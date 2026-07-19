Ngoài 50 tuổi phụ nữ có nên sinh con và cần lưu ý điều gì?

VOV.VN - Tôi năm nay 70 tuổi, vợ cũng 50, chúng tôi đang rất mong ngóng có con. Mặc dù đậu thai được một vài lần nhưng lại xảy mất. Liệu có thuốc gì giúp giữ thai được hay không? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Năm nay tôi 71 tuổi. Vợ tôi chết được 15 năm nay. Tôi đã qua lại với một bà 10 năm cũng ly hôn chồng từ lâu. Tôi đang băn khoăn không biết chúng tôi có nên cưới nhau để có bạn an ủi lúc về già? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Gần 20 năm nay, chồng tôi đã ngoại tình với 3 người phụ nữ, trong đó 1 người đã có con riêng năm nay 15 tuổi và thường xuyên bạo hành vợ. Kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, chị muốn chấm dứt cuộc hôn nhân nhưng vẫn băn khoăn trước quyết định của mình. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên.
VOV.VN - Hình ảnh 6 đứa cháu xếp hàng bưng bát ăn cơm bà nấu trong kỳ nghỉ hè thu hút hơn 4 triệu lượt xem trên TikTok, khiến nhiều người xúc động nhớ về tuổi thơ, những bữa cơm quê và tình cảm ấm áp của ông bà dành cho con cháu.
VOV.VN - Mất việc suốt 4 tháng, chàng trai 25 tuổi vẫn bị bố mẹ ghi nợ 3 triệu đồng tiền sinh hoạt mỗi tháng khiến anh áp lực, tủi thân. Câu chuyện về trách nhiệm tài chính của con cái và sự sẻ chia trong gia đình đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều.