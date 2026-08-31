Cao Bằng thu hút du khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các điểm đến lịch sử và danh thắng nổi tiếng tại tỉnh Cao Bằng ghi nhận sự gia tăng đáng kể về lượng khách tham quan, đặc biệt là xu hướng du lịch về nguồn của thế hệ trẻ. Dịp này tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, Ban Quản lý các Di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng phối hợp với xã Trường Hà đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trải nghiệm trò chơi dân gian... tạo không khí vui tươi trong cộng đồng.

Dịp lễ Quốc khánh 2/9, đông đảo du khách đến với Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, tỉnh Cao Bằng

Ông Đào Văn Mùi - Giám đốc Ban Quản lý các Di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng cho biết, theo ước tính của đơn vị cũng như thông tin đăng ký từ công ty lữ hành và cơ sở lưu trú, dịp lễ Quốc khánh năm nay du khách tập trung nhiều tại khu di tích trong các ngày từ 30/8 - 1/9, trong đó phần đông là giới trẻ. Cơ cấu khách khá đa dạng, bên cạnh các đoàn khách theo tour còn có nhiều nhóm khách đi tự túc, trong đó có du khách từ miền Nam và khách nước ngoài. Điều này phản ánh những hiệu quả tích cực của hoạt động tuyên truyền, quảng bá suốt thời gian qua.

Du khách quốc tế tham quan, tìm hiểu tại nhà trưng bày trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

"Thời gian qua đơn vị đã tăng cường giới thiệu các hoạt động trải nghiệm du lịch về nguồn trên một số nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook hay TikTok. Ngoài ra, khu di tích đổi mới hình thức trưng bày theo hướng đa phương tiện, giúp các du khách, nhất là giới trẻ, có thể tìm hiểu văn hoá lịch sử một cách sinh động hơn.

Nhờ đó, khu di tích ngày càng thu hút các nhóm khách trẻ cũng như du khách nước ngoài, bên cạnh các đoàn khách truyền thống như cựu chiến binh hay người lớn tuổi. Trong đó, du khách quốc tế cũng ngày càng quan tâm đến Pác Bó, về các giá trị lịch sử và cảnh quan thiên nhiên. Lượng du khách tăng lên đã thúc đẩy hoạt động lưu trú, ăn uống và các dịch vụ khác xung quanh khu di tích", ông Đào Văn Mùi cho biết.

Các cơ sở lưu trú tại tỉnh Cao Bằng chuẩn bị kỹ lưỡng để phục vụ tốt du khách trong dịp lễ Quốc khánh

Tại xã Trường Hà, cách không xa Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, cơ sở Mế Farmstay ghi nhận lượng khách tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay. Hầu hết phòng lưu trú tại đây đã kín khách từ đầu kỳ nghỉ lễ, đồng thời các nhà hàng, khu trải nghiệm, mua sắm sản phẩm OCOP cũng luôn nhộn nhịp.

"Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đón tiếp, phục vụ tốt lượng khách tăng cao trong dịp lễ Quốc khánh năm nay. Bên cạnh giữ vững chất lượng dịch vụ, nhân lực và cơ sở vật chất buồng phòng, Mế Farmstay còn đa dạng hóa các món ăn ẩm thực đặc sản Cao Bằng, cũng như tổ chức thêm hoạt động văn hóa, trải nghiệm để tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách", đại diện quản lý Mế Farmstay cho biết.

Nhiều du khách đến với thác Bản Giốc, tỉnh Cao Bằng trong dịp lễ Quốc khánh 2/9

Theo ghi nhận của các doanh nghiệp lữ hành, khu du lịch thác Bản Giốc đón lượng khách đông đảo trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, tương tự các dịp lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè. Bên cạnh lượng khách nội địa chiếm đa số, thác Bản Giốc cũng thu hút nhiều du khách nước ngoài.

"Thời tiết thuận lợi và cảnh quan thiên nhiên giúp thác Bản Giốc nhận được phản hồi tích cực từ phía du khách. Dịp này công ty cũng đón nhiều đoàn khách tham gia tour du lịch qua lại Khu cảnh quan thác Bản Giốc, Việt Nam và Đức Thiên, Trung Quốc", ông Nguyễn Bảo Thái – Giám đốc chi nhánh Cao Bằng, Công ty CP Tập đoàn lữ hành quốc tế Toàn Cầu Việt Nam (VGI Travel) cho biết.

Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu lưu trú, vui chơi, ăn uống tăng cao của khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ kéo dài, cơ quan quản lý và các cơ sở kinh doanh tại Cao Bằng đã chuẩn bị đồng bộ nhiều phương án chủ động. Cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý các hành vi tự ý nâng giá hoặc cạnh tranh không lành mạnh.

Ông Tô Vũ Ninh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng cho biết, tỉnh Cao Bằng đã họp với các xã, phường và đơn vị lữ hành trên địa bàn nhằm chuẩn bị sẵn các phương án trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Trong trường hợp lượng du khách tăng cao, địa phương sẽ tuyên truyền, vận động các hộ dân, gia đình tận dụng các phòng nghỉ còn trống để sẵn sàng đón tiếp du khách phương xa. Ngoài ra các nhà hàng, khách sạn cũng tăng cường công suất phục vụ, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp du khách có những trải nghiệm đáng nhớ trong thời gian lưu lại Cao Bằng.