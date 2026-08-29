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Yếu sinh lý nhiều năm có chữa được không?
Thứ Bảy, 15:00, 29/08/2026

Yếu sinh lý nhiều năm có chữa được không?

VOV.VN - Tôi bị yếu sinh lý từ khi còn trẻ. Bước vào độ tuổi 50, tôi đang chuyển sang tình trạng không có nhu cầu. Đi khám bệnh viện tư, bác sĩ cho thuốc không có tác dụng gì. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải lý giải vấn đề và tư vấn thêm các giải pháp cho người đàn ông.

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PV/VOV2
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