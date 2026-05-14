中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kể chuyện phở tại châu Âu: Hành trình vươn ra biển lớn của ẩm thực Việt

Thứ Năm, 17:09, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dự kiến tháng 7/2026, hành trình "Phở Cultural Roadshow Europe 2026" sẽ mang tinh hoa ẩm thực Việt đến với công chúng tại các nước châu Âu. Kết hợp văn hóa, ngoại giao và du lịch, chương trình được kỳ vọng đưa món phở thành cầu nối gắn kết cộng đồng và khẳng định thương hiệu ẩm thực Việt Nam trên toàn cầu.

Dự kiến dừng chân tại nhiều quốc gia châu Âu như Ba Lan, Slovakia, Áo, Hungary, Séc, Đức... hành trình "Phở Cultural Roadshow Europe 2026" đặt mục tiêu quảng bá rộng rãi văn hóa ẩm thực Việt Nam, từng bước khẳng định món phở là một trong những biểu tượng nhận diện của Việt Nam trên trường quốc tế. Thông qua món phở, chương trình cũng hướng tới quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, giá trị văn hóa Việt, sức hấp dẫn của du lịch và ẩm thực Việt Nam, đồng thời thúc đẩy tinh thần kết nối cộng đồng người Việt trên toàn thế giới.

ke chuyen pho tai chau Au hanh trinh vuon ra bien lon cua am thuc viet hinh anh 1
Lễ công bố chương trình "Phở Cultural Roadshow Europe 2026"

Theo bà Lê Thị Thiết - Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, chương trình "Phở Cultural Roadshow Europe 2026" tại châu Âu không chỉ đơn thuần là một sự kiện quảng bá món ăn, mà là một hành trình kể câu chuyện về đất nước và con người Việt Nam: "Thông qua món phở, chúng tôi muốn sử dụng một 'ngôn ngữ không lời' nhưng đầy sức mạnh để chạm tới trái tim và cảm xúc của thực khách quốc tế cũng như kiều bào ta ở nước ngoài, giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc, tinh tế và luôn mở lòng hội nhập. Mỗi bát phở được phục vụ tại châu Âu sắp tới sẽ là một minh chứng sống động cho giá trị lịch sử và sức sống bền bỉ của ẩm thực Việt".

Nhiều năm qua, thị trường châu Âu luôn là nguồn khách quốc tế quan trọng với ngành du lịch Việt Nam, trong đó công dân nhiều quốc gia châu Âu đã được miễn thị thực du lịch khi đến Việt Nam. Do đó, hành trình "Phở Cultural Roadshow Europe 2026" xác định đưa món phở và văn hóa ẩm thực Việt Nam trở thành cầu nối vững chắc, hỗ trợ đắc lực cho công tác xúc tiến du lịch và quảng bá hình ảnh quốc gia.

ke chuyen pho tai chau Au hanh trinh vuon ra bien lon cua am thuc viet hinh anh 2
Phở là món ăn được du khách nước ngoài yêu thích mỗi khi đến Việt Nam.

Tham gia "Phở Cultural Roadshow Europe 2026", nghệ nhân Vũ Ngọc Vượng kỳ vọng hành trình của phở Việt Nam tại châu Âu lần này sẽ thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa cộng đồng người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, tạo nên sức mạnh thống nhất để khẳng định giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam với thế giới, nhất là trong bối cảnh Việt Nam xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh món phở vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể.

"Chúng tôi nỗ lực đưa món phở Việt đến châu Âu để truyền tải giá trị tinh thần, tri thức, văn hóa ẩm thực Việt Nam. Sức lan tỏa của sự kiện tại châu Âu sẽ là nguồn động lực to lớn dành cho những nghệ nhân, đầu bếp, người nấu phở của Việt Nam tiếp tục gìn giữ tinh hoa nghề nghiệp, đồng thời khích lệ các thế hệ người Việt ở nước ngoài tiếp nối và trân trọng di sản, nét văn hóa truyền thống của dân tộc", nghệ nhân Vũ Ngọc Vượng chia sẻ.

anh_1.jpg

Phở - “hồn Việt” giữa lòng châu Âu

VOV.VN - “Phở là hơi ấm của gia đình”. Đây là đánh giá của nhiều thực khách nước ngoài khi nhắc tới Phở, món ăn mà nhà văn Nguyễn Tuân trong chuyến công tác Phần Lan năm 1957 đã mô tả là “rất tính chất dân tộc của ta”.

Hải Nam/VOV.VN
Tag: ẩm thực Việt Nam phở Việt Nam châu Âu phở Việt ở châu Âu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đạo diễn “Mùi phở” và lựa chọn đưa bản sắc Việt vào phim Tết
Đạo diễn “Mùi phở” và lựa chọn đưa bản sắc Việt vào phim Tết

VOV.VN - Ra rạp dịp Tết 2026, “Mùi phở” do Minh Beta đạo diễn lựa chọn kể câu chuyện gia đình Việt qua hình tượng món phở truyền thống. Bộ phim kết nối điện ảnh và âm nhạc bằng việc đưa ca khúc “Việt Nam ơi” vào không gian Tết, nhấn mạnh giá trị văn hóa và ký ức cộng đồng.

