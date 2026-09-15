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Xem cụ 103 tuổi dỗ dành chắt 3 tuổi, dân mạng nói "họ mất 100 năm để gặp nhau"

Thứ Ba, 16:27, 15/09/2026
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VOV.VN - Thấy chắt khóc, cụ ông 103 tuổi chống gậy đến mở tủ lấy hộp kẹo để dỗ dành, khoảnh khắc kết nối giữa 2 thế hệ cách nhau 100 năm khiến dân mạng xúc động.

Clip cụ ông 100 tuổi dỗ dành chắt 3 tuổi khiến dân mạng xúc động. (Nguồn: @trangcoii1998)

Khoảnh khắc đời thường bình dị nhưng chứa đựng tình cảm ấm áp giữa các thế hệ trong gia đình luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Mới đây, clip ghi lại cảnh cụ ông 103 tuổi dỗ dành đứa chắt tròn 3 tuổi đã chạm đến trái tim của đông đảo cư dân mạng, thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận xúc động trên mạng xã hội TikTok.

Đứa trẻ thức dậy trong nhà và không thấy người lớn xung quanh, vì bố mẹ cùng các thành viên khác đang bận làm việc ngoài vườn. Thấy không gian vắng vẻ, bé bắt đầu mếu máo và cất tiếng khóc đòi người thân. Nghe tiếng chắt, cụ ông chống gậy bước vào nhà, chầm chậm di chuyển đến góc phòng, lục tủ đầu giường lấy ra chiếc hộp bánh. Với đôi tay run run, cụ chìa mấy chiếc bánh về phía chắt để dỗ dành. Cậu nhóc nhận bánh từ tay cụ, tươi tỉnh ra ngoài chơi.

Trong phần ghi chú, người đăng tải clip viết: “Chắt ngoại sang chơi, ngủ dậy thì người lớn đang ở ngoài vườn. Cụ thấy chắt khóc liền lấy kẹo ra để dỗ chắt! Cụ 103 tuổi sinh năm 1923. Chắt 3 tuổi sinh năm 2023”.

Nhiều cư dân mạng vừa xúc động vừa cảm thấy thú vị khi nói về khoảng cách 100 năm giữa hai nhân vật chính trong clip: “Họ phải mất 100 năm mới gặp được nhau”, “Cuộc đời cụ đã đi qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu bể dâu, để rồi ở tuổi 103, niềm hạnh phúc giản dị nhất lại là chăm sóc đứa chắt nhỏ”.

“Gia đình thật là có phúc khi vẫn còn những người cao tuổi trong nhà. Tuy hai thế hệ nhưng thật gần gũi, đáng mến”; “Cụ vẫn rất minh mẫn khi biết rõ bánh kẹo cất đâu. Mong cụ luôn mạnh khỏe, bình an để tiếp tục làm bến đỗ bình yên và là bóng mát cho con cháu trong nhà”...

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Khoảnh khắc đầy tình cảm của hai thế hệ cách nhau 100 năm. (Ảnh chụp màn hình)

Minh Thu viết: “Một khung cảnh gia đình tuyệt đẹp và giàu ý nghĩa! Hình ảnh cụ bách niên trân trọng, ân cần với cháu chắt khiến mình bỗng dưng rơi nước mắt. Cảm ơn tác giả đã chia sẻ khoảnh khắc ấm áp, mong gia đình bạn luôn đầm ấm, khỏe mạnh như vậy”.

Nhiều người chia sẻ câu chuyện gia đình mình. Nguyễn Thuận bình luận dưới bài đăng: “Giống cụ với chắt nhà mình quá, cụ 103 chắt vừa tròn 2 tuổi. Trộm vía cụ vẫn còn minh mẫn, cứ gửi tiền bác gái mua thạch cứ đợi chắt xuống là cho. Vậy nên chắt thích xuống cụ lắm, xuống là thơm lấy thơm để má cụ, chắt cũng vui cả nhà đều vui”.

Nhật Anh chia sẻ: “Bảo sao các cụ hay cất giữ bánh kẹo, hóa ra là để về già cho cháu. Hộp bánh Danisa hình như nhà nào cũng phải có một cái, chắt tự mở ra thì toàn kim chỉ, còn cụ mở ra mới có bánh kẹo. Cụ tôi 97 tuổi có chắt 7 tuổi, mỗi lần chắt xuống đều đi lấy bánh của cụ để mời cụ, vô cùng đáng yêu”.

Xem clip, không ít bạn trẻ bày tỏ nỗi nhớ thương đối với ông bà đã qua đời của mình. Tố Uyên chia sẻ: “Khi mình sinh đứa con đầu lòng thì ông ngoại đã yếu rồi. Sau ngày xuất viện khoảng 1 tuần thì cụ mất. Cụ chưa kịp bế chắt ngày nào. Nghe mọi người kể lúc ông ngoại được báo tin lên chức cụ, ông vui lắm còn cười móm mém hỏi bao giờ về”.

Hoàng Quân bộc bạch: “Thật hạnh phúc khi vẫn còn ông bà ở trong nhà. Ông bà mình mất từ sớm, nên rất tiếc con cũng không bao giờ có cơ hội được cụ chăm sóc. Gia đình tứ đại đồng đường hạnh phúc biết bao, nhìn mà bỗng dưng rơi nước mắt”.

Hoàng Hà/VTC News
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