English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cao Bằng miễn phí tham quan các khu di tích quốc gia đặc biệt từ ngày 4/7

Thứ Sáu, 19:00, 03/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ ngày 4/7/2026, tỉnh Cao Bằng sẽ chính thức không thu phí tham quan tại các khu di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn. Đây là chủ trương nhằm tạo điều kiện để người dân và du khách thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu, trải nghiệm các giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương.

Căn cứ các quy định hiện hành, Ban Quản lý các di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng đã ban hành thông báo dừng thu phí tham quan tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó và Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo kể từ ngày 4/7/2026. Theo đó, toàn bộ du khách trong nước và quốc tế đến tham quan hai khu di tích này sẽ không phải nộp phí tham quan.

cao bang mien phi tham quan cac khu di tich quoc gia dac biet tu ngay 4 7 hinh anh 1
Kể từ ngày 4/7, du khách trong nước và quốc tế đến tham quan tại các Khu di tích Quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng không phải nộp phí tham quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý các di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng đã đón hơn 1.000 đoàn với khoảng 145.172 lượt khách đến tham quan, nghiên cứu và học tập; trong đó có 6.564 lượt khách quốc tế.

Cùng với công tác đón tiếp, nhiều hoạt động tuyên truyền, trưng bày và triển lãm chuyên đề cũng được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa của các di tích, gắn với các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh. Việc miễn phí tham quan được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút thêm du khách, lan tỏa giá trị của các "địa chỉ đỏ", đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

3-7 toan canh.jpg

Trường cao đẳng tự chủ tài chính bằng đặt hàng và đào tạo theo đặt hàng

VOV.VN - Trong hội nghị với hơn 160 hiệu trưởng các trường Cao đẳng phía Nam diễn ra tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, TP.HCM ngày 3/7, GS.TS. Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, việc cấp bách trong tự chủ của các trường cao đẳng hiện nay là phải có sự đặt hàng và đào tạo theo đặt hàng.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cao Bằng tái cấu trúc kinh tế cửa khẩu để tạo giá trị mới
Cao Bằng tái cấu trúc kinh tế cửa khẩu để tạo giá trị mới

VOV.VN - Nằm trên tuyến biên giới dài hơn 300 km, với nhiều cửa khẩu và lối mở quan trọng, nhưng trong nhiều năm qua, tỉnh Cao Bằng vẫn chưa khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển kinh tế cửa khẩu.

Cao Bằng tái cấu trúc kinh tế cửa khẩu để tạo giá trị mới

Cao Bằng tái cấu trúc kinh tế cửa khẩu để tạo giá trị mới

VOV.VN - Nằm trên tuyến biên giới dài hơn 300 km, với nhiều cửa khẩu và lối mở quan trọng, nhưng trong nhiều năm qua, tỉnh Cao Bằng vẫn chưa khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển kinh tế cửa khẩu.

Công an xã ở Cao Bằng đưa thí sinh ngủ quên đến điểm thi kịp giờ
Công an xã ở Cao Bằng đưa thí sinh ngủ quên đến điểm thi kịp giờ

VOV.VN - Sáng 2/7, trong buổi thi môn Ngữ văn của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, Công an xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng đã kịp thời hỗ trợ một thí sinh đến điểm thi an toàn, đúng giờ.

Công an xã ở Cao Bằng đưa thí sinh ngủ quên đến điểm thi kịp giờ

Công an xã ở Cao Bằng đưa thí sinh ngủ quên đến điểm thi kịp giờ

VOV.VN - Sáng 2/7, trong buổi thi môn Ngữ văn của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, Công an xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng đã kịp thời hỗ trợ một thí sinh đến điểm thi an toàn, đúng giờ.

Cao Bằng thiệt hại hơn 18,5 tỷ đồng do mưa lũ
Cao Bằng thiệt hại hơn 18,5 tỷ đồng do mưa lũ

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ ngày 28/6 đến rạng sáng 1/7 gây ngập lụt, lốc và lũ quét tại nhiều địa phương ở Cao Bằng. Đến sáng 2/7, hơn 200 ngôi nhà bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại do thiên tai ước tính trên 18,5 tỷ đồng.

Cao Bằng thiệt hại hơn 18,5 tỷ đồng do mưa lũ

Cao Bằng thiệt hại hơn 18,5 tỷ đồng do mưa lũ

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ ngày 28/6 đến rạng sáng 1/7 gây ngập lụt, lốc và lũ quét tại nhiều địa phương ở Cao Bằng. Đến sáng 2/7, hơn 200 ngôi nhà bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại do thiên tai ước tính trên 18,5 tỷ đồng.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực