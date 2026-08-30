Vì sao chữ bác sĩ xấu là 'thương hiệu toàn cầu' chứ không riêng nước nào?

Truyện cười hiện đại từ Đông sang Tây đều có những tình huống độc đáo, bất ngờ xoay quanh độ xấu của chữ bác sĩ. Từ những đơn thuốc ngoằn ngoèo như mớ chỉ rối đến các trang hồ sơ bệnh án trông như nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ thơ, hiện tượng này xuất hiện ở khắp các quốc gia. Dù là bệnh viện công đông đúc tại châu Á hay các phòng khám tư ở châu Âu, châu Mỹ, người bệnh vẫn thường ngơ ngác khi cầm trên tay mảnh giấy kê đơn của bác sĩ.

bác sĩ nhiều nơi trên thế giới đều có nét chữ khó đọc. (Ảnh: History of Simple)

Vì sao chứ bác sĩ luôn khó đọc? Có người đoán rằng bác sĩ cố tình viết xấu để giấu nghề. Sự thật thế nào?

Dưới đây là những nguyên nhân khiến chữ bác sĩ ở đâu cũng xấu.

Áp lực về tốc độ ghi chép

Lý do lớn nhất khiến chữ viết bác sĩ trở nên khó đọc nằm ở áp lực khối lượng công việc khổng lồ. Mỗi ngày, một bác sĩ tại các bệnh viện tuyến đầu có thể phải khám và xử lý từ 50 đến hàng trăm lượt bệnh nhân. Thời gian dành cho mỗi lượt khám chỉ gói gọn trong vài phút, nhưng số lượng thông tin cần ghi chép lại vô cùng lớn.

Quá trình học tập phải ghi chép nhanh khiến chữ bác sĩ xấu dần theo thời gian. (Ảnh: DocUnlock)

bác sĩ phải vội vã ghi lại triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán ban đầu, các chỉ định xét nghiệm và danh mục thuốc. Khi bàn tay phải đuổi theo tư duy chẩn đoán trong một khoảng thời gian bị thắt chặt, yếu tố thẩm mỹ của chữ viết lập tức bị triệt tiêu. Chữ viết lúc này biến thành một công cụ ghi nhận siêu tốc, nơi các nét chữ bị giản lược, thu gọn và dính liền vào nhau để tiết kiệm từng giây quý giá.

Quá trình rèn luyện cường độ cao thời sinh viên

Nét chữ nguệch ngoạc của người làm ngành y không phải tự nhiên xuất hiện khi bước vào bệnh viện, mà bắt đầu được định hình từ những năm tháng ở giảng đường đại học. Ngành y nổi tiếng với khối lượng kiến thức đồ sộ và tốc độ truyền đạt cực nhanh của giảng viên trong các giờ lý thuyết cũng như khi đi lâm sàng.

Để ghi nhận kịp thời lượng thông tin khổng lồ về giải phẫu, dược lý, cơ chế bệnh sinh, sinh viên y khoa buộc phải phát triển một phương pháp ghi chép riêng. Họ giản lược các ký tự, tạo ra các chữ viết tắt cá nhân và viết nhanh nhất có thể. Qua 7 năm đào tạo đại học cùng nhiều năm học cao học hay nội trú, thói quen viết nhanh bất chấp hình thức này đã cắm rễ sâu vào phản xạ vận động, biến nét chữ nắn nót thời phổ thông thành thói quen lướt nét vô thức.

Hiện tượng mỏi cơ tay

Viết là hoạt động cơ học phức tạp đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ nhỏ ở bàn tay và ngón tay. Trong một ca trực kéo dài từ 12 - 24 giờ, bác sĩ không chỉ làm việc bằng trí óc mà đôi tay của họ cũng phải hoạt động liên tục không nghỉ.

Khối lượng công việc khổng lồ yêu cầu các bác sĩ phải ghi chép nhanh. (Ảnh: iStock)

Khi các cơ ngón tay và cổ tay bị quá tải, khả năng điều khiển tinh vi các nét chữ sẽ giảm sút rõ rệt. Hiện tượng mỏi cơ dẫn đến việc các ngón tay không còn tuân theo sự điều khiển chính xác của não bộ. Kết quả là các đường nét tròn trịa ban đầu biến thành các đường thẳng kéo dài, các dấu móc bị biến dạng và chữ cái mất đi hình dáng chuẩn mực.

Thói quen sử dụng thuật ngữ chuyên ngành

Một yếu tố quan trọng khiến người “ngoại đạo” hoàn toàn “bó tay” khi đọc đơn thuốc là sự xuất hiện của hệ thống thuật ngữ chuyên môn phức tạp. Đa phần tên thuốc, hoạt chất và chỉ định y khoa đều có nguồn gốc từ tiếng Latinh hoặc tiếng Anh chuyên ngành với những cái tên rất dài và khó nhớ đối với người bình thường.

Bên cạnh đó, giới y khoa có một hệ thống ký hiệu và chữ viết tắt quy chuẩn chung. Những cụm từ chỉ các tên hoạt chất dài như “Paracetamol”, “Amoxicillin” thường được bác sĩ lướt nét rất nhanh. dược sĩ và nhân viên y tế do quen thuộc với cấu trúc tên thuốc và các ký hiệu này nên vẫn có thể nhận biết chính xác, trong khi người bệnh nhìn vào chỉ thấy những đường nguệch ngoạc không có ý nghĩa.

Tâm lý ghi chép cho đồng nghiệp đọc

Trong tư duy chuyên môn, tài liệu y khoa hay đơn thuốc trước hết là kênh thông tin truyền tải giữa các chuyên gia y tế với nhau, từ bác sĩ chẩn đoán sang dược sĩ cấp thuốc, hoặc từ bác sĩ điều trị sang điều dưỡng theo dõi.

Các đơn thuốc thường được gửi cho dược sĩ hoặc bác sĩ khác. (Ảnh: iStock)

Do đối tượng tiếp nhận thông tin là những người có cùng nền tảng kiến thức và đã quá quen thuộc với các ngữ cảnh lâm sàng, bác sĩ vô hình trung mặc định rằng người đọc sẽ hiểu được ngữ cảnh mà không cần từng ký tự phải rõ ràng. Miễn là dược sĩ nhìn vào liều lượng và chữ cái đầu có thể đọc đúng tên thuốc trong bối cảnh bệnh lý đó, bác sĩ sẽ không thấy áp lực phải uốn nắn từng nét chữ cho người ngoài ngành dễ đọc. Ngày nay, sự phát triển của công nghệ với hệ thống đơn thuốc điện tử và bệnh án điện tử đang dần thay thế những tờ giấy viết tay. Sự chuyển dịch này không chỉ giúp xóa bỏ ấn tượng xấu về “chữ bác sĩ” mà còn góp phần nâng cao tính chính xác, an toàn cho người bệnh trong nền y học hiện đại.