Cẩm nang ẩm thực Michelin sẽ thẩm định các nhà hàng, quán ăn tại Phú Quốc

Ngày 1/10 trên trang web chính thức, đại diện Cẩm nang Michelin cho biết sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa ẩm thực làng chài mộc mạc với nền ẩm thực đang phát triển bởi các chuyên gia quốc tế tại Phú Quốc đã thu hút sự chú ý của các thẩm định viên ẩn danh của Michelin. Cẩm nang Michelin mong chờ sự phát triển đa dạng của nền ẩm thực Phú Quốc, với nhiều khám phá ẩm thực thú vị hơn nữa trong tương lai.

Ảnh minh họa. Nguồn: Sunset Beach Bar & Restaurant Phú Quốc

"Phú Quốc sở hữu ẩm thực đặc sắc gắn với biển cả và các sản vật địa phương nổi tiếng như nước mắm và hạt tiêu. Điều đặc biệt thu hút sự chú ý của các giám khảo là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa ẩm thực làng chài mộc mạc với nền ẩm thực đang phát triển được định hình bởi các tài năng ẩm thực quốc tế. Sự kết hợp này mang đến cho Phú Quốc một nét đặc trưng riêng, và chúng tôi rất vui mừng được mở rộng hành trình của Cẩm nang Michelin tại Việt Nam đến hòn đảo này", ông Gwendal Poullennec - Giám đốc Quốc tế của Michelin cho biết.

Cẩm nang Michelin ra mắt tại Việt Nam vào năm 2023, đến năm 2026 đã giới thiệu tổng cộng 193 cơ sở ăn uống, với 11 nhà hàng đạt 1 Sao Michelin, 72 cơ sở ăn uống đạt giải Bib Gourmand (các nhà hàng phục vụ món ăn chất lượng tốt với mức giá phải chăng) và 110 cơ sở ăn uống được tuyển chọn vào danh sách Michelin Selected.