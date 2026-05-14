Kể chuyện phở tại châu Âu: Hành trình vươn ra biển lớn của ẩm thực Việt

Dự kiến dừng chân tại nhiều quốc gia châu Âu như Ba Lan, Slovakia, Áo, Hungary, Séc, Đức... hành trình "Phở Cultural Roadshow Europe 2026" đặt mục tiêu quảng bá rộng rãi văn hóa ẩm thực Việt Nam, từng bước khẳng định món phở là một trong những biểu tượng nhận diện của Việt Nam trên trường quốc tế. Thông qua món phở, chương trình cũng hướng tới quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, giá trị văn hóa Việt, sức hấp dẫn của du lịch và ẩm thực Việt Nam, đồng thời thúc đẩy tinh thần kết nối cộng đồng người Việt trên toàn thế giới.

Lễ công bố chương trình "Phở Cultural Roadshow Europe 2026"

Theo bà Lê Thị Thiết - Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, chương trình "Phở Cultural Roadshow Europe 2026" tại châu Âu không chỉ đơn thuần là một sự kiện quảng bá món ăn, mà là một hành trình kể câu chuyện về đất nước và con người Việt Nam: "Thông qua món phở, chúng tôi muốn sử dụng một 'ngôn ngữ không lời' nhưng đầy sức mạnh để chạm tới trái tim và cảm xúc của thực khách quốc tế cũng như kiều bào ta ở nước ngoài, giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc, tinh tế và luôn mở lòng hội nhập. Mỗi bát phở được phục vụ tại châu Âu sắp tới sẽ là một minh chứng sống động cho giá trị lịch sử và sức sống bền bỉ của ẩm thực Việt".

Nhiều năm qua, thị trường châu Âu luôn là nguồn khách quốc tế quan trọng với ngành du lịch Việt Nam, trong đó công dân nhiều quốc gia châu Âu đã được miễn thị thực du lịch khi đến Việt Nam. Do đó, hành trình "Phở Cultural Roadshow Europe 2026" xác định đưa món phở và văn hóa ẩm thực Việt Nam trở thành cầu nối vững chắc, hỗ trợ đắc lực cho công tác xúc tiến du lịch và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Phở là món ăn được du khách nước ngoài yêu thích mỗi khi đến Việt Nam.

Tham gia "Phở Cultural Roadshow Europe 2026", nghệ nhân Vũ Ngọc Vượng kỳ vọng hành trình của phở Việt Nam tại châu Âu lần này sẽ thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa cộng đồng người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, tạo nên sức mạnh thống nhất để khẳng định giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam với thế giới, nhất là trong bối cảnh Việt Nam xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh món phở vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể.

"Chúng tôi nỗ lực đưa món phở Việt đến châu Âu để truyền tải giá trị tinh thần, tri thức, văn hóa ẩm thực Việt Nam. Sức lan tỏa của sự kiện tại châu Âu sẽ là nguồn động lực to lớn dành cho những nghệ nhân, đầu bếp, người nấu phở của Việt Nam tiếp tục gìn giữ tinh hoa nghề nghiệp, đồng thời khích lệ các thế hệ người Việt ở nước ngoài tiếp nối và trân trọng di sản, nét văn hóa truyền thống của dân tộc", nghệ nhân Vũ Ngọc Vượng chia sẻ.