English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vì sao không nên ăn cà chua xanh?

Thứ Tư, 14:45, 29/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cà chua chín có rất nhiều chất có lợi cho sức khỏe, có giá trị chống ung thư, nhưng cà chua xanh thì không nên sử dụng, vì sao?

Cà chua được mệnh danh là “siêu thực phẩm” giàu chất chống oxy hóa (đặc biệt là lycopene), vitamin C và vitamin A. Bên cạnh đó, nhiều công trình khoa học khẳng định giá trị chống ung thư của cà chua chín.

Nhóm nghiên cứu tại Viện Ung thư Quốc gia Maria Skłodowska-Curie (Ba Lan) chỉ ra, chất lycopene có trong cà chua giúp giảm nguy cơ ung thư phổi, dạ dày, tuyến tiền liệt và có thể phòng ngừa ung thư cổ tử cung, vú, đại tràng.

Các nhà khoa học Đại học Portsmouth (Anh) cũng ghi nhận lycopene có trong cà chua làm gián đoạn đường tín hiệu thúc đẩy khối u, từ đó làm chậm sự phát triển của ung thư vú và tuyến tiền liệt.

Tại Mỹ, nhiều nghiên cứu lâm sàng của Trung tâm Ung thư MD Anderson và Nhóm NCCTG đều ghi nhận lycopene có trong cà chua giúp giảm trung bình 15% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

vi sao khong nen an ca chua xanh hinh anh 1
Cà chua là thực phẩm tốt cho sức khỏe.

Vì sao không nên ăn cà chua xanh?

Không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao, cà chua còn có giá tương đối phù hợp với đại đa số người tiêu dùng. Do đó, loại quả này thường xuất hiện trong các món ăn của các gia đình.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo rằng có những hạn chế khá nghiêm ngặt đối với việc ăn cà chua. Nếu bạn chọn sai trạng thái của loại quả này hoặc người ăn có những bệnh lý tiềm ẩn, cà chua có thể làm tăng gánh nặng trao đổi chất cho cơ thể.

Yêu cầu đầu tiên và cơ bản nhất khi mua cà chua là kiểm tra màu sắc. Màu đỏ tươi đồng đều báo hiệu loại quả này đã chín và có thể an toàn khi sử dụng. Tuy nhiên, có một số người thích cà chua có chút xanh vì thấy chúng giòn hơn và chua hơn.

Cà chua xanh chưa chín chứa một chất độc hại tên là solanine. Các nghiên cứu độc chất đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ khoảng 200 miligam solanine có thể gây ra các phản ứng độc thần kinh như buồn nôn và nôn mửa.

Ăn cà chua xanh không chỉ không bổ sung vitamin mà còn gây áp lực giải độc lên gan và hệ tiêu hóa. Ăn quá nhiều cà chua xanh sống có thể gây đắng miệng, buồn nôn, đau bụng hoặc chóng mặt.

Tuy nhiên, khi cà chua chín và chuyển sang màu đỏ, hàm lượng solanine sẽ giảm dần đến khi đạt mức an toàn.

Khi sử dụng cà chua, bạn thường thấy những đốm đen nhỏ hoặc vết thối nhẹ trên da. Một số người tiết kiệm thường dùng dao để loại bỏ phần bị tổn thương và tiếp tục sử dụng cà chua để chế biến các món ăn. Không nên làm như vậy.

Quả cà chua chứa rất nhiều nước, nên khi vỏ bị rách hoặc dập nát, vi sinh vật rất dễ xâm nhập và làm quả bị thối rữa nhanh chóng. Cà chua bị hỏng thường nhiễm các loại nấm mốc sinh độc tố như Alternaria hoặc Penicillium, có thể gây ngộ độc thực phẩm.

vi sao khong nen an ca chua xanh hinh anh 2
Bệnh nhân suy thận nên hạn chế ăn cà chua.

Những ai nên đặc biệt cẩn thận khi ăn cà chua?

Cà chua mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng những người có các bệnh lý tiềm ẩn sau nên hạn chế sử dụng loại quả này.

Người bị suy giảm chức năng thận

Thận là cơ quan then chốt giúp duy trì cân bằng điện giải trong cơ thể và đào thải kali dư thừa qua nước tiểu. Cà chua có hàm lượng kali cao: Mỗi 100 gram cà chua tươi chứa khoảng 230mg kali.

Ăn nhiều cà chua làm tăng lượng kali nạp vào, đòi hỏi thận phải hoạt động tích cực để đào thải phần dư. Do đó, những bệnh nhân suy thận nên hạn chế ăn cà chua.

Người bị trào ngược dạ dày thực quản hoặc ợ nóng

Cà chua chứa hàm lượng axit tự nhiên rất cao, đặc biệt là axit malic và axit citric. Khi tiêu thụ, các axit này kích thích dạ dày tăng tiết dịch vị, làm tăng nồng độ axit trong dạ dày. Đồng thời, chúng làm suy yếu và làm giãn mở cơ thắt thực quản dưới, khiến axit dễ dàng trào ngược lên thực quản, gây ra cảm giác nóng rát vùng ngực, ợ chua và khó chịu.

Ngoài ra, hàm lượng đường fructose trong cà chua cũng có thể gây khó tiêu, làm chậm quá trình tiêu hóa và tăng áp lực lên dạ dày.

hoi-chung-nhin-thay-anh-sang-la-hat-hoi-1.jpg

Vì sao nhiều người cứ nhìn thấy ánh nắng là hắt hơi?

VOV.VN - Chỉ cần bước từ trong nhà ra ngoài trời nắng, nhiều người đã hắt hơi liên tục. Đây có thể là biểu hiện của hội chứng ACHOO - phản xạ hắt hơi do ánh sáng, một đặc điểm di truyền khá phổ biến nhưng ít người biết đến, đôi khi tiềm ẩn nguy cơ trong một số tình huống.

Linh Lan/VTC News
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

99% học sinh đỗ tốt nghiệp, vì sao vẫn phải duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT?
99% học sinh đỗ tốt nghiệp, vì sao vẫn phải duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT?

VOV.VN - Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT nhiều năm liên tiếp trên 99% khiến không ít ý kiến băn khoăn về sự cần thiết của kỳ thi. Bộ GD-ĐT khẳng định, kỳ thi không chỉ để xét tốt nghiệp mà còn là công cụ đánh giá chuẩn hóa, cung cấp dữ liệu phục vụ quản lý giáo dục và tuyển sinh.

99% học sinh đỗ tốt nghiệp, vì sao vẫn phải duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT?

99% học sinh đỗ tốt nghiệp, vì sao vẫn phải duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT?

VOV.VN - Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT nhiều năm liên tiếp trên 99% khiến không ít ý kiến băn khoăn về sự cần thiết của kỳ thi. Bộ GD-ĐT khẳng định, kỳ thi không chỉ để xét tốt nghiệp mà còn là công cụ đánh giá chuẩn hóa, cung cấp dữ liệu phục vụ quản lý giáo dục và tuyển sinh.

Vì sao 21h21' được xem là khoảnh khắc đặc biệt?
Vì sao 21h21' được xem là khoảnh khắc đặc biệt?

VOV.VN - Cụm chữ số 21:21 hay 21h21 rất nổi tiếng trong cộng đồng những người yêu thích thần số học và cực kỳ được ưa chuộng, vì sao lại như vậy?

Vì sao 21h21' được xem là khoảnh khắc đặc biệt?

Vì sao 21h21' được xem là khoảnh khắc đặc biệt?

VOV.VN - Cụm chữ số 21:21 hay 21h21 rất nổi tiếng trong cộng đồng những người yêu thích thần số học và cực kỳ được ưa chuộng, vì sao lại như vậy?

Vì sao không nên trùm chăn kín đầu khi ngủ?
Vì sao không nên trùm chăn kín đầu khi ngủ?

VOV.VN - Nhiều người thường kéo chăn kín đầu khi ngủ để tìm cảm giác ấm áp, an toàn hoặc ngăn chặn ánh sáng và tiếng ồn. Tuy nhiên nếu duy trì thói quen này trong thời gian dài, bạn có thể bị ngạt thở, nhiễm vi khuẩn, ngưng thở khi ngủ, ngủ không sâu giấc, mệt mỏi, ngột ngạt.

Vì sao không nên trùm chăn kín đầu khi ngủ?

Vì sao không nên trùm chăn kín đầu khi ngủ?

VOV.VN - Nhiều người thường kéo chăn kín đầu khi ngủ để tìm cảm giác ấm áp, an toàn hoặc ngăn chặn ánh sáng và tiếng ồn. Tuy nhiên nếu duy trì thói quen này trong thời gian dài, bạn có thể bị ngạt thở, nhiễm vi khuẩn, ngưng thở khi ngủ, ngủ không sâu giấc, mệt mỏi, ngột ngạt.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản