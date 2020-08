An Land chuẩn bị cho ra mắt mặt nạ kháng khuẩn trong suốt

Sau một thời gian tìm hiểu, nghiên cứu Công ty CP đầu tư An Land quyết định giới thiệu ra thị trường sản phẩm mặt nạ kháng khuẩn trong suốt. Sản phẩm này do chính ông Mai Văn An - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty CP đầu tư An Land trực tiếp xây dựng ý tưởng sáng tạo ra.

Đây là sản phẩm đảm bảo an toàn sức khỏe cho đội ngũ y bác sỹ, các đơn vị làm nhiệm vụ tại vùng dịch phòng chống virus Covis-19 xâm nhập, các xưởng sản xuất, nhà máy công nghiệp môi trường khói bụi, hóa chất độc hại, các xí nghiệp, nhà máy chế biến thực phẩm, nông lâm sản, vận tải…

Dự án khẩu trang kháng khuẩn của An Land.

Sản phẩm mặt nạ kháng khuẩn trong suốt của An Land có kích thước 224 mm x 78 mm x 2 ly và có tác dụng che chắn kín, khít toàn bộ khuôn mặt, không có kẽ hở ngăn virus xâm nhập. Miếng kháng khuẩn 3M- N95 kết hợp van thở được thiết kế đặc biệt có tác dụng lọc khí thở của người sử dụng ngăn virus không phát tán ra bên ngoài, lọc o-xy thở vào giúp người sử dụng có lượng o-xy sạch đã lọc vi khuẩn virus từ bên ngoài thông qua màng lọc 3M – N95.

Van thông gió trao đổi khí giúp người sử dụng không bị nóng, không bị đọng mồ hôi mà mờ sương như các sản phẩm hiện có trên thị trường. Sản phẩm đảm bảo an toàn 100% với virus.

Dự kiến, sản phẩm sẽ ra mắt chính thức vào ngày 6/9 tại Khách sạn La Thành, số 218 Đội Cấn, Hà Nội; Và bán ra thị trường vào khoảng thời ngày10 – 15/9/2020.

Các khách hàng, nhà phân phối, đối tác có thể mua, đặt hàng trực tiếp và nhận ưu đãi tại Công ty Cổ phần Đầu Tư An Land./.