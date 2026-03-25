Cảng hàng không ở Gia Lai hướng tới chuyên nghiệp, thân thiện phục du khách

Thứ Tư, 17:14, 25/03/2026
VOV.VN - Công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các cảng hàng không tại Gia Lai đang được các lực lượng chức năng triển khai với quyết tâm cao, nhằm phục vụ hiệu quả chuỗi sự kiện của Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026.

Tại Cảng hàng không Phù Cát, lực lượng Công an bố trí hai lớp bảo vệ chặt chẽ, từ khu vực bên ngoài đến bên trong nhà ga. Công tác kiểm tra an ninh trước chuyến bay được thực hiện nghiêm ngặt, nhưng vẫn tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng cho hành khách. Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều du khách đánh giá cao sự chuyên nghiệp, an toàn và thân thiện của lực lượng chức năng.

cang hang khong o gia lai huong toi chuyen nghiep, than thien phuc du khach hinh anh 1
Lực lượng Công an triển khai kiểm tra an ninh hai lớp tại khu vực soi chiếu hành lý tại Cảng hàng không Phù Cát.

“Đến sân bay Phù Cát thì bản thân thấy vấn đề an ninh trật tự ở đây rất là an toàn, làm hồ sơ thủ tục rất nhanh. Nếu có dịp quay trở lại và lựa chọn địa điểm du lịch thì em sẽ chọn quay lại Quy Nhơn một lần nữa.” Chị Hoàng Thị Thùy, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Gia Lai, chỉ trong vòng nửa tháng qua, lực lượng chức năng đã đảm bảo an toàn cho gần 300 lượt chuyến bay, phục vụ gần 50.000 hành khách. Đồng thời, hàng ngày thực hiện soi chiếu hàng chục tấn hàng hóa và hành lý ký gửi  qua hai cảng hàng không Pleiku và Phù Cát.

cang hang khong o gia lai huong toi chuyen nghiep, than thien phuc du khach hinh anh 2
Lực lượng chức năng hướng dẫn, hỗ trợ hành khách làm thủ tục tại Cảng hàng không Phù Cát.

Thượng tá Ngô Lam Sơn, Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng được quán triệt thực hiện nghiêm các quy định, đồng thời nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hành khách, góp phần thu hút đông đảo du khách đến với địa phương trong Năm Du lịch quốc gia.

“Lãnh đạo đơn vị đã họp và quán triệt đến cán bộ thực hiện công tác ở ngoài Cảng; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, trao đổi với hành khách và tạo điều kiện tốt nhất để khi họ đến đây là luôn cảm thấy thoải mái. Đồng thời phối hợp với ACV Phù Cát triển khai các pano, chương trình… để làm sao đến được gần nhất với hành khách đang có mặt tại sân bay để họ nhìn thấy, họ hưởng ứng”.

Năm Du lịch quốc gia 2026, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách trong và ngoài nước. Cùng với việc đảm bảo an ninh, an toàn tại các cảng hàng không, Gia Lai cũng đề nghị các hãng bay tăng cường tần suất các chuyến bay đến Pleiku và Phù Cát, nhất là trong thời gian diễn ra lễ khai mạc và các sự kiện lớn trong năm.

Gia Lai quyết tâm 90 ngày lập lại trật tự đô thị trong năm Du lịch quốc gia

VOV.VN - Công an tỉnh Gia Lai đang quyết liệt triển khai cao điểm 90 ngày lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị; tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại các khu vực chợ và tuyến phố đông dân cư; trên cơ sở đó tạo không gian đô thị xanh - sạch - đẹp chào đón Năm Du lịch quốc gia 2026.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
Tag: gia lai cảng hàng không phù cát du lịch thân thiện quy nhơn năm du lịch quốc gia 2026 Gia Lai
VOV.VN - UBND tỉnh Gia Lai đang triển khai kế hoạch phát triển cảng cá Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông theo hướng kết hợp khai thác du lịch.

