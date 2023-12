Bến Tre và TP. Hồ Chí Minh tăng cường thu hút du lịch trong tình hình mới

Tại hội nghị, các ngành, các doanh nghiệp du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bến Tre gặp gỡ, giao lưu, thảo luận, trao đổi các nội dung, giải pháp nhằm phát huy hiệu quả mối quan hệ hợp tác trên lĩnh vực đầu tư du lịch giữa 02 địa phương ngày càng hiệu quả cao, tạo cơ hội kết nối giao thương với các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới. Tại đây, Bến Tre đã giới thiệu cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh tổng quan về 23 dự án mà tỉnh ưu tiên mời gọi đầu tư trên lĩnh vực du lịch. Các đại biểu cũng đã có những tham luận đánh giá tiềm năng, lợi thế thu hút đầu tư du lịch của tỉnh Bến Tre, từ đó có những đóng góp xây dựng góp phần cho sự phát triển ngành du lịch tại địa phương.

Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre có nhiều điểm sáng thu hút đầu tư du lịch, trong đó, Bến Tre có nhiều dự án đầu tư du lịch phù hợp với xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp, với sự hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, các điểm đến và dịch vụ vệ tinh đã hoàn chỉnh…

TP. HCM và Bến Tre tăng cường liên kết phát triển ngành du lịch

Tỉnh Bến Tre và Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh du lịch liên kết, hợp tác, mở rộng thị trường thông qua các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các chương trình liên kết phát triển du lịch. Bên cạnh đó, ngành du lịch 2 địa phương cũng tập trung phát triển các tour, tuyến du lịch nội tỉnh, nội vùng, tiếp tục kết nối các tỉnh thành hoàn thiện và phát triển tuyến “Non nước hữu tình” (TP. Hồ Chí Minh - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng - Cần Thơ - Bạc Liêu - Cà Mau) và một số tuyến liên kết 6 tỉnh: Long An - Tiền Giang - Bến Tre - Vĩnh Long - Trà Vinh - Đồng Tháp…

Sở VHTT&DL Bến Tre đã tổ chức đoàn làm việc với các doanh nghiệp du lịch tại TP. Hồ Chí Minh nhằm liên kết, hợp tác, kết nối tour, tuyến, phát triển sản phẩm DL. Ông Võ Văn Phong, Giám đốc công ty TNHH Truyền thông Du lịch C2T tỉnh Bến Tre chia sẻ:

“Ngày xưa giờ mình vẫn liên kết với TP. Hồ Chí Minh nhưng hôm nay mình liên kết sâu hơn, rõ ràng hơn và mình trở thành một vệ tinh tốt ở Bến Tre. Mình thiết kế ra sản phẩm phù hợp với TP. Hồ Chí Minh, cam kết với họ những trải nghiệm chất lượng mà phía họ đề xuất ra. Công ty C2T sẽ thiết kế ra các sản phẩm lạ, khác biệt để khách hàng của các doanh nghiệp ở TP. HCM thấy được đây là chuỗi cung ứng nhỏ của họ. Tiềm năng của TP. HCM rất lớn họ cần những doanh nghiệp mới, sản phẩm mới để phục vụ khách hàng cũ. Đây là cơ hội lớn cho doanh nghiệp địa phương”.

Công ty TNHH Truyền thông du lịch C2T- Bến Tre đưa khách tham quan sông nước.

Chương trình hợp tác Du lịch giữa Bến Tre và TP. Hồ Chí Minh đã tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển hoạt động du lịch của vùng nói chung, các địa phương nói riêng. Hiệu quả liên kết đã mang lại nhiều kết quả khởi sắc cho du lịch xứ dừa.

Năm 2023, công suất sử dụng phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch có thời điểm đạt hơn 80%, tổng khách ước đạt trên 2,2 triệu lượt người, tăng 72% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 398 nghìn lượt người, tăng 334% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt hơn 1,8 triệu lượt người, tăng gần 52% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ khách du lịch trong năm ước đạt 2.763 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ, vượt 67,8% kế hoạch.