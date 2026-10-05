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Vì sao đột quỵ có thể xảy ra khi đang ngủ? Cách chủ động phòng ngừa

Thứ Hai, 06:07, 05/10/2026
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VOV.VN - Giấc ngủ không loại trừ nguy cơ đột quỵ. Những biến động về huyết áp, nhịp tim và hô hấp trong đêm có thể làm tăng nguy cơ, nhất là ở người có bệnh nền. Nhận diện yếu tố nguy cơ và kiểm soát sức khỏe chủ động giúp phòng ngừa biến cố này.

Các yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến đột quỵ trong lúc ngủ

Tăng huyết áp không kiểm soát

Thông thường, huyết áp giảm khi ngủ. Tuy nhiên, ở một số người, huyết áp không giảm hoặc còn tăng vào ban đêm. Huyết áp tâm thu ban đêm cao có liên quan đến nguy cơ bệnh tim mạch do xơ vữa và đột quỵ. Tình trạng này kéo dài có thể gây tổn thương mạch máu, tăng nguy cơ xuất huyết não hoặc hình thành cục máu đông gây tắc mạch.

Hội chứng ngưng thở khi ngủ

Ngưng thở khi ngủ là một yếu tố nguy cơ đáng chú ý nhưng thường khó nhận biết. Khi đường hô hấp trên bị tắc nghẽn, nhịp thở có thể ngừng hoặc giảm trong thời gian ngắn, khiến nồng độ oxy trong máu hạ xuống. Tình trạng này có thể lặp lại nhiều lần trong đêm, khiến tim phải hoạt động nhiều hơn và gây biến động huyết áp. Về lâu dài, ngưng thở khi ngủ có liên quan đến nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim mạch và đột quỵ thiếu máu não.

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Đột quỵ khi ngủ là một tình trạng nguy hiểm và khó nhận biết

Bệnh lý nền về chuyển hóa

Đường huyết không được kiểm soát, rối loạn mỡ máu và các bệnh lý chuyển hóa có thể làm tổn thương thành mạch, thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch. Khi mảng xơ vữa phát triển, lòng mạch bị thu hẹp hoặc cục máu đông hình thành, dòng máu lên não có thể bị cản trở. Những biến động về huyết áp và nhịp tim có thể làm tăng thêm nguy cơ biến cố ở người đã có tổn thương mạch máu.

Thói quen sinh hoạt không lành mạnh

Tắm đêm, đặc biệt khi sử dụng nước quá nóng hoặc quá lạnh, có thể khiến cơ thể thay đổi nhiệt độ đột ngột, gây biến động huyết áp và nhịp tim. Người mắc bệnh tim mạch hoặc có huyết áp không ổn định cần thận trọng với những thay đổi nhiệt độ quá mức.

Bên cạnh đó, thiếu vận động, hút thuốc lá, sử dụng nhiều rượu bia và chế độ ăn không hợp lý cũng góp phần làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch, từ đó ảnh hưởng đến nguy cơ đột quỵ.

Cách phòng ngừa đột quỵ khi ngủ

Duy trì lối sống lành mạnh, giữ cân nặng hợp lý, hạn chế rượu bia, bỏ thuốc lá và vận động thường xuyên; ăn giảm muối, chất béo bão hòa, thực phẩm chế biến sẵn, tăng rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu omega-3. Theo dõi, kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu và tuân thủ điều trị; ngưỡng chẩn đoán tăng huyết áp tại nhà là 135/85 mmHg. Người có ngáy to, ngừng thở, khó thở khi ngủ hoặc mắc rung nhĩ cần được thăm khám, điều trị phù hợp. Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm yếu tố nguy cơ; Không nên tự ý dùng thuốc bổ mà cần xác định đúng nguyên nhân để phòng ngừa hiệu quả.

Những ai cần đặc biệt chú ý phòng ngừa đột quỵ ban đêm?

Nguy cơ đột quỵ cao hơn ở người tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch như rung nhĩ; người thừa cân, béo phì, ngáy to, cao tuổi, ít vận động, thường xuyên căng thẳng hoặc hút thuốc lâu năm. Nếu thức dậy với dấu hiệu méo miệng, yếu liệt một bên, nói khó, nhìn mờ, mất thăng bằng hoặc đau đầu dữ dội bất thường, cần gọi cấp cứu ngay, không chờ triệu chứng tự hết hay tự điều trị tại nhà.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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