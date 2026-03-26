Ẩm thực biển - rừng Gia Lai sẵn sàng đón khách

Thứ Năm, 13:30, 26/03/2026
VOV.VN - Hội tụ giữa lòng phố thị Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, các món ăn mang đậm hương vị núi rừng Tây Nguyên và biển cả được đầu bếp tại các nhà hàng chế biến tỷ mỷ, khéo léo, đem đến sự trải nghiệm khó quên cho du khách khi đặt chân đến Gia Lai tham dự chuỗi sự kiện của Năm Du lịch quốc gia.

Bọ biển hấp và tiết canh Bọ biển, cá Trình nướng than hoa, lẩu Tôm hùm, Hàu đại dương nướng phô mai, cá dìa biển nấu mẳn… là những món  đậm hương vị biển, được đầu bếp các nhà hàng ở Quy Nhơn đưa vào danh mục phục vụ thực khách trong chuỗi sự kiện của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Anh Bùi Xuân Thuận, chủ nhà hàng Thuyền Quán, đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn cho biết, ngoài đảm bảo chất lượng tốt nhất, các quan đều minh bạch về giá để du khách lựa chọn.

Anh Thuận nói: “Nguồn hải sản ở đây chủ yếu là từ các vựa, người ta nhập từ các tàu, ghe, sau đó người ta lựa các hàng ngon nhất để cung cấp cho nhà hàng của mình. Hải sản bên em được cái là hải sản tươi sống hàng ngày, chất lượng đảm bảo, giá cả niêm yết đàng hoàng để thực khách biết là ăn cái gì, giá cả ra sao, ổn định”.

Đầu bếp tại Quy Nhơn giới thiệu những món đặc sản của cao nguyên Gia Lai tới du khách

16 năm đứng bếp tại nhiều nhà hàng nổi tiếng tại Quy Nhơn, anh Huỳnh Tấn Dũng, quán ăn gia đình Rừng nướng, đường Đào Duy Từ, phường Quy Nhơn luôn cháy bỏng với niềm đam mê ẩm thực Tây Nguyên.  Anh cho biết: Du khách đến với Quy Nhơn rất thích thưởng thức các món của vùng cao nguyên, như dê, bò nướng ống tre hay gà đen, heo sọc dưa nướng than hoa.

“Bản thân tôi cũng muốn phát triển đặc sản quê mình với những gì đã có. Tôi làm món ăn muốn truyền tải thông điệp đến quý anh chị, cô chú là muốn phát triển ẩm thực của mình, muốn phối hợp được các nguyên liệu, gia vị vốn sẵn có ở địa phương mình cũng như ở Việt Nam chúng ta để những du khách khi tới Việt Nam cũng như đến Gia Lai, đến phố biển mình sẽ được thưởng thức các hương vị Việt Nam mình luôn thật thà, chất phát", anh Huỳnh Tấn Dũng bộc bạch.

Các nhà hàng kinh doanh ẩm thực giới thiệu tới du khách hải sản bọ biển

Đến với Quy Nhơn du lịch và trải nghiệm trong năm du lịch Quốc gia 2026, anh Trần Nhật Đông, du khách tới từ thành phố Hồ Chí Minh không khỏi thích thú với những món ăn tại đây. ấn tượng với anh Đông là giá cả rất phải chăng và thái độ phục vụ mến khách tại các địa điểm đến.

Anh Đông cho hay: “Ẩm thực Quy Nhơn rất là phong phú, ngoài đồ hải sản tươi sống thì bản thân cũng được thưởng thức một số món của núi rừng Tây Nguyên như các món nướng. Hương vị thì cũng phù hợp với miền Bắc cũng như miền Nam. Mình thấy thoải mái như ăn ở nhà”.

Các món ngon về hải sản tại Quy Nhơn

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại Gia Lai đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ và cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai thông tin, trong bối cảnh Gia Lai trở thành điểm đến quan trọng trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia 2026, ngành dịch vụ ẩm thực địa phương đang có những bước chuyển mình rõ nét. Không chỉ đầu tư cơ sở vật chất, các nhà hàng, quán ăn còn nâng cao ý thức trách nhiệm trong kinh doanh, hướng đến xây dựng hình ảnh du lịch thân thiện, văn minh và đáng tin cậy.

“Trong tuần lễ năm du lịch quốc gia, các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã có sự chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như cơ sở vật chất kĩ thuật, đội ngũ nguồn nhân lực để phục vụ du khách. Các đơn vị cũng chú trọng đa dạng hóa sản phẩm nhất là ẩm thực, các món ăn đặc trưng của địa phương. Tăng cường công tác truyền thông quảng bá cho năm du lịch quốc gia để thông tin đến khách du lịch và doanh nghiệp du lịch về các chương trình sự kiện trong thời gian tổ chức năm du lịch quốc gia”, bà Chung cho biết.

 

Hoàng Qui/VOV- Tây Nguyên
