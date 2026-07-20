Ông nội băn khoăn khi cháu đich tôn ngày càng có nhiều biểu hiện nữ tính

VOV.VN - Tôi năm nay hơn 70 tuổi và chỉ có một thằng cháu đích tôn. Thế nhưng cháu chỉ thích chơi cùng con gái và nhiều cái thể hiện giống nữ giới. Tôi rất lo lắng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải và chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và lý giải để nhân vật hiểu rõ thêm vấn đề.
VOV.VN - Gần 20 năm nay, chồng tôi đã ngoại tình với 3 người phụ nữ, trong đó 1 người đã có con riêng năm nay 15 tuổi và thường xuyên bạo hành vợ. Kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, chị muốn chấm dứt cuộc hôn nhân nhưng vẫn băn khoăn trước quyết định của mình. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên.
VOV.VN - Năm nay tôi 71 tuổi. Vợ tôi chết được 15 năm nay. Tôi đã qua lại với một bà 10 năm cũng ly hôn chồng từ lâu. Tôi đang băn khoăn không biết chúng tôi có nên cưới nhau để có bạn an ủi lúc về già? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Thời gian gần đây sau mỗi lần quan hệ tình dục tôi lại thấy tê tay, chân, hai bên tinh hoàn cảm giác tức nhẹ, như đau như không. Không rõ đấy có phải do quá sức khi một tuần tôi quan hệ 5-6 lần? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn cho người đàn ông giúp hiểu rõ hơn tình trạng của bản thân.
VOV.VN - Ly hôn vợ cũ được hơn 1 năm. Tôi lại phải lòng thím bên vợ, cũng đã chia tay ông chú bên vợ. Chúng tôi cũng qua lại được gần 4 năm. Tôi không biết có nên tiến tới hôn nhân hay không? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn tư vấn cho nhân vật.