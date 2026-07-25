Vì sao không nên trùm chăn kín đầu khi ngủ?

Nhiều người thường kéo chăn kín đầu khi ngủ để tìm cảm giác ấm áp, an toàn hoặc ngăn chặn ánh sáng và tiếng ồn. Tuy nhiên, hành động này tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho sức khỏe, đặc biệt nếu duy trì trong thời gian dài.

Khi trùm chăn kín đầu, một không gian nhỏ được tạo ra quanh mũi và miệng, trong không gian này, không khí không được lưu thông tốt với môi trường bên ngoài, người ngủ sẽ hít lại một phần khí đã thở ra, vốn chứa nhiều carbon dioxide (CO₂) hơn và ít oxy hơn so với không khí trong phòng.

Trong điều kiện bình thường, nồng độ CO₂ trong phòng ngủ thông thoáng thường dưới 1.000 ppm. Tuy nhiên, trong không gian kín như dưới chăn, nồng độ này có thể tăng lên đáng kể. Sự gia tăng CO₂, kết hợp với nhiệt độ và độ ẩm cao, có thể gây cảm giác ngột ngạt, khó chịu và làm gián đoạn giấc ngủ.

Hệ quả là người ngủ khó đạt được các giai đoạn ngủ sâu. Đây là những giai đoạn quan trọng giúp phục hồi năng lượng, củng cố trí nhớ và điều hòa cảm xúc. Khi giấc ngủ bị phân mảnh kéo dài, người ngủ có thể cảm thấy mệt mỏi, đau đầu nhẹ, giảm tập trung vào ngày hôm sau dù vẫn ngủ đủ giờ.

Bạn có thể bị ngạt thở, nhiễm vi khuẩn, ngưng thở khi ngủ, ngủ không sâu giấc, mệt mỏi, ngột ngạt nếu có thói quen trùm kín đầu khi ngủ. (Ảnh minh họa: MXH)

Để đi vào giấc ngủ, cơ thể cần giảm nhẹ nhiệt độ lõi. Quá trình này diễn ra thông qua việc tỏa nhiệt qua da, đặc biệt ở vùng đầu và mặt, nơi có hệ mạch máu phong phú. Khi trùm chăn kín đầu, quá trình tỏa nhiệt bị cản trở, tạo ra một bẫy nhiệt cục bộ. Nhiệt độ và độ ẩm tăng lên khiến cơ thể phải tiết mồ hôi để làm mát, nhưng do không khí không lưu thông, mồ hôi khó bay hơi, gây cảm giác nóng bức, dính và khó chịu. Đây là một trong những lý do phổ biến khiến người ngủ dễ thức giấc giữa đêm.

Vùng da mặt khi bị phủ kín trong môi trường nóng và ẩm có thể dễ bị bít tắc lỗ chân lông, đặc biệt ở người có da dầu hoặc dễ nổi mụn. Ma sát giữa da và chăn, cùng với mồ hôi và bã nhờn, có thể góp phần hình thành mụn đầu trắng, đầu đen hoặc viêm nhẹ.

Ngoài ra, chăn ga gối thường tích tụ bụi, mạt bụi, nấm mốc và các dị nguyên khác. Việc áp sát vùng mặt trong nhiều giờ có thể làm nặng thêm tình trạng viêm mũi dị ứng, viêm xoang hoặc hen ở những người nhạy cảm.

Để cơ thể vừa ấm nhưng vẫn bảo đảm an toàn, bác sĩ đưa ra một số nguyên tắc đơn giản như giữ mặt và đường thở thông thoáng, không phủ chăn qua mũi miệng. Sử dụng nhiều lớp chăn mỏng hoặc quần áo giữ nhiệt thay vì một lớp chăn dày kín

Duy trì nhiệt độ phòng ở mức dễ chịu (khoảng 18–22°C) và đảm bảo thông khí. Có thể dùng mũ len hoặc mặt nạ ngủ để giữ ấm và giảm ánh sáng mà không cản trở hô hấp. Với trẻ sơ sinh, tuân thủ nguyên tắc ngủ an toàn, không để bất kỳ vật nào che vùng đầu

Đặc biệt việc “thò chân ra khỏi chăn” mà nhiều người vô thức thực hiện thực chất là cách cơ thể điều hòa nhiệt, giúp tản bớt nhiệt mà vẫn duy trì cảm giác ấm áp.

Ngủ trùm chăn kín đầu không phải là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh nghiêm trọng ở người khỏe mạnh, nhưng có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và sự thoải mái sinh lý nếu duy trì thường xuyên. Quan trọng hơn, thói quen này tiềm ẩn rủi ro rõ ràng ở trẻ sơ sinh và những người có bệnh nền.

Một giấc ngủ tốt không chỉ cần đủ thời gian mà còn cần môi trường thông thoáng, nhiệt độ phù hợp và hô hấp tự nhiên. Giữ cho khuôn mặt được “thở” tự do trong khi ngủ là một thay đổi nhỏ nhưng có ý nghĩa cho sức khỏe lâu dài.