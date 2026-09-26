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Xì hơi nhiều liên tục, cơ thể có thể đang gặp vấn đề gì?

Thứ Bảy, 07:00, 26/09/2026
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VOV.VN - Xì hơi nhiều có thể do thực phẩm nhưng cũng liên quan bệnh tiêu hóa. Nếu kèm đau bụng, phân có máu hoặc sụt cân, bạn không nên chủ quan.

Xì hơi là một phần bình thường của quá trình tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu tình trạng này xảy ra nhiều hơn bình thường, nguyên nhân có thể đến từ thực phẩm, đồ uống, thuốc đang sử dụng hoặc một số vấn đề ở hệ tiêu hóa. 

Một số thực phẩm dễ gây đầy hơi

Khí là sản phẩm tự nhiên hình thành trong quá trình tiêu hóa. Theo chuyên gia, một số loại thực phẩm dễ sinh khí khi được vi khuẩn đường ruột phân giải. Mỗi người lại có mức độ nhạy cảm khác nhau với từng loại thực phẩm. 

Những thực phẩm có thể khiến bạn xì hơi nhiều hơn gồm rau họ cải như bông cải xanh, súp lơ, bắp cải, cải Brussels; một số loại trái cây chứa fructose như táo, lê, đào và mận khô.

Các thực phẩm giàu tinh bột như khoai tây, ngô, mì ống và sản phẩm từ ngũ cốc cũng có thể gây đầy hơi. Một số carbohydrate trong những thực phẩm này không được tiêu hóa hoàn toàn trước khi xuống ruột già, nơi chúng lên men và tạo khí.

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Xì hơi nhiều có thể do thực phẩm nhưng cũng liên quan bệnh tiêu hóa (Ảnh: Clevelandclinic)

Thực phẩm giàu chất xơ như đậu, đậu lăng, ngũ cốc nguyên hạt, cám và yến mạch cũng có thể làm tăng lượng khí trong đường ruột. Điều tương tự có thể xảy ra với thực phẩm bổ sung nhiều chất xơ, đặc biệt khi cơ thể chưa quen với lượng chất xơ lớn. 

Ngoài ra, các sản phẩm không đường chứa sorbitol, xylitol hoặc mannitol có thể khó tiêu hóa ở một số người. Thực phẩm nhiều chất béo hoặc đồ chiên rán không nhất thiết trực tiếp tạo nhiều khí nhưng có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, khiến cảm giác đầy bụng khó chịu hơn. Một số loại bột hoặc đồ uống bổ sung protein cũng có thể gây đầy hơi do chứa lactose, chất xơ bổ sung hoặc các thành phần khó tiêu hóa. 

Đồ uống có gas gây đầy bụng và xì hơi

Nước ngọt có gas, nước khoáng có gas và một số đồ uống có cồn chứa carbon dioxide hòa tan. Khi uống, lượng khí này đi vào đường tiêu hóa và có thể tích tụ trong dạ dày. Một phần được thải ra ngoài qua ợ hơi, nhưng phần còn lại có thể di chuyển xuống ruột, góp phần gây đầy bụng và xì hơi. 

Không dung nạp thực phẩm

Tình trạng không dung nạp hoặc nhạy cảm với một số thành phần thực phẩm khiến cơ thể gặp khó khăn khi tiêu hóa, từ đó có thể làm tăng lượng khí. Bài viết đề cập hai tình trạng có thể liên quan là không dung nạp lactose và không dung nạp gluten. 

Các vấn đề ở hệ tiêu hóa

Đường tiêu hóa của con người dài khoảng 9 mét. Những bất thường xảy ra ở bất kỳ vị trí nào, từ thực quản đến đại tràng, đều có khả năng khiến tình trạng xì hơi tăng lên. Một số vấn đề được đề cập gồm trào ngược dạ dày thực quản (GERD), hội chứng ruột kích thích (IBS), bệnh celiac, táo bón, hội chứng loạn khuẩn ruột non (SIBO), liệt dạ dày, bệnh viêm ruột (IBD) và nhiễm trùng đường tiêu hóa. 

Thay đổi chế độ ăn đột ngột

Chuyển sang chế độ ăn thuần chay, đột ngột ăn nhiều thực phẩm không đường hoặc thay đổi đáng kể cách ăn uống đều có thể ảnh hưởng đến tiêu hóa và khiến cơ thể sinh nhiều khí hơn. Theo chuyên gia, nếu đang áp dụng chế độ ăn do bác sĩ chỉ định và nhận thấy tình trạng xì hơi tăng đáng kể, người bệnh nên trao đổi với nhân viên y tế để có thể điều chỉnh chế độ ăn phù hợp. 

Một số loại thuốc

Đầy bụng và tăng sinh khí có thể là tác dụng phụ của một số thuốc, như thuốc giảm đau opioid hoặc một số thuốc điều trị đau thần kinh, kháng sinh, một số thuốc chống trầm cảm, thuốc điều trị tiểu đường – đặc biệt là metformin, thuốc giãn cơ, thuốc chống buồn nôn, thuốc dị ứng và sản phẩm bổ sung chất xơ. Nếu nghi ngờ thuốc đang sử dụng khiến tình trạng đầy hơi, xì hơi tăng lên, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ thay vì tự ý thay đổi thuốc. 

Sau sinh cũng có thể xì hơi nhiều hơn

Cơ thể trải qua nhiều thay đổi sau sinh và hệ tiêu hóa cũng có thể bị ảnh hưởng. Phụ nữ sau sinh có thể thấy mình xì hơi nhiều hơn bình thường, đặc biệt khi gặp táo bón, thay đổi sàn chậu, giảm vận động hoặc đang hồi phục sau sinh mổ. Tình trạng này thường giảm khi cơ thể hồi phục. Nếu kéo dài, ngày càng nặng hoặc kèm đau đáng kể hay các vấn đề tiêu hóa khác, nên trao đổi với nhân viên y tế. 

Ngưng thở khi ngủ

Cách ngủ cũng có thể góp phần làm tăng lượng khí trong đường tiêu hóa. Theo chuyên gia, người mắc chứng ngưng thở khi ngủ thường thở bằng miệng và có thể nuốt không khí trong lúc ngáy. Do đó, họ có thể thức dậy với cảm giác đầy bụng hoặc đau do khí tích tụ sau một đêm. 

Xì hơi nhiều có phải dấu hiệu ung thư đại tràng?

Xì hơi nhiều đơn thuần thường không phải dấu hiệu của khối u. Tuy nhiên, nếu tình trạng này đi kèm sụt cân không rõ nguyên nhân, thiếu máu hoặc chảy máu trực tràng, đây có thể là dấu hiệu liên quan đến ung thư đại tràng hoặc một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác. Theo chuyên gia, không nên bỏ qua khi những triệu chứng cảnh báo này xuất hiện cùng nhau và cần trao đổi với bác sĩ để tìm nguyên nhân. 

Làm gì để giảm đầy hơi, xì hơi?

Theo chuyên gia, trước tiên nên xác định những thực phẩm khiến tình trạng xì hơi tăng lên và hạn chế chúng. Người không dung nạp lactose có thể cần giảm các sản phẩm từ sữa hoặc sử dụng enzyme lactase theo hướng dẫn phù hợp.

Ngăn ngừa táo bón cũng rất quan trọng bởi táo bón làm chậm sự di chuyển của phân trong ruột, từ đó khiến đầy hơi và tích tụ khí trầm trọng hơn. Uống đủ nước, bổ sung lượng chất xơ phù hợp và duy trì vận động có thể hỗ trợ tiêu hóa.

Bên cạnh đó, nên xem xét các loại thuốc đang sử dụng cùng bác sĩ nếu nghi chúng gây đầy hơi; ngủ đủ và duy trì hoạt động thể chất. Bài viết khuyến nghị người trưởng thành ngủ khoảng 7-9 giờ mỗi đêm và cố gắng vận động ít nhất 30 phút trong phần lớn các ngày trong tuần. 

Khi nào xì hơi nhiều cần đi khám?

Phần lớn mọi người xì hơi khoảng 10-20 lần mỗi ngày. Nếu số lần tăng đáng kể mà không rõ nguyên nhân, đặc biệt khi kèm các triệu chứng bất thường, nên đi khám. 

Những dấu hiệu cần lưu ý gồm đau bụng dai dẳng hoặc dữ dội, thường xuyên tiêu chảy hoặc táo bón, phân có máu hoặc màu đen như hắc ín, buồn nôn hoặc nôn, sụt cân đột ngột không rõ nguyên nhân, mệt mỏi hoặc suy nhược.

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10 loại trái cây giàu chất xơ, càng ăn càng tốt cho tiêu hóa và sức khỏe

VOV.VN - Trái cây giàu chất xơ không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả mà còn hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm cholesterol và phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính. Dưới đây là những loại trái cây giàu chất xơ, đồng thời cung cấp nhiều vitamin và chất chống oxy hóa mà bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày.

An Na/VOV.VN (Biên dịch)
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