Cách khám phá hang động đảm bảo an toàn

Hành trình khám phá hang động trên thế giới luôn mang đến cảm giác hấp dẫn nhưng cũng tiềm ẩn trong đó nhiều rủi ro, nguy hiểm. Những ngày qua, cả thế giới luôn ngóng chờ thông tin về đội bóng Lợn Rừng ở Thái Lan bị mắc kẹt trong hang Tham Luang. Nếu đúng theo kế hoạch, toàn bộ đội bóng mắc kẹt sẽ được đưa ra ngoài trong ngày hôm nay (10/7). (Ảnh: Asiaone). Vậy để đảm bảo an toàn khi thực hiện những chuyến tham quan hang động, du khách cần chú ý những điều gì? (Ảnh hang Reed Flute, Trung Quốc/Global Traveler). Tham quan hang động đã được thiết lập, bố trí sẵn: Chúng ta thừa nhận một tour du lịch khám phá hang động được bố trí sẵn cầu thang, đèn điện... không giống như một chuyến phiêu lưu mạo hiểm dưới lòng đất nhưng lại đảm bảo an toàn. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy những điểm thú vị trong hang thay vì sử dụng những thiết bị như đèn pin mang theo. (Ảnh hang Cango, Nam Phi/Nomadtours). Những người đồng hành: Để khám phá hang động, bạn cần có sức khỏe, và những người bạn đồng hành đáng tin cậy. Theo cảnh báo của Hoa Kỳ, khi vào hang động, bạn nên đi với một nhóm ít nhất 4 người, nhiều nhất 8 người, trẻ em không nên cho đi. Ngoài ra, hãy nói cho những người thân, bạn bè biết về kế hoạch khám phá này trước khi thực hiện. Những vật dụng không thể thiếu: Khi thám hiểm hang động, du khách nên mang theo những vật dụng sau: Mũ bảo hiểm cứng, có dây đeo cằm và có gắn đèn; đèn dự phòng, thường sử dụng là đèn pin tránh nước; găng tay giúp du khách chống lại những vết xước, vết cắt; nệm các khớp đầu gối và khuỷu tay giúp đảm bảo vệ trong những trường hợp phải bò trong không gian chật hẹp; túi đa dụng để có thể đựng được những vật dụng cần thiết mang theo; cuối cùng du khách nên mang theo thực phẩm và nước... Những chú ý khi tham quan hang động: Những người nghiên cứu về hang động ở Mỹ đã đưa ra những lời khuyên khi di chuyển, đặc biệt là cho những người mới đi. Theo đó, để bạn và nhóm có thể an toàn khi di chuyển cần chú ý đến những điểm sau: Quan sát những tảng đá có thể rơi: Đó là lý do vì sao, mũ và nguồn chiếu sáng rất quan trọng, đảm bảo sự an toàn cho cả nhóm. Hạ thân nhiệt: Vào những ngày nắng nóng, nhiệt độ trong hang thường có sự chênh lệch rõ rệt so với thời tiết bên ngoài. Nhiệt độ cơ thể có thể giảm xuống mà bạn không hề nhận ra nên cần có trang phục phù hợp trước khi vào hang. Mỹ cũng cảnh báo không nên đi vào hang động vào mùa mưa hoặc dự báo có mưa ở khu vực bởi hang động rất dễ bị ngập nước. Có kỹ năng: Bạn có thể có kinh nghiệm leo núi hay chứng nhận lặn nước nhưng điều đó không có nghĩa là bạn đủ khả năng để khám phá hang động. Bạn nên học một số kỹ năng chuyên môn như lặn trong hang, di chuyển những khu vực chật hẹp để thoát khỏi những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Khi xảy ra sự cố cần làm gì?: Đây là lý do tại sao có ít nhất 4 người trong một nhóm đi. Nếu một người nào đó bị thương hoặc mắc kẹt, một người nên ở lại với người bị thương và hai người kia ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ. Và bạn cũng nên nhớ rằng, người ở lại chờ sự giúp đỡ có thiết bị sơ cứu, lương thực và nước uống.

