Dù lễ khai mạc diễn ra vào khoảng 12h30 phút, nhưng ngay từ 8h - 9h sáng, dòng người đã liên tục đổ về khu vực tổ chức để tìm chỗ gửi xe, chọn vị trí thuận lợi theo dõi các cuộc tranh tài. Đến giờ khai mạc, các khán đài gần như chật kín khán giả. Tiếng trống, tiếng kèn cổ vũ vang lên khắp nơi, hòa cùng sắc màu rực rỡ của cờ, áo và những đoàn cổ động viên, tạo nên không khí lễ hội tưng bừng bên dòng sông Láng Thé.

Giải đua năm nay diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11 tại địa điểm mới trên sông Láng Thé, được đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ cùng khán đài mái che quy mô hơn 4.000 chỗ ngồi. Đây được xem là bước đổi mới quan trọng trong công tác tổ chức khi đường đua được xây dựng trên dòng nước đứng, không phụ thuộc vào thủy triều, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành giải cũng như giúp các đội ghe từ nhiều địa phương tham gia thi đấu trong điều kiện công bằng, ổn định hơn.

Các đội ghe tham dự mùa giải mùng lễ Ok Om Bok tỉnh Vĩnh Long năm 2026

Theo Ban tổ chức, giải năm nay quy tụ 13 đội ghe nam và 10 đội ghe nam - nữ phối hợp đến từ Vĩnh Long, An Giang và Cà Mau, với hơn 1.200 vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung ghe nam cự ly 1.000m, ghe nam cự ly 1.200m và ghe nam - nữ phối hợp cự ly 1.000m.

Một điểm mới đáng chú ý của mùa giải năm nay là việc áp dụng thể thức thi đấu “bị loại sau hai trận thua” ở vòng loại, thay cho hình thức loại trực tiếp sau một trận thua như trước đây. Cách thức này giúp các đội ghe có thêm cơ hội thể hiện năng lực, đồng thời nâng cao tính cạnh tranh và hấp dẫn của các cuộc đua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Trưởng Ban tổ chức, nhấn mạnh: “Đây là năm đầu tiên Giải đua ghe Ngo được tổ chức thi đấu ở khu vực sông Láng Thé, địa điểm mới được gắn với khán đài quy mô 4.000 chỗ và hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại. Công trình văn hóa, thể thao và du lịch này góp phần tổ chức tốt giải thể thao truyền thống, nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống, chất lượng tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer”.

Không chỉ các vận động viên trong tỉnh, nhiều đội ghe đến từ các địa phương khác cũng đánh giá cao điều kiện thi đấu tại địa điểm mới. Đại đức Lâm Sơn, trụ trì chùa Cao Dân, đại diện đội ghe đến từ Cà Mau, cho biết: “Rất vinh hạnh khi chùa Cao Dân được đại diện tỉnh Cà Mau đến đây thi đấu. Ở đây khán đài đẹp, sông rộng. Và điều đặc biệt là dòng nước đứng, được bơi trên dòng nước đứng nên anh em vận động viên rất mừng”.

Tiết mục múa truyền thống Khmer tại lễ khai mạc

Sức hút của giải đua năm nay còn thể hiện ở lượng khán giả kỷ lục. Theo ghi nhận, trong ngày đầu tiên đã có hơn 30.000 người đến theo dõi, con số cao hơn nhiều so với các địa điểm tổ chức trước đây. Nhiều gia đình mang theo nước uống, thức ăn, kèn cổ vũ và các vật dụng cần thiết như đi dã ngoại để có thể ở lại theo dõi trọn vẹn các cuộc tranh tài.

Khán đài 4.000 chỗ ngồi chật kín khán giả

Ông Nguyễn Văn Vương, 80 tuổi, ở xã Bình Phú, người nhiều năm gắn bó với môn đua ghe Ngo, cho biết năm nào ông cũng cố gắng đến xem và cổ vũ các đội đua. Theo ông, khu vực tổ chức mới rộng rãi hơn rất nhiều so với trước đây và lượng người đến xem năm nay đặc biệt đông. Ông chia sẻ: “Ở đây rộng rãi hơn điểm đua trước rất nhiều, phải nói là rộng mênh mông. Tôi thấy năm nay người ta đến xem rất đông, các nơi khác đổ về đây, đường sá gần như chật kín người”.

Các vận động viên dự bị chờ đến lượt thay

Địa điểm đua ghe Ngo mới của tỉnh Vĩnh Long

Với cơ sở vật chất hiện đại, sự tham gia đông đảo của các đội ghe cùng sự cổ vũ nhiệt tình của hàng chục nghìn khán giả, Giải đua ghe Ngo mở rộng mừng Lễ hội Ok Om Bok năm 2026 không chỉ là sân chơi thể thao hấp dẫn mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ.