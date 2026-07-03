Cao Bằng miễn phí tham quan các khu di tích quốc gia đặc biệt từ ngày 4/7

Căn cứ các quy định hiện hành, Ban Quản lý các di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng đã ban hành thông báo dừng thu phí tham quan tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó và Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo kể từ ngày 4/7/2026. Theo đó, toàn bộ du khách trong nước và quốc tế đến tham quan hai khu di tích này sẽ không phải nộp phí tham quan.

Kể từ ngày 4/7, du khách trong nước và quốc tế đến tham quan tại các Khu di tích Quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng không phải nộp phí tham quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý các di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng đã đón hơn 1.000 đoàn với khoảng 145.172 lượt khách đến tham quan, nghiên cứu và học tập; trong đó có 6.564 lượt khách quốc tế.

Cùng với công tác đón tiếp, nhiều hoạt động tuyên truyền, trưng bày và triển lãm chuyên đề cũng được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa của các di tích, gắn với các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh. Việc miễn phí tham quan được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút thêm du khách, lan tỏa giá trị của các "địa chỉ đỏ", đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.