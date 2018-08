Cận cảnh khu chợ ngay cạnh đường sắt nguy hiểm nhất thế giới

Thuộc tỉnh Samut Songkhram (Thái Lan), khu chợ Maeklong còn được biết đến với tên gọi là Siang Tai (có nghĩa là cuộc sống mạo hiểm trong tiếng Thái). Chợ nằm gần ga tàu Maeklong, quận Mueng, dài khoảng 100m. Ảnh Shutterstock Chợ Maeklong tồn tại từ năm 1904, trước khi tuyến đường sắt được hoàn thành năm 1905. Nó nằm cuối tuyến đường sắt Maeklong, một trong những tuyến đường sắt được cho là chậm nhất thế giới với tốc độ trung bình khoảng 30km/h. Ảnh Shutterstock Chính bởi tàu di chuyển với tốc độ chậm, nhiều tiểu thương đã bày bán hàng hóa ngay sát đường ray tàu hỏa. Ảnh The Culturetrip Các mặt hàng ở đây vô cùng đa dạng. Từ rau, củ, quả... (Ảnh The Culturetrip) ...hải sản . Ảnh The Culturetrip Các món đồ khô và đồ gia dụng giá rẻ cũng được bày bán tại đây. Chợ mở cửa từ 6h-18h hàng ngày. Ảnh The Culturetrip Mỗi ngày, có 8 chuyến tàu chạy ngang qua chợ. Hầu hết người dân đều là những người có kinh nghiệm với hơn 10 năm bán hàng tại tuyến đường sắt này. Vì vậy, các chuyến tàu qua lại đã trở nên quá quen thuộc với họ. Ảnh Shutterstock 3 phút trước khi tàu chạy sẽ có tiếng còi báo hiệu tàu vang lên. Đây là thời điểm các chủ cửa hàng nhanh chóng thu dọn hàng hóa, bạt che nắng vào bên trong tránh tàu. Thậm chí một số loại hàng nhỏ có thể đặt ngay trên đường sắt. Ảnh Shutterstock. Sau mỗi chuyến tàu, bạt lại được giăng ra và phiên chợ tiếp tục tấp nập. Ảnh Shutterstock Khi đến khu chợ này mà không bắt gặp đoàn tàu chạy qua, có lẽ nhiều du khách sẽ nghĩ đây chỉ đơn giản là một khu chợ tự phát dựng trên đường ray xe lửa không còn hoạt động. Ảnh The Culturetrip Khu chợ cách Thủ đô Bangkok của Thái Lan 70km về phái tây nam, du khách có thể di chuyển từ Bangkok bằng cách bắt tàu đến ga Wong Wian, sau đó đón xe lửa đi Mahachai và lên phà sang sông Ban Laem. Tại ga Ban Laem, bạn sẽ bắt được chuyến tàu đi đến Maeklong. Ảnh The Culturetrip Và ngắm nhìn những khung cảnh thú vị khi đi qua khu chợ đặc biệt này. Ảnh The Culturetrip Tuy nhiên, dù cho việc mở chợ ngay cạnh đường sắt rất nguy hiểm nhưng rất ít xảy ra tai nạn tại đây. Và các phiên chợ này vẫn được chính quyền địa phương cho phép hoạt động. Ảnh Shutterstock

