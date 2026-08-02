Ai Cập triển khai thị thực điện tử, tạo thuận lợi cho khách du lịch

Hệ thống thị thực điện tử mới của Ai Cập, ban đầu được triển khai thí điểm tại các nhà ga đến của Sân bay quốc tế Cairo từ ngày 1/8, trước khi được mở rộng theo từng giai đoạn đến các sân bay khác tại Ai Cập.

Khác với loại thị thực truyền thống, hệ thống mới tạo mã QR cho phép du khách hoàn tất quy trình kỹ thuật số trước khi khởi hành từ quốc gia của họ, trong suốt chuyến bay hoặc ngay khi đến nơi. Mã QR có thể được xuất trình điện tử hoặc bản in và được quét cùng với hộ chiếu của du khách tại khu vực nhập cảnh, giúp giảm đáng kể thời gian xử lý, trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất.

Sân bay Quốc tế Cairo, Ai Cập.

Du khách có thể xin thị thực điện tử thông qua nhiều kênh chính thức, bao gồm cổng thông tin trực tuyến chuyên dụng, ứng dụng di động và các ki-ốt tự phục vụ được lắp đặt tại các sảnh đến của Sân bay quốc tế Cairo. Hệ thống cho phép du khách tạo mã QR cho thị thực của mình tối đa 48 giờ trước khi đến Ai Cập. Hệ thống cũng cung cấp thêm tính năng cho các công ty du lịch được ủy quyền, cho phép các đơn vị tạo mã QR thay mặt cho các đoàn du lịch trọn gói.

Tổng chi phí cho dịch vụ này là 36 USD.

Trong giai đoạn chuyển đổi, hệ thống thị thực điện tử của Ai Cập sẽ hoạt động song song với hệ thống thị thực truyền thống, cho phép du khách lựa chọn một trong hai phương án, sau đó thị thực truyền thống sẽ dần bị loại bỏ.