máu có thể duy trì trạng thái thư giãn hơn, từ đó hỗ trợ huyết áp ở mức bình thường. Nếu một người đã uống đủ nước và có huyết áp khỏe mạnh, việc tiếp tục bổ sung nước chủ yếu giúp duy trì thể tích máu và tuần hoàn bình thường.

Uống đủ nước có thể giảm nguy cơ tăng huyết áp

Uống đủ nước không chỉ có thể hỗ trợ huyết áp mà còn được cho là có liên quan đến nguy cơ mắc tăng huyết áp thấp hơn. Một nghiên cứu theo dõi trong 9 năm cho thấy những người uống từ 6 cốc nước lọc trở lên mỗi ngày có nguy cơ phát triển tăng huyết áp thấp hơn so với những người chỉ uống một cốc nước hoặc ít hơn mỗi ngày.

Tuy nhiên, cần có thêm nghiên cứu để hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa tình trạng hydrat hóa và huyết áp. Dù vậy, uống đủ nước vẫn là một thói quen đơn giản có thể góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Theo chuyên gia, một số nghiên cứu cũng cho thấy người bị tăng huyết áp có xu hướng uống ít nước hơn. Việc tăng lượng nước đưa vào cơ thể trong thời gian dài có thể hỗ trợ quá trình đào thải natri, từ đó góp phần giảm huyết áp.

Có trường hợp uống nước lại làm huyết áp tăng tạm thời

Mặc dù uống đủ nước nhìn chung có lợi cho việc duy trì huyết áp khỏe mạnh, trong một số trường hợp, uống nước có thể khiến huyết áp tăng nhẹ trong thời gian ngắn.

Điều này có thể hữu ích đối với những người bị tụt huyết áp khi đứng lên. Tình trạng này có thể gây chóng mặt, choáng váng và đặc biệt nghiêm trọng ở người bị hạ huyết áp tư thế.

Theo bài viết, trong những trường hợp như vậy, uống nhanh khoảng 300-500 ml nước, tương đương khoảng 2 cốc, có thể giúp huyết áp tăng trở lại.

Tác động tạm thời này xảy ra vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, uống nước làm tăng thể tích máu, qua đó làm tăng áp lực trong mạch máu. Thứ hai, uống nước nhanh kích thích hệ thần kinh giao cảm - hệ thống tham gia vào phản ứng “chiến đấu hoặc bỏ chạy” của cơ thể - khiến mạch máu co lại và huyết áp tăng.

Làm thế nào để uống đủ nước?

Duy trì đủ nước không chỉ tốt cho huyết áp mà còn có lợi cho sức khỏe nói chung. Tuy nhiên, nhiều người biết mình cần uống nước nhưng lại khó duy trì thói quen này.

Ăn nhiều thực phẩm giàu nước: Không chỉ uống nước mới giúp cơ thể đủ nước. Dưa hấu, dưa chuột, cam và dâu tây đều chứa nhiều nước. Những thực phẩm này còn cung cấp kali và các dưỡng chất có lợi cho huyết áp.

Luôn mang theo chai nước: Để chai nước ở nơi dễ nhìn thấy hoặc mang theo bên mình có thể giúp hình thành thói quen uống nước thường xuyên. Theo chuyên gia, khi cảm thấy khát, cơ thể có thể đã bắt đầu có dấu hiệu thiếu nước.

Đặt lời nhắc: Nếu thường xuyên quên uống nước, có thể đặt lời nhắc trên điện thoại hoặc đồng hồ thông minh sau mỗi vài giờ. Uống từng ngụm nhỏ đều đặn trong ngày thường dễ thực hiện hơn việc uống bù một lượng lớn nước cùng lúc.

Bổ sung điện giải khi cần: Natri, magie, kali và canxi là những chất điện giải giúp cơ thể duy trì lượng chất lỏng. Khi tập luyện trong thời gian dài, ở ngoài trời nóng hoặc đổ nhiều mồ hôi, đồ uống chứa chất điện giải có thể giúp bù lại lượng khoáng chất mất qua mồ hôi.

Tuy nhiên, người bị huyết áp cao cần chú ý hàm lượng natri trong các loại đồ uống điện giải. Một số sản phẩm chứa nhiều natri và không phù hợp với tất cả mọi người.

Những cách khác giúp kiểm soát huyết áp

Uống đủ nước chỉ là một trong những yếu tố hỗ trợ duy trì huyết áp khỏe mạnh. Chế độ ăn uống và lối sống cũng đóng vai trò quan trọng.

Áp dụng chế độ ăn DASH: Chế độ ăn DASH, tập trung vào trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, sữa ít béo và protein nạc, đồng thời hạn chế chất béo bão hòa và natri, được đánh giá là một trong những chế độ ăn hiệu quả trong kiểm soát huyết áp.

Theo chuyên gia, chế độ ăn DASH có thể giúp giảm khoảng 5-8 mmHg huyết áp tâm thu ở người bị tăng huyết áp.

Tăng cường vận động: Hoạt động thể chất thường xuyên giúp duy trì sức khỏe mạch máu và hỗ trợ huyết áp bình thường. Ngay cả khi không có thời gian tập luyện dài, đi bộ khoảng 10-15 phút mỗi ngày cũng có thể mang lại lợi ích cho hệ tim mạch.

Nấu ăn tại nhà: Các món ăn tại nhà thường giúp kiểm soát lượng muối tốt hơn so với đồ ăn nhà hàng hoặc thực phẩm chế biến sẵn. Có thể ưu tiên các phương pháp như hấp, nướng, áp chảo hoặc chiên bằng không khí.

Tăng thực phẩm giàu kali: Kali giúp chống lại tác động của natri bằng cách hỗ trợ đào thải natri dư thừa qua nước tiểu và làm giảm sức căng của thành mạch. Khoai tây, cà chua, chuối, đậu và cam là những nguồn cung cấp kali tốt.

Uống đủ nước có giúp hạ huyết áp?

Theo chuyên gia, uống đủ nước là một thói quen đơn giản có thể hỗ trợ duy trì huyết áp khỏe mạnh. Bằng cách duy trì thể tích máu và tuần hoàn bình thường, nước giúp cơ thể điều hòa huyết áp và có thể góp phần giảm nguy cơ tăng huyết áp về lâu dài.

Tuy nhiên, uống nhiều nước không phải phương pháp điều trị tăng huyết áp. Người bị huyết áp cao vẫn cần kiểm soát chế độ ăn, duy trì vận động, hạn chế natri và tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ.

Để hình thành thói quen uống đủ nước, có thể bắt đầu bằng việc luôn mang theo một chai nước hoặc đặt lời nhắc uống nước trong ngày. Những thay đổi nhỏ nhưng duy trì đều đặn có thể giúp cơ thể tránh tình trạng thiếu nước và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.