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Cây Di sản mở hướng phát triển du lịch Vân Hòa, Đắk Lắk

Chủ Nhật, 16:18, 30/08/2026
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VOV.VN - Ngày 30/8, người dân xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk đón nhận danh hiệu Cây Di sản Việt Nam đối với 3 cây Đỏ (còn gọi là Dâu Da đất) và 1 cây Cộng (cây Sui) cổ thụ. Những “chứng nhân” của thời gian không chỉ có giá trị về sinh thái, văn hóa mà còn mở thêm hướng khai thác du lịch, tạo sinh kế cho người dân.

Cây Đỏ là loài cây đặc hữu, mọc tự nhiên ven rừng, trong vườn nhà và được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Vân Hòa hiện có 11 gia đình sở hữu những vườn Đỏ với khoảng 651 cây, trong đó 8 cây hơn 100 tuổi, cây lâu đời nhất khoảng 210 năm.

Ba cây Đỏ được công nhận Cây Di sản nằm trong các khu vườn của gia đình ông Nguyễn Đình Hòa, Nguyễn Văn Cư và Nguyễn Điền Phương, có tuổi đời lần lượt khoảng 210, 200 và 100 năm. Cùng với đó, cây Cộng cổ thụ khoảng 350 năm tuổi tại ngã ba Vân Hòa cũng được công nhận, góp phần làm dày thêm những giá trị sinh thái, lịch sử của vùng đất có hơn 400 năm hình thành và phát triển.

Clip: Cây di sản ở Vân Hòa, Đắk Lắk.
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Đại diện chính quyền địa phương và người dân xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk nhận danh hiệu cây di sản.

Từ hơn 10 năm trước, hình ảnh những vườn Đỏ trĩu quả, rực rỡ vào dịp Quốc khánh được giới thiệu trên báo chí và mạng xã hội đã thu hút nhiều du khách tìm về Vân Hòa. Người dân bắt đầu kết hợp bán trái cây, phục vụ tham quan, trải nghiệm và giới thiệu các sản vật địa phương.

Ông Nguyễn Văn Cư, chủ nhân cây Đỏ 200 tuổi được công nhận là Cây Di sản, cho rằng danh hiệu mới là động lực để gia đình tiếp tục chăm sóc, bảo vệ cây và phát triển dịch vụ đón khách: "Công nhận di sản cũng như giúp cho tôi một lưỡi câu, giúp việc làm ăn của gia đình tôi khấm khá hơn. Tôi rất mừng và sẽ thường xuyên chăm sóc để khách đến ngày càng đông, càng tốt. Đất lành chim đậu".

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Ông Nguyễn Văn Cư, chủ nhân cây Đỏ 200 tuổi được công nhận là Cây Di sản.

Ở độ cao khoảng 400m so với mực nước biển, Vân Hòa có khí hậu mát mẻ, mỗi năm có từ 3-4 tháng sương mù. Cùng với cảnh quan tự nhiên, địa phương còn có Di tích Quốc gia Nhà thờ Bác Hồ, Hội trường Mùa Xuân - khu căn cứ cách mạng của tỉnh Phú Yên trong kháng chiến chống Mỹ và hệ sinh thái rừng nhiệt đới núi thấp đặc trưng.

Những lợi thế này giúp Vân Hòa trở thành điểm đến của các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống, đồng thời thu hút các dự án nông nghiệp sạch, nghỉ dưỡng và du lịch. Hàng chục nghìn lượt khách đã tìm đến địa phương mỗi năm.

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Cây Cộng di sản có tuổi đời khoảng 350 năm.

Theo ông Nguyễn Minh Hoài, Chủ tịch UBND xã Vân Hòa, địa phương xác định bảo tồn các cây cổ thụ phải gắn với khai thác hợp lý những giá trị tự nhiên, lịch sử, văn hóa để tạo động lực phát triển kinh tế, nhất là du lịch. "Đảng bộ xã Vân Hòa tập trung đầu tư hạ tầng các khu, điểm du lịch, phát triển du lịch trải nghiệm. Hiện nay, địa phương chúng tôi cũng đang tập trung quy hoạch chung, quy hoạch đất đai để thu hút đầu tư sân golf, thu hút các dự án. Đây là những điều kiện để chúng tôi tập trung cho phát triển hai con số", ông Hoài cho biết.

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