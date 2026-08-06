5 hạng mục nhiều người hối tiếc vì bỏ qua khi cải tạo nhà

Dưới đây là 5 hạng mục được khuyến nghị nên thực hiện ngay trong quá trình cải tạo nhà để tránh tốn kém và tiếc nuối về sau.

Đừng xem nhẹ phần len chân tường

Nhiều người dành nhiều thời gian lựa chọn màu sơn hay vật liệu hoàn thiện nhưng lại bỏ qua len chân tường. Trong khi đó, đây là chi tiết nhỏ nhưng có thể tạo nên sự khác biệt rõ rệt cho tổng thể không gian.

Gia chủ nên lựa chọn kích thước len tường phù hợp với phong cách thiết kế. Những mẫu cao bản lớn phù hợp với không gian cổ điển, còn loại nhỏ, tối giản sẽ mang lại vẻ hiện đại.

Về chất liệu, gỗ tự nhiên hoặc gỗ MDF thường được đánh giá cao hơn nhựa vì tạo cảm giác sang trọng và bền đẹp hơn, ngoại trừ những khu vực có độ ẩm cao như phòng tắm.

Bổ sung thêm ổ cắm điện

Một trong những điều khiến nhiều gia chủ hối tiếc nhất sau khi cải tạo là không lắp đủ ổ cắm điện.

Ngày nay, từ điện thoại, máy tính, đồng hồ báo thức đến các thiết bị gia dụng đều cần nguồn điện. Nếu chỉ đến khi hoàn thiện mới phát hiện thiếu ổ cắm, việc lắp thêm sẽ mất nhiều thời gian và chi phí vì phải đục tường, đi lại đường dây.

Một trong những điều khiến nhiều gia chủ hối tiếc nhất sau khi cải tạo là không lắp đủ ổ cắm điện (ảnh Getty Images)

Do đó, ngay trong quá trình cải tạo, nên tính toán vị trí ổ cắm hợp lý cho từng khu vực, đồng thời cân nhắc lắp thêm ổ cắm tích hợp cổng sạc USB hoặc USB-C và hệ thống chống sét lan truyền để bảo vệ các thiết bị điện trong nhà.

Ưu tiên không gian lưu trữ

Nhiều gia chủ quá chú trọng màu sắc, thiết bị hay vật liệu hoàn thiện mà quên tính toán không gian lưu trữ. Thực tế, đây lại là yếu tố ảnh hưởng lớn đến sự tiện nghi trong sinh hoạt hằng ngày.

Những khu vực thường thiếu chỗ để đồ gồm nhà bếp, phòng tắm, phòng giặt và khu vực thay giày dép. Việc bổ sung tủ âm tường, ngăn kéo thông minh hoặc cánh tủ đóng giảm chấn sẽ giúp ngôi nhà gọn gàng và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Nâng cấp hệ thống điều hòa và thông gió

Một sai lầm khác là chỉ chú trọng phần nội thất mà quên kiểm tra hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC).

Nếu hệ thống này phải nâng cấp sau khi công trình hoàn thiện, gia chủ có thể phải tháo dỡ hoặc cắt phá những hạng mục vừa sửa xong để lắp đặt thiết bị mới.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị nên kiểm tra toàn bộ hệ thống HVAC ngay từ đầu và cân nhắc lắp thêm bộ điều khiển nhiệt độ thông minh nhằm tiết kiệm điện năng cũng như nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Làm mới sàn nhà ngay khi cải tạo

Sàn nhà là một trong những hạng mục thường bị trì hoãn vì chi phí khá cao. Tuy nhiên, đây cũng là yếu tố tạo nên sự thay đổi rõ rệt nhất cho không gian sống.

Nhiều người quyết định giữ nguyên sàn cũ để tiết kiệm, nhưng sau một thời gian sử dụng hoặc trước khi bán nhà lại phải thay mới toàn bộ, khiến tổng chi phí còn cao hơn.

Nếu có điều kiện tài chính, việc làm mới hoặc đánh bóng sàn ngay trong quá trình cải tạo sẽ giúp gia chủ tận hưởng không gian đẹp hơn trong nhiều năm, đồng thời góp phần nâng cao giá trị của ngôi nhà.