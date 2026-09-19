Ai Cập kỳ vọng đạt 20 triệu khách du lịch trong năm 2026

Nếu đạt mục tiêu ​​20 triệu lượt khách, đây sẽ là kỷ lục tiếp theo của ngành du lịch Ai Cập. Nước này kết thúc năm 2025 với khoảng 19 triệu lượt khách du lịch - đánh dấu mức tăng lịch sử khoảng 21% so với năm 2024.

Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập Sherif Fathy dự đoán đà tăng trưởng du lịch sẽ tiếp tục cho đến cuối năm 2026, mô tả Ai Cập là một điểm đến du lịch an toàn và ổn định. Bộ trưởng Sherif Fathy cũng nhấn mạnh sự đa dạng và độc đáo của Ai Cập cho phép du khách kết hợp nhiều trải nghiệm khác nhau trong một chuyến đi.

Kim tự tháp Giza, Ai Cập.

Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập cũng đề cập đến những nỗ lực của nước này trong việc đa dạng hóa các công cụ quảng bá, bao gồm trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông để tiếp cận các thị trường và phân khúc khách du lịch mới.

Ngoài ra, ông Sherif Fathy nhấn mạnh Đại bảo tàng Ai Cập là một sự bổ sung quan trọng cho sản phẩm du lịch của nước này, đã đón hàng triệu lượt khách trong năm ngoái, củng cố hình ảnh bảo tàng như một món quà của Ai Cập dành cho thế giới.