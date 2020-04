Các khu, điểm du lịch ở An Giang đã đón khách trở lại

Theo Sở VHTT&DL tỉnh An Giang, sau thời gian tạm dừng đón khách để phòng, chống dịch Covid-19, bắt đầu từ hôm nay 28/4, tất các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang sẽ chính thức mở cửa đón khách trở lại. Tuy nhiên, việc mở của trở lại vẫn phải thực theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Miếu bà Chúa Xứ núi Sam.

Để đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo an toàn cho du khách đến An Giang, Sở VHTT&DL đã chỉ đạo Ban quản lý các điểm, khu du lịch, trong quá trình đón khách trở lại, phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới, đã ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch của tỉnh. Dó đó, ngoài việc tiếp tục thực hiện việc phòng chống dịch, Sở VHTT&DL còn tổ chức các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ tại các khu, điểm du lịch của tỉnh theo hướng an toàn, thân thiện, hướng đến mục tiêu đón 10 triệu lượt khách vào năm 2025.

Khu du lịch núi Cấm.

Ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cho biết, mặc dù tình hình dịch COVID-19 đã được khống chế, tuy nhiên không thể chủ quan: "Mặc dù đã mở lại các khu, điểm du lịch, các khu di tích… nhưng mình vẫn phải kiểm soát thật tốt. Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch như: vệ sinh môi trường, tăng cường khuyến cáo người dân nâng cao ý thức về phòng chống dịch. Các Ban quản lý vẫn phải tổ chức kiểm soát, cụ thể như Miếu Bà Chúa Xứ... khách rất đông, do vậy phải kiểm soát để đưa khách vào Miếu Bà phải theo thứ tự, lần lượt, không quá số lượng quy định, đảm bảo khoảng cách”./.