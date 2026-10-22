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Vì sao qua tuổi 40, mùi cơ thể bắt đầu thay đổi?

Thứ Năm, 06:05, 22/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau tuổi 40, mùi cơ thể có thể thay đổi do những biến chuyển trên da và sự hình thành các hợp chất như 2-nonenal. Vậy điều gì gây ra hiện tượng này và liệu có phải ai bước vào tuổi trung niên cũng gặp tình trạng tương tự?

 

Vì sao mùi cơ thể thay đổi từ tuổi 40?

Theo tuổi tác, thành phần lipid trên da thay đổi, thúc đẩy quá trình oxy hóa axit béo và hình thành 2-nonenal - hợp chất liên quan đến mùi cơ thể. Một số nghiên cứu ghi nhận chất này có xu hướng tăng ở người lớn tuổi, nhưng mức độ khác nhau tùy từng người. Tuổi 40 không phải cột mốc cố định xuất hiện mùi cơ thể, bởi hiện tượng này còn chịu ảnh hưởng của hormone, chế độ ăn, vi khuẩn trên da, môi trường và thói quen sinh hoạt.

2-nonenal là gì và vì sao tạo ra mùi đặc trưng?

2-nonenal là hợp chất aldehyde không bão hòa, có mùi giống dầu mỡ, cỏ hoặc hơi hăng. Hợp chất này hình thành khi axit béo không bão hòa omega-7 trên da bị oxy hóa, quá trình có thể thay đổi theo tuổi tác.

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Sau tuổi 40, mùi cơ thể có thể thay đổi do những biến chuyển trên da và sự hình thành các hợp chất như 2-nonenal

Do dễ bay hơi, 2-nonenal có thể phát tán từ da và tạo nên mùi đặc trưng. Tuy nhiên, đây không phải nguyên nhân duy nhất gây mùi cơ thể sau tuổi 40. Mồ hôi, vi khuẩn trên da và môi trường cũng góp phần tạo mùi, với cường độ khác nhau ở mỗi người.

Mùi cơ thể sau tuổi 40 có phải do vệ sinh kém?

Mùi cơ thể thay đổi theo tuổi tác không đồng nghĩa với việc vệ sinh cá nhân kém. Mồ hôi khi bị vi khuẩn trên da phân giải có thể tạo ra các hợp chất gây mùi, trong khi 2-nonenal hình thành do quá trình oxy hóa axit béo trên da. Vì vậy, mùi cơ thể vẫn có thể thay đổi dù duy trì vệ sinh đều đặn. Tắm rửa đúng cách giúp loại bỏ mồ hôi, dầu thừa, nhưng tắm quá nhiều hoặc chà xát mạnh có thể khiến da khô và kích ứng.

Những yếu tố nào khiến mùi cơ thể rõ hơn?

Ngoài tuổi tác, mùi cơ thể còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như thay đổi hormone, thời tiết nóng, vận động, thực phẩm, rượu bia, thuốc men và tình trạng sức khỏe. Cân nặng, căng thẳng, chất liệu quần áo và thói quen vệ sinh cũng có thể góp phần làm thay đổi mùi. Vì vậy, nếu mùi cơ thể đột ngột thay đổi hoặc đi kèm triệu chứng bất thường, nên tìm hiểu nguyên nhân thay vì chỉ dùng sản phẩm khử mùi để che lấp.

Làm thế nào để hạn chế mùi cơ thể khi bước vào tuổi trung niên?

Mùi cơ thể theo tuổi có thể được hạn chế bằng cách vệ sinh sạch sẽ, lau khô những vùng dễ đổ mồ hôi, thay và giặt quần áo thường xuyên, ưu tiên trang phục thoáng khí. Có thể sử dụng sản phẩm chống tiết mồ hôi hoặc khử mùi phù hợp, đồng thời điều chỉnh thực phẩm nếu nhận thấy chúng ảnh hưởng đến mùi cơ thể. Quan trọng là duy trì lối sống lành mạnh, vệ sinh đúng cách và chú ý những thay đổi bất thường.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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