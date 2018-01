Các địa phương đón các đoàn khách du lịch xông đất năm mới 2018

TP HCM đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến xông đất

11 vị khách Việt Nam và quốc tế đã có mặt tại TPHCM vào ngày đầu tiên của năm mới đã đươc đón chào nồng nhiệt tại "Lễ đón đoàn khách đầu tiên đến TP HCM năm 2018” do Sở Du lịch TPHCM phối hợp với Hiệp hội Du lịch TPHCM phối hợp tổ chức sáng 1/1. Các nghệ sĩ trong những trang phục truyền thống năm châu chào đón du khách bằng những khúc nhạc xuân vui tươi.

Đoàn khách quốc tế đầu tiên gồm 8 vị khách: Ông Parent Francois, bà Mbodj Camtam, ông Scheider Sylvie, bà Cornec Marive, bà Mota Ellyn, ông Baiutti Marco, bà Diệu Jacques, bà Phan Thị Thanh Hiệp. 8 vị khách khởi hành từ Pháp, xuống tại ga Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 7h30 phút, trên chuyến bay VN10 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airline).

11 vị khách xông đất cho ngành du lịch thành phố trong năm 2018 được TPHCM chào đón trong những khúc nhạc xuân vui tươi cùng những bài ca quốc tế bất hủ, và kết hợp với biểu diễn các loại nhạc cụ dân tộc và nhạc cụ hiện đại. Họ cũng được trải nghiệm loại hình đan nón lá truyền thống Việt Nam, đan cào cào và cùng thưởng thức hương vị cà phê đậm đà của Việt Nam.

Lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM cùng chụp ảnh lưu niệm và tặng những phần quà cho những vị khách xông đất thành phố trong ngày đầu tiên.

Lãnh đạo TP HCM, lãnh đạo Sở Du lịch TP HCM dành những lời chúc tốt đẹp đến với du khách trong ngày đầu xuân năm mới và tặng các phần quà thay cho lời cảm ơn, đó là 1 cặp vé khứ hồi nội địa của hãng Vietjet, 1 cặp vé khứ hồi của Vietnam Airline dành cho mỗi du khách.

Thừa Thiên-Huế: Đón 200 du khách đến Huế bằng đường hàng không

Lễ đón diễn ra tại ga đến Cảng hàng không quốc tế Phú Bài dành cho đoàn gần 200 du khách trên chuyến bay của Vietnam Airlines từ Hà Nội đến Huế. Đây là hoạt động thể hiện tình cảm chân thành của địa phương đối với du khách, nâng cao hình ảnh điểm đến thân thiện, mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch của tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Khách nước ngoài đến Huế bằng đường hàng không.

Năm 2018, tỉnh Thừa Thiên-Huế xác định là năm “Phát triển du lịch và dịch vụ”, phấn đấu trở thành điểm đến không thể thiếu của tất cả các dòng khách du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh. Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu đón từ 4,1 đến 4,2 triệu lượt khách, tăng khoảng 15% so với năm ngoái.

Ông Nguyễn Thế Lân, Việt kiều Mỹ, đến tham quan ở Huế đầu năm 2018 cho biết: “Chúng tôi trở về cố đô Huế để nhìn những di tích lịch sử của nước Việt Nam chúng ta, của các triều Nguyễn nhìn các kiến trúc cung đình. Gia đình chúng tôi về thăm Huế, rồi tiếp tục đi ra Quảng Trị và thăm các tỉnh ở miền Trung”.

Đoàn khách Tây Ban Nha “xông đất” Hội An

Ngày đầu tiên của năm mới, tỉnh Quảng Nam đón đoàn khách Tây Ban Nha đến “xông đất” phố cổ Hội An. Thành phố bên bờ sông Hoài này luôn là điểm đến hấp dẫn khách quốc tế với số lượng khách tăng đều hằng năm. Cũng tại đây, chương trình “Dạ hội chào đón năm mới 2018” diễn ra suốt đêm qua thu hút hàng vạn người dân và du khách. Chào đón đoàn khách Tây Ban Nha đến xông đất phố cổ.

Như thường lệ, Chùa Cầu được chọn là điểm đón đoàn khách quốc tế đến Hội An đầu năm. Tại đây, du khách được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa của vùng đất và con người Hội An.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, năm qua, thành phố tiếp tục “bội thu” về du lịch. Tổng lượt khách đến tham quan phố cổ đạt mốc hơn 3,2 triệu lượt; trong đó, khách Hàn Quốc tăng trên 70% so với năm 2016, khách Trung Quốc tăng trên 60%.

"Sáng hôm nay chúng ta tổ chức đón đoàn khách đầu tiên đến “xông đất” Hội An cũng là kỳ vọng 1 năm mới du lịch Hội An có bước tiến vững chắc hơn. Đặc biệt, năm nay sẽ đưa vào khai trương nhiều dịch vụ mới, nhiều sản phẩm du lịch về sinh thái, làng nghề… Hy vọng năm 2018 này sẽ là 1 năm đánh dấu những bước tiến khá ngoạn mục của du lịch Hội An".

Chương trình nghệ thuật mang đậm văn hóa Hội An chào đón đoàn khách quốc tế.

Ông Hồ Tấn Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam chia sẻ: "Khi chúng ta triển khai tiếp cận với các thị trường để quảng bá hình ảnh của mình đến với bạn bè trong nước và quốc tế nên chọn các thị trường mà phù hợp với điều kiện văn hóa, lịch sử của họ cũng giống như của mình. Nghĩa là người ta yêu mến điểm đến nhưng đồng thời chúng ta cũng tạo dịch vụ ngày một nâng lên để đáp ứng mong đợi của du khách. Các cơ sở kinh doanh du lịch cần phải lấy việc chăm chút chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch của mình, coi như là phần thưởng cho chính mình".

Hàng vạn lượt khách “xông đất” vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) tấp nập du khách tới tham quan, “xông đất” trong ngày đầu tiên của năm mới 2018. Theo ước tính, sẽ có khoảng 1,5 vạn lượt khách tới vịnh Hạ Long chỉ trong ngày 1/1.

Sáng nay, Hạ Long hửng nắng, thời tiết khá ấm áp thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, giải trí. Ngay từ 7 giờ sáng, rất đông các đoàn khách du lịch tới từ nhiều quốc gia đã nườm nượp đổ về Cảng tàu khách du lịch quốc tế Tuần Châu để lên tàu tham quan vịnh Hạ Long, di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng đã sớm có mặt để chào đón những du khách đầu tiên, gửi tặng hoa tươi và những lời chúc mừng nồng ấm.

Chọn Hạ Long là điểm đến đầu tiên trong năm mới, anh Alberto đến từ Mỹ bày tỏ sự xúc động trước món quà ấn tượng này: “Mọi thứ đều rất tuyệt vời, nơi đây rất thân thiện, hiếu khách. Chúng tôi lần đầu đến vịnh Hạ Long nhưng trước đó tôi đã tìm hiểu về lịch sử và con người Việt Nam. Tôi đã rất háo hức để tới đây trải nghiệm văn hóa và kỳ quan thiên nhiên vịnh Hạ Long”.

Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, du khách tới tham quan vịnh Hạ Long liên tục tăng trong những ngày nghỉ lễ. 2 ngày vừa qua có trên 20 nghìn lượt, riêng trong hôm nay ước tính khoảng 15 nghìn lượt, trong đó hơn 95% là khách quốc tế tới từ các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, các nước Âu Mỹ,… Ông Nguyễn Phi Cường, đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh cho biết: “Để đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách, đảm bảo an toàn, chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan mở đợt cao điểm tổng kiểm tra các điều kiện an toàn của phương tiện cũng như tuyên truyền đến các thuyền viên. Đến thời điểm này, du khách tham quan vịnh không có tình trạng ùn tắc, vui vẻ, thuận lợi”.

Vịnh Hạ Long đón lượng khách lớn trong ngày đầu tiên của năm 2018 là tín hiệu tích cực cho du lịch Quảng Ninh. Đặc biệt, năm nay cũng là năm quan trọng khi Quảng Ninh đăng cai Năm Du lịch quốc gia. Sẽ có khoảng 100 sự kiện lớn được tổ chức, trong đó điểm nhấn là Carnaval 2018, tập trung vào quảng bá các thế mạnh, các điểm đến mới, giới thiệu bản sắc của người Quảng Ninh cũng như đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Năm 2018, Quảng Ninh phấn đấu đón 12 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là 5 triệu lượt, tổng doanh thu từ khách du lịch 22 nghìn tỷ đồng./. 1.800 khách quốc tế đến bằng đường biển xông đất năm mới tại Đà Nẵng VOV.VN - Chuyến tàu MSC LIRICA đưa hơn 1.800 khách Trung Quốc cập cảng tham quan thành phố Đà Nẵng đầu tiên trong năm 2018