Đạo diễn “Mùi phở” và lựa chọn đưa bản sắc Việt vào phim Tết

Đạo diễn “Mùi phở” và lựa chọn đưa bản sắc Việt vào phim Tết

VOV.VN - Ra rạp dịp Tết 2026, “Mùi phở” do Minh Beta đạo diễn lựa chọn kể câu chuyện gia đình Việt qua hình tượng món phở truyền thống. Bộ phim kết nối điện ảnh và âm nhạc bằng việc đưa ca khúc “Việt Nam ơi” vào không gian Tết, nhấn mạnh giá trị văn hóa và ký ức cộng đồng.

Kỳ vọng mỗi nhà hàng Việt trên thế giới đều có phở trong thực đơn
Kỳ vọng mỗi nhà hàng Việt trên thế giới đều có phở trong thực đơn

VOV.VN - Sau 9 năm tổ chức, “Ngày của Phở” đã vượt khỏi khuôn khổ một lễ hội ẩm thực, trở thành chiến dịch quảng bá văn hóa Việt có tầm vóc quốc tế, hướng đến mục tiêu mỗi nhà hàng Việt trên thế giới đều có phở trong thực đơn.

Kỳ vọng mỗi nhà hàng Việt trên thế giới đều có phở trong thực đơn

Kỳ vọng mỗi nhà hàng Việt trên thế giới đều có phở trong thực đơn

VOV.VN - Sau 9 năm tổ chức, “Ngày của Phở” đã vượt khỏi khuôn khổ một lễ hội ẩm thực, trở thành chiến dịch quảng bá văn hóa Việt có tầm vóc quốc tế, hướng đến mục tiêu mỗi nhà hàng Việt trên thế giới đều có phở trong thực đơn.

Trải nghiệm phở Việt Nam - ấn tượng khó quên đối với sinh viên Indonesia
Trải nghiệm phở Việt Nam - ấn tượng khó quên đối với sinh viên Indonesia

VOV.VN - Sau những ngày tháng ấp ủ muốn giới thiệu ẩm thực Việt Nam đến bạn bè quốc tế và Indonesia, Bảo Ngọc - cô sinh viên năm thứ 4 của trường Đại học President Indonesia bằng sự nỗ lực và giúp đỡ của bạn bè người Việt và gia đình đã thực hiện thành công tối ẩm thực phở Việt Nam, gây ấn tượng khó quên đối với thầy cô giáo và bạn bè Indonesia. 

Trải nghiệm phở Việt Nam - ấn tượng khó quên đối với sinh viên Indonesia

Trải nghiệm phở Việt Nam - ấn tượng khó quên đối với sinh viên Indonesia

VOV.VN - Sau những ngày tháng ấp ủ muốn giới thiệu ẩm thực Việt Nam đến bạn bè quốc tế và Indonesia, Bảo Ngọc - cô sinh viên năm thứ 4 của trường Đại học President Indonesia bằng sự nỗ lực và giúp đỡ của bạn bè người Việt và gia đình đã thực hiện thành công tối ẩm thực phở Việt Nam, gây ấn tượng khó quên đối với thầy cô giáo và bạn bè Indonesia. 

Lễ hội Phở Việt Nam sẽ tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản
Lễ hội Phở Việt Nam sẽ tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản

VOV.VN - Lễ hội Phở Việt Nam 2023 (Vietnam Pho Festival 2023) sẽ diễn ra vào ngày 7-8/10 tại công viên Yoyogi, Tokyo (Nhật Bản) nhằm quảng bá văn hóa ẩm thực đặc sắc của Việt Nam tới người dân Nhật Bản.

Lễ hội Phở Việt Nam sẽ tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản

Lễ hội Phở Việt Nam sẽ tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản

VOV.VN - Lễ hội Phở Việt Nam 2023 (Vietnam Pho Festival 2023) sẽ diễn ra vào ngày 7-8/10 tại công viên Yoyogi, Tokyo (Nhật Bản) nhằm quảng bá văn hóa ẩm thực đặc sắc của Việt Nam tới người dân Nhật Bản.

Festival Phở Việt 2023 đến Nhật Bản
Festival Phở Việt 2023 đến Nhật Bản

VOV.VN - Lễ hội Phở Việt Nam 2023 - Vietnam Phở Festival 2023 sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8/10 tới ở công viên Yoyogi, Keyaki Namiki, Tokyo, Nhật Bản. Đây là thông tin vừa được Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP.HCM cho biết tại buổi lễ ra mắt Chi hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Báo Tuổi Trẻ.

Festival Phở Việt 2023 đến Nhật Bản

Festival Phở Việt 2023 đến Nhật Bản

VOV.VN - Lễ hội Phở Việt Nam 2023 - Vietnam Phở Festival 2023 sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8/10 tới ở công viên Yoyogi, Keyaki Namiki, Tokyo, Nhật Bản. Đây là thông tin vừa được Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP.HCM cho biết tại buổi lễ ra mắt Chi hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Báo Tuổi Trẻ.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực