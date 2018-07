Hồ nước khiến du khách như lạc tới thiên đường

Lac Assal ở Djibouti (quốc gia Đông Phi) khiến nhiều người bị nhầm lẫn với bãi biển Caribbean. Phần bao quanh vùng nước rộng lớn ở đây không phải là cát, mà là muối. Trải nghiệm bộ chân trần trên cánh đồng muối hay bước xuống hồ nước không hề thoải mái. Ảnh Perter Watson Hồ nước ấm, nông, nước nhơn nhớt làm da bạn nhờn như có dầu khi bị phủ một màng muối. Màng muối cũng khiến mắt con người bị ngứa ngáy, nhất là khi trời nắng nóng. Ảnh Getty images Nằm ở độ cao 115m dưới mực nước biển, Lac Assal là điểm thấp nhất ở châu Phi, thấp thứ 3 trên thế giới sau biển Chết (-423m) và biển Galilee (-214m). Nguồn nước tại đây nhờ các dòng chảy ngầm tiếp nước từ vịnh Tadjoura, vùng mở rộng của vịnh Aden tới phía đông nam Lac Assal và không có dòng chảy nào ra phía ngoài. Ảnh Perter Watson Do tỉ lệ bốc hơi cao, nước trong hồ Lac Assal có nồng độ trung bình muối của 34,8% gấp 10 lần độ mặn của nước biển. Đây là vùng nước mặn thứ hai trên Trái đất sau Don Juan Pond ở Nam Cực (trên 47%), biển Chết (33,7%). Ảnh Kempinski Được bao quanh bởi các núi lửa không hoạt động, khi nước trong hồ Lac Assal bốc hơi, muối và các mỏ khoáng sản khác bám vào nhau, tạo ra những cột trụ lởm chởm và các thành tạo nên cảnh quan kì lạ. Ảnh Perter Watson Mặc dù điều kiện khắc nghiệt, người Afar và Issa vẫn sống bằng việc buôn bán muối qua nhiều thế kỷ. Người dân tạo thành nhóm đào muối từ hồ rồi vận chuyển theo những đoàn lạc đà đi con đường cổ xưa tới Ethiopia để đổi lấy than, cà phê và các nhu yếu phẩm khác. Ảnh Lukas Spieker Trước đây, ngà voi và nô lệ cũng được giao dịch để đổi lấy muối ở Lac Assal. Những đoàn lạc đà và lừa có thể chở tới 120 kg muối mỗi chuyến tới Berhale, Ethiopia trong vòng năm tuần. Ở đó, muối được dỡ xuống và đưa lên xe tải phân phối tới các thành phố lớn của Ethiopia. Ảnh Perter Watson Khi chiến tranh Eritrean-Ethiopia bùng nổ vào năm 1998, Djibouti đã thay thế Eritrea thành nhà cung cấp muối chính của Ethiopia. Với nhu cầu của dân số Ethiopia (khoảng 62 triệu vào thời điểm đó) thì muối từ Lac Assal được gọi là 'vàng trắng'. Ảnh Perter Watson Trước kia, người dân khai thác muối thủ công nhưng do nhu cầu người mua tăng cao, con người đã dùng máy móc lớn để làm muối từ nước hồ. Sản lượng muối ở Lac Assal tăng vọt tới hàng nghìn tấn mỗi năm, xuất khẩu khắp thế giới. Ảnh Yannarthusbertrand2 Ngày nay, việc thu hoạch muối thủ công và hiện đại vẫn diễn ra song song. Lạc đà vẫn được dùng làm phương tiện vận chuyển muối. Ảnh Lukas Spieker Một con đường dài 115 km nằm ở phía đông hồ nước đã được xây dựng để chuyển muối thẳng đến thành phố Djibouti, nơi có hàng triệu tấn muối được xuất khẩu mỗi năm. Tại đây cũng đang phát triển nhà máy để muối có thể xuất khẩu tại chỗ thay vì đưa ra cảng thủ đô. Ảnh Perter Watson Hồ Lac Assal là nơi có điều kiện sống khắc nghiệt của các loài động thực vật, chỉ có một số loài sinh vật quý hiếm có thể tồn tại. Giống như biển Chết, độ mặn cao của Lac Assal cũng có lợi cho sức khỏe. Ảnh Perter Watson Giàu khoáng chất như magiê, canxi và sulphates, nước của Lac Assal có thể được sử dụng để làm sạch, phục hồi da cũng như điều trị các bệnh như đau cơ và viêm khớp dạng thấp. Ảnh Getty images Năm 2015, Djibouti đề cử Lac Assal với UNESCO để được công nhận là di sản thế giới. Các nhà máy, trung tâm du lịch mới được xây dựng, phát triển các khu nghỉ dưỡng. Ảnh Lukas Spieker Tương tự như những nơi khác, công nghiệp khai thác muối phát triển có thể làm người dân ở Lac Assal mất kế sinh nhai thì phát triển của du lịch sẽ đem lại nhiều cơ hội mới. Ảnh Perter Watson

