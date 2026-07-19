Bàng hoàng khi phát hiện chồng ngoại tình với người phụ nữ ở nước ngoài

VOV.VN - Vợ chồng tôi đều ngoài 50 tuổi. 3 năm gần đây, ông ấy ngoại tình qua điện thoại với một người phụ nữ ở nước ngoài và đòi ly thân với tôi. Giờ đây ông í lại đòi quay lại. Tôi nên làm sao? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Rã đông cá tưởng đơn giản nhưng nếu làm sai cách có thể khiến thịt cá mất độ tươi, giảm dinh dưỡng và ảnh hưởng đến chất lượng món ăn. Áp dụng đúng phương pháp sẽ giúp cá rã đông nhanh, giữ trọn hương vị và bảo đảm an toàn khi chế biến.
VOV.VN - Tôi năm nay mới hơn 40 tuổi nhưng hoạt động tình dục suy giảm rất nhiều. Tôi nên sử dụng thuốc tăng cường sinh lý thế nào để có thể hỗ trợ mình? Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Thông thường cứ mỗi lần "yêu" xong, nam giới thường lăn ra ngủ trong khi phụ nữ còn nhiều nhu cầu chia sẻ tình cảm, vấn vương trò chuyện. Lý do nào cho sự không cùng nhịp này? Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chia sẻ về chủ đề này.