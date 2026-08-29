Yếu sinh lý nhiều năm có chữa được không?

VOV.VN - Tôi bị yếu sinh lý từ khi còn trẻ. Bước vào độ tuổi 50, tôi đang chuyển sang tình trạng không có nhu cầu. Đi khám bệnh viện tư, bác sĩ cho thuốc không có tác dụng gì. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải lý giải vấn đề và tư vấn thêm các giải pháp cho người đàn ông.
VOV.VN - 66 tuổi, góa chồng đã gần chục năm rồi, giờ bỗng mang tiếng oan là đi phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác. Bảo vệ bản thân bằng cách nào là điều Nhà văn Phong Điệp tâm sự cùng nhân vật.
VOV.VN - Đàn ông quá ga-lăng có đáng tin hay không? Nhà văn Hoàng Anh Tú bày tỏ quan điểm về chuyện này.
VOV.VN - Năm nay tôi ngoài 50 tuổi và vừa phải phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng. Việc này ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe và liệu tôi có thể quan hệ tình dục bình thường? Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội lý giải những thắc mắc của nhân vật.