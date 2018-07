Bên trong thị trấn ma giá triệu đô ở Thung lũng Chết

Là một thị trấn khai thác mỏ bị bỏ hoang ở Thung lũng Chết, bang California (Mỹ) Cerro Gordo nổi tiếng là nơi nguy hiểm vào thập niên 1870. Ảnh MNN Theo tờ Los Angeles Times, giai đoạn đó, mỗi tuần ở Cerro Gordo xảy ra ít nhất một vụ sát hại. Ảnh CNN Còn lưu giữ nhiều bí ẩn về các vết đạn bắn và những vệt máu trên tường, thị trấn mới được bán đi với giá 1,4 triệu USD. Ảnh News Hai người mua thị trấn này là Brent Underwood và Jon Bier. Họ đầu tư 1.3 triệu USD để khôi phục và bảo tồn nơi này như một khu di tích. Ảnh Bishops real estate Thị trấn Cerro Gordo có diện tích 300 ha, hiện vẫn còn tồn tại 22 công trình bao gồm một khách sạn trống, nhà thờ, bảo tàng và một tòa nhà được thiết kế để làm đầu mối khai khoáng. Cerro Gordo có nghĩa là "ngọn đồi béo". Ảnh CBS News Thị trấn Cerro Gordo được thành lập từ năm 1865 bởi Pablo Flores, người đã tìm ra bạc ở đây. Kể từ đó, thị trấn nằm cách Los Angeles 320 km về phía bắc này trở thành điểm nóng thu hút đông đảo người đi khai thác bạc. Ảnh telegraph Năm 1869, thị trấn là nơi khai thác, sản xuất bạc và chì lớn nhất bang California. Tờ Los Angeles News từng viết năm 1872: "Thứ Los Angeles hiện có, chủ yếu dựa vào thương mại ở Cerro Gordo". Ảnh Blanca N. Hamilton Tuy nhiên, do giá bạc sau đó giảm sút khiến việc khai thác chấm dứt. Năm 1900, thị trấn nổi lên với khai thác kẽm. Ảnh KT Tuy nhiên, đến những năm 1950, nơi này đã rơi vào tình trạng hoang phế. Ảnh: Fortune.com Kể từ khi thị trấn được rao bán vào đầu tháng 6, Rasmuson, thuộc công ty bất động sản Bishop cho biết: Có hơn 300 yêu cầu mua Cerro Gordo. Mặc dù Underwood và Bier không phải những người đưa ra giá cao nhất, nhưng họ lại được chấp nhận bởi giữa họ và chủ mới có sự hợp ý nhau cho tầm nhìn tương lai về địa điểm này. Ảnh The New York Times Những người chủ nhân này sẽ bảo tồn thị trấn như một khu di tích, đồng thời sẽ giới thiệu những phần ở đây cho mọi người biết tới nhiều hơn về lịch sử nước Mỹ. Ảnh The New York Times Họ sẽ lập một studio âm nhạc cho các nhạc sĩ, và xây dựng một đài quan sát trong thị trấn. Những quán rượu với lò gỗ và những chai rượu cổ sẽ là trải nghiệm trở về quá khứ độc đáo. Ảnh KT Trả lời trên tờ San Francisco Chronicle, Underwood cho biết: "Tôi đã đọc tất cả sách mình tìm thấy nói về thị trấn này. Tôi không thể diễn tả được cảm xúc vui mừng của mình khi có thể tiếp tục bảo tồn vẻ đẹp và giá trị của nơi này. Chúng tôi muốn giữ gìn nơi này nhằm giữ gìn một phần lịch sử Mỹ". Ảnh KT

