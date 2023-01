An Giang đã tháo gỡ dứt điểm những bất cập tại Khu du lịch Núi Sam

Đồng thời, chuẩn bị phương án thực hiện việc di dời trạm thu phí tham quan Khu du lịch quốc gia Núi Sam về vị trí thích hợp.

Đường này, trước đây đã cấm ô tô trên 30 chỗ đi vào, làm khó khăn cho du khách mỗi khi đến viếng bà Chúa Xứ và khó khăn cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhà nghỉ tại khu vực này.

Cụ thể, UBND thành phố Châu Đốc đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ biển cấm ô tô trên 30 chỗ tại đầu đường Châu Thị Tế đi qua Khu du lịch Quốc gia Núi Sam, phường Núi Sam. Đồng thời, cắm biển cho phép lưu thông một chiều đối với tất cả phương tiện và cấm dừng, đỗ, quay đầu trên đường Châu Thị Tế.

Việc tháo dỡ biển cấm ô tô trên 30 chỗ ngồi đã tạo điều kiện thuận lợi để mỗi khi du khách đến viếng bà Chúa Xứ; đồng thời, tạo điệu kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và hàng trăm hộ kinh doanh nhà nghỉ tại khu vực này.

Liên quan đến việc thu phí tại Khu du lịch quốc gia Núi Sam, theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang, đã giao các Sở Văn hóa Thể thao, Du lịch, Sở Tài chính, Sở Nội vụ…có phương án thu phí mới, đồng thời di dời trạm thu phí tham quan du lịch hiện nay đến vị trí thích hợp.

Hiện nay, UBND tỉnh An Giang đã kiện toàn Bộ máy cơ cấu, tổ chức của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam (trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) theo Quyết định số 2179/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh An Giang yêu cầu Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam khẩn trương rà soát các hạng mục đầu tư từ ngân sách nhà nước để khai thác các khoản thu phí trong quần thể Khu du lịch quốc gia Núi Sam thuộc quyền quản lý. Từ đó làm cơ sở xây dựng phương án tự chủ tài chính theo quy định trình cấp thẩm quyền phê duyệt./.