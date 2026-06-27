Đắk Lắk kỳ vọng ẩm thực, cà phê là "thỏi nam châm" hút khách quốc tế

Việc Buôn Ma Thuột được tạp chí danh tiếng National Geographic giới thiệu trong danh sách 15 điểm đến ẩm thực nổi bật nhất thế giới năm 2026 đã mở ra "cơ hội vàng" cho ngành du lịch Đắk Lắk. Ngoài thưởng thức cà phê, du khách đến Buôn Ma Thuột còn có cơ hội khám phá nhiều trải nghiệm văn hóa gắn với loại nông sản làm nên danh tiếng của vùng đất này.

Pha cà phê là một nghệ thuật được du khách quan tâm khi đến Buôn Ma Thuột. Ảnh: Hương Lý/VOV-Tây Nguyên

Theo ông Trần Hồng Tiến - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, sự ghi nhận của National Geographic khẳng định sức hấp dẫn của Đắk Lắk không chỉ nằm ở cà phê, voi, cồng chiêng hay thiên nhiên đại ngàn, mà còn ở hệ sinh thái văn hóa ẩm thực mang đậm bản sắc của các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn. Đây được xem là động lực để tiếp tục đầu tư phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, lấy bản sắc văn hóa làm nền tảng, lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm và lấy cộng đồng địa phương làm chủ thể hưởng lợi.

Nắm bắt cơ hội này, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành chương trình hành động nhằm định vị Buôn Ma Thuột là thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới. Đắk Lắk đang khẩn trương quy hoạch các tuyến du lịch đặc trưng, tiêu biểu là hành trình "từ nông trại đến tách cà phê" kết nối vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến và các không gian thưởng thức cà phê đặc sản. Du khách không chỉ nếm thử hương vị mà còn được hòa mình vào đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, trải nghiệm chợ địa phương, chế biến món ăn truyền thống và thưởng thức văn hóa cồng chiêng.

Du khách tìm hiểu một công đoạn trong hành trình “từ nông trại đến tách cà phê”. Ảnh: Hương Lý/VOV-Tây Nguyên

Bên cạnh đó, không gian phố cà phê Buôn Ma Thuột được triển khai xây dựng với phong cách đậm bản sắc Tây Nguyên, tại đây hình thành các không gian trải nghiệm cà phê và hoạt động văn hóa - nghệ thuật thường xuyên. Thêm vào đó, các hoạt động kinh tế đêm sôi động sẽ được tổ chức như chợ đêm cà phê Buôn Ma Thuột, vườn bia cà phê, phố cà phê acoustic, trình diễn ánh sáng nghệ thuật về đêm gắn với chủ đề cà phê và Tây Nguyên, phát triển tour xe điện ban đêm...

Hoàn thiện hệ sinh thái du lịch ẩm thực hiện đại tại Đắk Lắk

Mục tiêu của tỉnh Đắk Lắk là từng bước hoàn thiện hệ sinh thái du lịch ẩm thực hiện đại, thuận tiện và thân thiện với du khách toàn cầu. Địa phương xây dựng bộ tiêu chí “Buôn Ma Thuột Authentic Coffee” và bản đồ số ẩm thực Buôn Ma Thuột tích hợp đa ngôn ngữ, kết nối với các ứng dụng du lịch thông minh, hệ thống mã QR, nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến và các công cụ trí tuệ nhân tạo để du khách có thể dễ dàng tìm kiếm, trải nghiệm và chia sẻ thông tin.

Trong hệ sinh thái này, người nông dân được đào tạo, nâng cao năng lực để trực tiếp tham gia vào chuỗi giá trị du lịch cà phê; thông qua các cơ chế hỗ trợ phát triển mô hình homestay đạt chuẩn, cải tạo nông trại du lịch và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phục vụ du khách.

Du khách trải nghiệm tại trang trại cà phê đặc sản Aeroco, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Lê Đình Tư

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk nhấn mạnh rằng sự ghi nhận của National Geographic chỉ là điểm khởi đầu chứ không phải đích đến. Trong tương lai gần, Buôn Ma Thuột được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm văn hóa - ẩm thực đặc sắc của Tây Nguyên, góp phần đưa Đắk Lắk trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực và quốc tế.

"Khát vọng của chúng tôi không chỉ là thu hút thêm du khách, mà lớn hơn là đưa văn hóa Đắk Lắk ra thế giới, để mỗi ly cà phê, mỗi món ăn và mỗi câu chuyện văn hóa đều trở thành cầu nối giữa Tây Nguyên với cộng đồng quốc tế. Đây cũng chính là con đường để biến tài nguyên văn hóa thành nguồn lực phát triển, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống của người dân địa phương", ông Trần Hồng Tiến cho biết.

Trong thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục tổ chức các sự kiện quy mô lớn gắn với cà phê, văn hóa và ẩm thực; đẩy mạnh liên kết với các địa phương trong khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung để hình thành các hành trình du lịch hấp dẫn. Quan trọng hơn cả là tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách. Bởi chỉ khi du khách thực sự hài lòng, họ mới trở thành những “đại sứ truyền thông” hiệu quả nhất cho điểm đến.