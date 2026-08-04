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Vỗ nhẹ vào nách mỗi ngày có tác dụng gì? Điều ít người biết

Thứ Ba, 06:08, 04/08/2026
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VOV.VN - Vỗ nhẹ vùng nách là cách thư giãn đơn giản được một số người áp dụng. Tuy nhiên, do khu vực này tập trung nhiều mạch máu, dây thần kinh và hạch bạch huyết, tác động cần đúng cách và nhẹ nhàng; các lợi ích sức khỏe vẫn chưa có đủ bằng chứng để xem là phương pháp điều trị.

Vỗ nhẹ vào nách có tác dụng gì?

Hỗ trợ hệ bạch huyết và miễn dịch

Vùng nách có nhiều hạch bạch huyết, tham gia vào hoạt động của hệ miễn dịch và quá trình dẫn lưu dịch bạch huyết. Động tác xoa hoặc vỗ nhẹ có thể tạo kích thích cơ học tại chỗ, giúp cơ thể cảm thấy thư giãn.

Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định vỗ nách có thể “đào thải độc tố”, tăng cường miễn dịch hoặc phòng ngừa viêm nhiễm như một số thông tin trên mạng đề cập.

Hỗ trợ tuần hoàn máu

Vùng nách có các mạch máu lớn dẫn xuống cánh tay và kết nối với hệ tuần hoàn ở phần thân trên. Những động tác massage, xoa bóp nhẹ nhàng có thể tạo cảm giác ấm và dễ chịu tại khu vực này.

Khi kết hợp với vận động, nghỉ ngơi và chế độ sinh hoạt hợp lý, các thao tác thư giãn có thể góp phần giúp cơ thể giảm cảm giác căng cứng, mệt mỏi.

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Vỗ nhẹ vùng nách là cách thư giãn đơn giản được một số người áp dụng

Tạo cảm giác thư giãn vùng ngực và vai

Vùng nách nằm gần các nhóm cơ ở vai, ngực và cánh tay. Việc massage hoặc vỗ nhẹ với lực vừa phải có thể giúp giảm cảm giác căng cơ ở khu vực xung quanh, đặc biệt sau khi ngồi lâu hoặc vận động.

Tuy nhiên, không có cơ sở để khẳng định vỗ nách có thể điều trị khó thở, nghẹt mũi hoặc các bệnh lý hô hấp. Nếu xuất hiện khó thở, tức ngực hoặc các triệu chứng bất thường, cần thăm khám thay vì chỉ áp dụng biện pháp này.

Giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi

Những động tác massage nhẹ nhàng có thể tạo cảm giác thư giãn, qua đó hỗ trợ giảm căng thẳng và mệt mỏi. Việc dành vài phút chăm sóc cơ thể cũng có thể giúp một số người cảm thấy dễ chịu hơn sau một ngày làm việc áp lực. Tuy nhiên, không nên xem vỗ nách là phương pháp điều trị stress hoặc rối loạn giấc ngủ.

Tác động đến các huyệt theo y học cổ truyền

Theo y học cổ truyền, vùng nách có liên quan đến một số đường kinh và huyệt. Các phương pháp xoa bóp, bấm huyệt hoặc tác động nhẹ tại khu vực này được sử dụng với mục đích thư giãn và hỗ trợ điều hòa cơ thể.

Tuy nhiên, hiệu quả của những phương pháp này phụ thuộc vào kỹ thuật, vị trí tác động và tình trạng của từng người. Người thực hiện không nên tự ý tác động mạnh hoặc coi đây là cách thay thế điều trị y khoa.

Hướng dẫn vỗ nách đúng cách và an toàn

Nếu muốn vỗ nách như một động tác thư giãn, cần thực hiện nhẹ nhàng, tránh gây đau hoặc tổn thương mô mềm. Trước khi làm, nên rửa sạch tay và có thể dùng một ít kem dưỡng hoặc dầu massage phù hợp nếu da khô. Dùng lòng bàn tay, mu bàn tay hoặc đầu ngón tay vỗ nhẹ, đều vùng nách và xung quanh trong khoảng 1-3 phút mỗi bên, tránh ấn mạnh vào vùng đau hoặc có khối bất thường. Nếu thấy đau, tê, chóng mặt hay khó chịu, cần dừng lại.

Lưu ý quan trọng khi áp dụng vỗ nách

Vỗ hoặc massage nhẹ vùng nách chỉ nên xem là biện pháp thư giãn, không thay thế điều trị y khoa. Không nên thực hiện khi vùng da đang trầy xước, viêm nhiễm, có mụn mủ, vết thương hở hoặc xuất hiện khối bất thường. Người mắc bệnh tim mạch, hô hấp, bệnh da, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ hoặc người có bệnh lý nghiêm trọng nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng. Nếu nách có hạch to kéo dài, sưng đau, đỏ nóng hoặc bất thường khác, cần đi khám thay vì tiếp tục tác động vào vùng này.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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