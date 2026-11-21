Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo Cần Thơ 2026

Mở đầu khai mạc là tiết mục “Việt Nam tinh hoa”, khẳng định văn hóa Việt Nam là kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Đó là nền văn hóa được dệt nên từ 54 sắc màu nhân văn, từ sự đa dạng trong thống nhất, tình yêu quê hương, đất nước nồng nàn và tinh thần đoàn kết dân tộc bền chặt; những giá trị trường tồn cùng thời gian.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phát biểu tại buổi khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo Cần Thơ 2026

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026, nhấn mạnh, sau khi thành phố Cần Thơ được mở rộng trên cơ sở hợp nhất thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang, không gian phát triển và không gian văn hóa của thành phố càng thêm phong phú, đa dạng, hội tụ những giá trị đặc sắc của các vùng đất và cộng đồng dân tộc. Trong đó, văn hóa Khmer Nam Bộ là một bộ phận quan trọng, góp phần làm nên sự phong phú, độc đáo và sức hấp dẫn của bản sắc văn hóa thành phố Cần Thơ hôm nay.

Đối với Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo là một trong những lễ hội truyền thống tiêu biểu, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ. Lễ hội gắn với tín ngưỡng dân gian, đời sống lao động và khát vọng bình an, no ấm. Ngày nay, Lễ hội không chỉ là dịp để đồng bào Khmer gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình, mà còn trở thành ngày hội chung của cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa và các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu di sản Phương Nam”

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, việc tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo gắn với chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 càng có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững.

Ông Trương Cảnh Tuyên khẳng định: "Với trách nhiệm của chính quyền thành phố, chúng tôi xác định việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, trong đó có văn hóa Khmer Nam Bộ, là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài. Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào; tạo điều kiện để các vị chức sắc, người có uy tín, nghệ nhân và cộng đồng cùng tham gia bảo tồn, trao truyền tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật, lễ hội, phong tục và những giá trị văn hóa tốt đẹp cho thế hệ trẻ".

Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo Cần Thơ 2026

Các đại biểu dự lễ khai mạc

Lãnh đao thành phố Cần Thơ cũng mong muốn các giá trị văn hóa đặc sắc sẽ tiếp tục được phát huy, gắn kết với phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và du lịch sông nước; từng bước hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo thêm sinh kế, việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần quảng bá hình ảnh Cần Thơ thân thiện, nghĩa tình, năng động và giàu bản sắc đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026 diễn ra từ ngày 21-24/11, với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền; trình diễn thả đèn nước, ghe Cà Hâu; Lễ Cúng Trăng và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Điểm nhấn của Lễ hội là giải Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ mở rộng, với sự tham gia của trên 80 đội ghe nam, nữ. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu di sản Phương Nam” giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, vẻ đẹp của đất và người Cần Thơ trong dòng chảy hội nhập, phát triển; góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc.