Vì sao tầng trên của ngôi nhà luôn luôn nóng hơn tầng dưới?

Theo chuyên gia kiến trúc, có nhiều yếu tố khiến tầng trên luôn nóng hơn. Tầng trên phải hứng chịu lượng nhiệt lớn từ mái nhà, gác mái và các cửa sổ ở vị trí cao, nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài.

Nếu lớp cách nhiệt hoặc khả năng kín khí của ngôi nhà không tốt, nhiệt sẽ dễ dàng xâm nhập, trong khi luồng khí mát từ điều hòa lại thất thoát ra ngoài.

Gác mái là "thủ phạm" chính

Theo các chuyên gia, gác mái đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ nhiệt.

Lớp vật liệu cách nhiệt giúp làm chậm quá trình truyền nhiệt từ mái xuống các phòng bên dưới, còn hệ thống thông gió sẽ đưa khí nóng thoát ra ngoài.

Tuy nhiên, nếu hệ thống thông gió hoạt động kém hoặc bị tắc, hơi nóng sẽ tích tụ dưới mái nhà, khiến nhiệt độ gác mái tăng cao và buộc điều hòa phải hoạt động nhiều hơn để làm mát toàn bộ ngôi nhà.

Có nhiều yếu tố khiến tầng trên luôn nóng hơn tầng dưới (Ảnh Getty Images)

Hệ thống điều hòa cũng có thể là nguyên nhân

Chuyên gia cho biết nhiệt độ giữa các tầng còn có thể chênh lệch do chính hệ thống điều hòa.

Các nguyên nhân gồm:

Ống dẫn gió bị rò rỉ hoặc phân phối khí lạnh không đồng đều.

Bộ lọc điều hòa bẩn.

Thiết bị đã cũ.

Công suất điều hòa không phù hợp với diện tích ngôi nhà.

Nếu tình trạng tầng trên nóng hơn kéo dài mà không rõ nguyên nhân, chủ nhà nên nhờ kỹ thuật viên phụ trách việc lắp đặt, vận hành, bảo trì và sửa chữa hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí để kiểm tra.

Theo chuyên gia, có nhiều ngôi nhà lớn chỉ lắp một bộ điều nhiệt ở tầng dưới. Điều này khiến điều hòa chỉ dựa vào nhiệt độ tầng dưới để vận hành. Khi tầng dưới đã đủ mát, thiết bị sẽ ngừng hoạt động dù tầng trên vẫn còn rất nóng.

5 cách giúp tầng trên mát hơn

Hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp

Nhiệt từ ánh nắng xuyên qua cửa sổ có thể khiến nhiệt độ trong nhà tăng đáng kể.

Theo chuyên gia, chỉ cần đóng rèm hoặc mành che vào ban ngày cũng có thể giúp giảm nhiệt ở tầng trên.

Nếu muốn hiệu quả cao hơn, có thể sử dụng: Rèm cản sáng; Rèm chống nóng; Phim cách nhiệt dán kính. Đặc biệt nên áp dụng với những cửa sổ hướng Tây hoặc nhận nhiều nắng buổi chiều.

Tăng cường cách nhiệt cho gác mái

Chuyên gia cho biết việc bổ sung vật liệu cách nhiệt cho gác mái là một trong những giải pháp hiệu quả nhất. Chuyên gia khuyến nghị sử dụng vật liệu cách nhiệt dạng sợi thủy tinh rời hoặc cellulose để hạn chế truyền nhiệt từ mái xuống không gian sinh hoạt.

Sử dụng quạt trần đúng cách

Thông thường, không cần bật quạt khi không có người trong phòng vì quạt chỉ tạo cảm giác mát trên da chứ không làm giảm nhiệt độ phòng.

Tuy nhiên, nếu lắp quạt trần cỡ lớn ở khu vực đầu cầu thang, quạt có thể giúp lưu thông không khí nóng, đưa luồng khí này về cửa hút gió của hệ thống điều hòa, từ đó cải thiện hiệu quả làm mát.

Lắp thêm bộ điều nhiệt ở tầng trên

Nếu chênh lệch nhiệt độ giữa các tầng quá lớn, chuyên gia khuyến nghị lắp thêm bộ điều nhiệt hoặc cảm biến nhiệt độ ở tầng trên.

Việc này giúp hệ thống điều hòa nhận biết chính xác nhiệt độ của từng khu vực và điều chỉnh hoạt động phù hợp.

Tùy cấu trúc ngôi nhà và hệ thống điều hòa hiện có, giải pháp có thể là lắp cảm biến không dây hoặc nâng cấp toàn bộ hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí.

Chỉ sử dụng các thiết bị tỏa nhiệt vào buổi tối

Các thiết bị như:

Bếp nấu.

Lò nướng.

Máy sấy quần áo.

Những thiết bị này đều làm tăng nhiệt độ trong nhà.

Chuyên gia khuyến nghị chỉ nên sử dụng các thiết bị này vào buổi tối, khi nhiệt độ ngoài trời đã giảm. Điều này sẽ giúp giảm tải cho điều hòa, đồng thời cải thiện hiệu quả làm mát trong những ngày nắng nóng.