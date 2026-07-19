English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bàng hoàng khi phát hiện chồng ngoại tình với người phụ nữ ở nước ngoài
Chủ Nhật, 15:00, 19/07/2026

Bàng hoàng khi phát hiện chồng ngoại tình với người phụ nữ ở nước ngoài

VOV.VN - Vợ chồng tôi đều ngoài 50 tuổi. 3 năm gần đây, ông ấy ngoại tình qua điện thoại với một người phụ nữ ở nước ngoài và đòi ly thân với tôi. Giờ đây ông í lại đòi quay lại. Tôi nên làm sao? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn cho người phụ nữ.

VOV.VN trên Google News
00:00:00
PV/VOV2
Podcast liên quan
Bí quyết rã đông cá vừa nhanh vừa giữ trọn vị tươi ngon
Bí quyết rã đông cá vừa nhanh vừa giữ trọn vị tươi ngon

VOV.VN - Rã đông cá tưởng đơn giản nhưng nếu làm sai cách có thể khiến thịt cá mất độ tươi, giảm dinh dưỡng và ảnh hưởng đến chất lượng món ăn. Áp dụng đúng phương pháp sẽ giúp cá rã đông nhanh, giữ trọn hương vị và bảo đảm an toàn khi chế biến.

Bí quyết chọn thuốc tăng cường sinh lý giúp nam giới đạt hiệu quả tốt hơn
Bí quyết chọn thuốc tăng cường sinh lý giúp nam giới đạt hiệu quả tốt hơn

VOV.VN - Tôi năm nay mới hơn 40 tuổi nhưng hoạt động tình dục suy giảm rất nhiều. Tôi nên sử dụng thuốc tăng cường sinh lý thế nào để có thể hỗ trợ mình? Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tư vấn cho nhân vật.

Tại sao nam giới cứ "yêu" xong thường lăn ra ngủ?
Tại sao nam giới cứ "yêu" xong thường lăn ra ngủ?

VOV.VN - Thông thường cứ mỗi lần "yêu" xong, nam giới thường lăn ra ngủ trong khi phụ nữ còn nhiều nhu cầu chia sẻ tình cảm, vấn vương trò chuyện. Lý do nào cho sự không cùng nhịp này? Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chia sẻ về chủ đề này.

Nghe nhiều

Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?
Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?
Giáo dục nghề nghiệp gắn với sinh kế của từng vùng
Giáo dục nghề nghiệp gắn với sinh kế của từng vùng
Nghị quyết 57: Đổi mới sáng tạo - Từ chủ trương đến động lực tăng trưởng
Nghị quyết 57: Đổi mới sáng tạo - Từ chủ trương đến động lực tăng trưởng
Giải pháp tăng trưởng gần 12% trong 6 tháng cuối năm 2026
Giải pháp tăng trưởng gần 12% trong 6 tháng cuối năm 2026
Xét tuyển đại học 2026: Đừng để điểm số quyết định tất cả
Xét tuyển đại học 2026: Đừng để điểm số quyết định tất cả