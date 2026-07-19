Chủ Nhật, 15:00, 19/07/2026

Bàng hoàng khi phát hiện chồng ngoại tình với người phụ nữ ở nước ngoài

VOV.VN - Vợ chồng tôi đều ngoài 50 tuổi. 3 năm gần đây, ông ấy ngoại tình qua điện thoại với một người phụ nữ ở nước ngoài và đòi ly thân với tôi. Giờ đây ông í lại đòi quay lại. Tôi nên làm sao? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn cho người phụ nữ.