English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vì sao chữ bác sĩ xấu là 'thương hiệu toàn cầu' chứ không riêng nước nào?

Chủ Nhật, 11:11, 30/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chữ viết tay của bác sĩ trở thành giai thoại toàn cầu khiến nhiều bệnh nhân nhìn mãi mà không hiểu gì, tuy nhiên lại có nguyên nhân sâu sắc hơn. Dù là bệnh viện công đông đúc tại châu Á hay các phòng khám tư ở châu Âu, châu Mỹ, người bệnh vẫn thường ngơ ngác khi cầm trên tay mảnh giấy kê đơn của bác sĩ.

Truyện cười hiện đại từ Đông sang Tây đều có những tình huống độc đáo, bất ngờ xoay quanh độ xấu của chữ bác sĩ. Từ những đơn thuốc ngoằn ngoèo như mớ chỉ rối đến các trang hồ sơ bệnh án trông như nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ thơ, hiện tượng này xuất hiện ở khắp các quốc gia. Dù là bệnh viện công đông đúc tại châu Á hay các phòng khám tư ở châu Âu, châu Mỹ, người bệnh vẫn thường ngơ ngác khi cầm trên tay mảnh giấy kê đơn của bác sĩ.

vi sao chu bac si xau la thuong hieu toan cau chu khong rieng nuoc nao hinh anh 1
bác sĩ nhiều nơi trên thế giới đều có nét chữ khó đọc. (Ảnh: History of Simple)

Vì sao chứ bác sĩ luôn khó đọc? Có người đoán rằng bác sĩ cố tình viết xấu để giấu nghề. Sự thật thế nào?

Dưới đây là những nguyên nhân khiến chữ bác sĩ ở đâu cũng xấu.

Áp lực về tốc độ ghi chép

Lý do lớn nhất khiến chữ viết bác sĩ trở nên khó đọc nằm ở áp lực khối lượng công việc khổng lồ. Mỗi ngày, một bác sĩ tại các bệnh viện tuyến đầu có thể phải khám và xử lý từ 50 đến hàng trăm lượt bệnh nhân. Thời gian dành cho mỗi lượt khám chỉ gói gọn trong vài phút, nhưng số lượng thông tin cần ghi chép lại vô cùng lớn.

vi sao chu bac si xau la thuong hieu toan cau chu khong rieng nuoc nao hinh anh 2
Quá trình học tập phải ghi chép nhanh khiến chữ bác sĩ xấu dần theo thời gian. (Ảnh: DocUnlock)

bác sĩ phải vội vã ghi lại triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán ban đầu, các chỉ định xét nghiệm và danh mục thuốc. Khi bàn tay phải đuổi theo tư duy chẩn đoán trong một khoảng thời gian bị thắt chặt, yếu tố thẩm mỹ của chữ viết lập tức bị triệt tiêu. Chữ viết lúc này biến thành một công cụ ghi nhận siêu tốc, nơi các nét chữ bị giản lược, thu gọn và dính liền vào nhau để tiết kiệm từng giây quý giá.

Quá trình rèn luyện cường độ cao thời sinh viên

Nét chữ nguệch ngoạc của người làm ngành y không phải tự nhiên xuất hiện khi bước vào bệnh viện, mà bắt đầu được định hình từ những năm tháng ở giảng đường đại học. Ngành y nổi tiếng với khối lượng kiến thức đồ sộ và tốc độ truyền đạt cực nhanh của giảng viên trong các giờ lý thuyết cũng như khi đi lâm sàng.

Để ghi nhận kịp thời lượng thông tin khổng lồ về giải phẫu, dược lý, cơ chế bệnh sinh, sinh viên y khoa buộc phải phát triển một phương pháp ghi chép riêng. Họ giản lược các ký tự, tạo ra các chữ viết tắt cá nhân và viết nhanh nhất có thể. Qua 7 năm đào tạo đại học cùng nhiều năm học cao học hay nội trú, thói quen viết nhanh bất chấp hình thức này đã cắm rễ sâu vào phản xạ vận động, biến nét chữ nắn nót thời phổ thông thành thói quen lướt nét vô thức.

Hiện tượng mỏi cơ tay

Viết là hoạt động cơ học phức tạp đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ nhỏ ở bàn tay và ngón tay. Trong một ca trực kéo dài từ 12 - 24 giờ, bác sĩ không chỉ làm việc bằng trí óc mà đôi tay của họ cũng phải hoạt động liên tục không nghỉ.

vi sao chu bac si xau la thuong hieu toan cau chu khong rieng nuoc nao hinh anh 3
Khối lượng công việc khổng lồ yêu cầu các bác sĩ phải ghi chép nhanh. (Ảnh: iStock)

Khi các cơ ngón tay và cổ tay bị quá tải, khả năng điều khiển tinh vi các nét chữ sẽ giảm sút rõ rệt. Hiện tượng mỏi cơ dẫn đến việc các ngón tay không còn tuân theo sự điều khiển chính xác của não bộ. Kết quả là các đường nét tròn trịa ban đầu biến thành các đường thẳng kéo dài, các dấu móc bị biến dạng và chữ cái mất đi hình dáng chuẩn mực.

Thói quen sử dụng thuật ngữ chuyên ngành

Một yếu tố quan trọng khiến người “ngoại đạo” hoàn toàn “bó tay” khi đọc đơn thuốc là sự xuất hiện của hệ thống thuật ngữ chuyên môn phức tạp. Đa phần tên thuốc, hoạt chất và chỉ định y khoa đều có nguồn gốc từ tiếng Latinh hoặc tiếng Anh chuyên ngành với những cái tên rất dài và khó nhớ đối với người bình thường.

Bên cạnh đó, giới y khoa có một hệ thống ký hiệu và chữ viết tắt quy chuẩn chung. Những cụm từ chỉ các tên hoạt chất dài như “Paracetamol”, “Amoxicillin” thường được bác sĩ lướt nét rất nhanh. dược sĩ và nhân viên y tế do quen thuộc với cấu trúc tên thuốc và các ký hiệu này nên vẫn có thể nhận biết chính xác, trong khi người bệnh nhìn vào chỉ thấy những đường nguệch ngoạc không có ý nghĩa.

Tâm lý ghi chép cho đồng nghiệp đọc

Trong tư duy chuyên môn, tài liệu y khoa hay đơn thuốc trước hết là kênh thông tin truyền tải giữa các chuyên gia y tế với nhau, từ bác sĩ chẩn đoán sang dược sĩ cấp thuốc, hoặc từ bác sĩ điều trị sang điều dưỡng theo dõi.

vi sao chu bac si xau la thuong hieu toan cau chu khong rieng nuoc nao hinh anh 4
Các đơn thuốc thường được gửi cho dược sĩ hoặc bác sĩ khác. (Ảnh: iStock)

Do đối tượng tiếp nhận thông tin là những người có cùng nền tảng kiến thức và đã quá quen thuộc với các ngữ cảnh lâm sàng, bác sĩ vô hình trung mặc định rằng người đọc sẽ hiểu được ngữ cảnh mà không cần từng ký tự phải rõ ràng. Miễn là dược sĩ nhìn vào liều lượng và chữ cái đầu có thể đọc đúng tên thuốc trong bối cảnh bệnh lý đó, bác sĩ sẽ không thấy áp lực phải uốn nắn từng nét chữ cho người ngoài ngành dễ đọc. Ngày nay, sự phát triển của công nghệ với hệ thống đơn thuốc điện tử và bệnh án điện tử đang dần thay thế những tờ giấy viết tay. Sự chuyển dịch này không chỉ giúp xóa bỏ ấn tượng xấu về “chữ bác sĩ” mà còn góp phần nâng cao tính chính xác, an toàn cho người bệnh trong nền y học hiện đại.

Hoàng Hà/VTC News
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hỗ trợ bác sĩ nội trú là đầu tư cho y tế dài hạn
Hỗ trợ bác sĩ nội trú là đầu tư cho y tế dài hạn

VOV.VN - “Đầu tư cho một bác sĩ giỏi là đầu tư cho hàng nghìn người bệnh trong tương lai”, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng nhấn mạnh khi nói về chính sách hỗ trợ bác sĩ nội trú vừa được HĐND Thành phố thông qua.

Hỗ trợ bác sĩ nội trú là đầu tư cho y tế dài hạn

Hỗ trợ bác sĩ nội trú là đầu tư cho y tế dài hạn

VOV.VN - “Đầu tư cho một bác sĩ giỏi là đầu tư cho hàng nghìn người bệnh trong tương lai”, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng nhấn mạnh khi nói về chính sách hỗ trợ bác sĩ nội trú vừa được HĐND Thành phố thông qua.

Bác sĩ bệnh viện có thể biệt phái về làm giám đốc trạm y tế từ 3-5 năm
Bác sĩ bệnh viện có thể biệt phái về làm giám đốc trạm y tế từ 3-5 năm

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, để củng cố năng lực y tế cơ sở, Sở có kế hoạch tăng cường bác sĩ từ các bệnh viện về trạm y tế, trong đó có phương án biệt phái bác sĩ thuộc diện quy hoạch cán bộ quản lý về giữ chức giám đốc trạm y tế từ 3-5 năm.

Bác sĩ bệnh viện có thể biệt phái về làm giám đốc trạm y tế từ 3-5 năm

Bác sĩ bệnh viện có thể biệt phái về làm giám đốc trạm y tế từ 3-5 năm

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, để củng cố năng lực y tế cơ sở, Sở có kế hoạch tăng cường bác sĩ từ các bệnh viện về trạm y tế, trong đó có phương án biệt phái bác sĩ thuộc diện quy hoạch cán bộ quản lý về giữ chức giám đốc trạm y tế từ 3-5 năm.

Đưa bác sĩ về khám sức khỏe cho hơn 4000 người dân xã đảo Tam Hải, TP Đà Nẵng
Đưa bác sĩ về khám sức khỏe cho hơn 4000 người dân xã đảo Tam Hải, TP Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (15/8), Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng triển khai khám sức khỏe định kỳ cho hơn 4.000 người dân xã đảo Tam Hải, thành phố Đà Nẵng. Đây là một trong những hoạt động thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đưa bác sĩ về khám sức khỏe cho hơn 4000 người dân xã đảo Tam Hải, TP Đà Nẵng

Đưa bác sĩ về khám sức khỏe cho hơn 4000 người dân xã đảo Tam Hải, TP Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (15/8), Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng triển khai khám sức khỏe định kỳ cho hơn 4.000 người dân xã đảo Tam Hải, thành phố Đà Nẵng. Đây là một trong những hoạt động thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản