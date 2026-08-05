Cần Thơ cụ thể hóa “Ba kết nối”, xúc tiến đón dòng vốn và du khách Thái Lan

Sự kiện không chỉ quảng bá tiềm năng du lịch đặc sắc của đô thị trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), mà còn cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia.

Phát biểu khai mạc, Tham tán Hoàng Diễm Hạnh nhấn mạnh, sự kiện xúc tiến du lịch Cần Thơ lần đầu tiên tại Thái Lan không chỉ quảng bá một điểm đến giàu bản sắc của Việt Nam, mà còn thể hiện sự chủ động của các địa phương trong cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Thái Lan thông qua sáng kiến “Ba kết nối”, trong đó liên kết giữa doanh nghiệp và địa phương là một trụ cột quan trọng, còn du lịch là lĩnh vực giàu tiềm năng hợp tác.

Chương trình Gặp mặt doanh nghiệp tại Thái Lan diễn ra ngày 5.8 tại thủ đô Bangkok

Khẳng định vai trò cực tăng trưởng du lịch và cửa ngõ kết nối quốc tế của vùng ĐBSCL theo tinh thần Nghị quyết 59, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, giới thiệu hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện cùng các giá trị văn hóa đặc sắc.

Các đại biểu khách mời và doanh nghiệp hai nước tham dự chương trình

Đánh giá cao định hướng hợp tác này, bà Ratiwan Boonprakhong, Giám đốc thị trường Đông Nam Á, Nam Á và Nam Thái Bình Dương (Tổng cục Du lịch Thái Lan - TAT), khẳng định: “Thái Lan luôn xác định Việt Nam là láng giềng hữu nghị và người bạn tin cậy. Chúng ta cùng hợp tác và học hỏi lẫn nhau, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch vì lợi ích quốc gia và người dân hai nước. Quan trọng hơn cả, sự phát triển song hành của du lịch Thái Lan và Việt Nam sẽ tạo động lực quan trọng góp phần thúc đẩy du lịch ASEAN phát triển”.

Các đại biểu khách mời và doanh nghiệp hai nước chụp ảnh lưu niệm

Để chuyển hóa các cam kết thành hiệu quả thực tế, ông Akarapon Sawetkamon, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam tại Bangkok và các tỉnh lân cận, khuyến nghị:“Cần Thơ cần phát triển nhân lực du lịch để phục vụ du khách tốt, làm sao để khách tới là họ mến và sẵn sàng vui vẻ chi tiêu. Nếu làm được tốt điểm này, không chỉ riêng Thái Lan mà cả khách bên châu Âu, Mỹ và các nơi khác cũng sẽ tới Cần Thơ”.

Sự kiện mở ra không gian hợp tác mới, tạo đòn bẩy để Cần Thơ thực hiện tốt vai trò trung tâm quy tụ, đưa du lịch ĐBSCL bứt phá và chủ động hội nhập sâu rộng.