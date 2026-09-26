English
/ CHECK-IN
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thăm nơi được ví như "phố Wall" thời cổ đại ở Trung Quốc

Thứ Bảy, 06:01, 26/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với lịch sử hơn 2.800 năm, thành cổ Bình Dao ở tỉnh Sơn Tây không chỉ là thành cổ còn nguyên vẹn nhất từ ​​thời nhà Minh và Thanh, nơi đây còn có con phố tài chính nổi tiếng được ví von như “Phố Wall đầu tiên” của Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, thành cổ Bình Dao được khởi xây từ thời Tây Chu, tức khoảng năm 827 - 782 TCN, sau được trùng tu, tôn tạo dưới triều đại nhà Minh và đạt đến thời kỳ hưng thịnh nhất vào giữa và cuối thời nhà Thanh.

Trong quá khứ, thành cổ Bình Dao từng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển kinh tế Trung Hoa và là trung tâm tài chính của Trung Quốc, bởi tỉnh Sơn Tây là một trong những trung tâm thương mại ra đời sớm nhất ở nước này. Những năm giữa thế kỷ 18 là thời điểm hoạt động thương mại sôi nổi và sầm uất nhất của Sơn Tây.

tham noi duoc vi nhu pho wall thoi co dai o trung quoc hinh anh 1
Thành cổ Bình Dao nhìn từ cổng phía Nam

Sự hưng thịnh của thành cổ này gắn liền với “Tấn thương”, tức thương nhân Sơn Tây, 1 trong 3 đại thương bang nổi tiếng nhất lịch sử phong kiến Trung Hoa. Hoạt động xuyên suốt từ thời nhà Tống đến cuối triều Thanh, họ từng nắm giữ huyết mạch kinh tế, sở hữu mạng lưới thương mại quốc tế rộng lớn và nguồn tài chính sánh ngang ngân khố triều đình.

tham noi duoc vi nhu pho wall thoi co dai o trung quoc hinh anh 2
Phố Tây - nơi được mệnh danh là "Phố Wall thời cổ đại" của Trung Quốc

Để giúp các thương gia đi lại buôn bán không phải mang theo nhiều nén bạc, những cuốn sổ tiết kiệm và tấm séc sơ khai cùng các cơ sở chuyên kinh doanh dịch vụ chuyển tiền, nhận tiền gửi và cho vay đã ra đời. Các cơ sở này khi đó có tên là “Phiếu hiệu”. Phiếu hiệu đầu tiên tại đây là Nhật Thăng Xương (Rishengchang), thành lập năm 1823 – nơi giờ đã trở thành một bảo tàng. Con phố tập trung nhiều “phiếu hiệu” nhất trong thành cổ là Phố Tây (tức phố lớn phía Tây). Đây chính là những ngân hàng tư nhân thời cổ đại của Trung Quốc và thành cổ Bình Dao nhờ đó cũng được coi là "cái nôi" của ngành ngân hàng nước này.

tham noi duoc vi nhu pho wall thoi co dai o trung quoc hinh anh 3
Nhật Thăng Xương - ngân hàng tư nhân cổ đại đầu tiên ở thành cổ Bình Dao

Lý giải việc con phố này được mệnh danh là "Phố Wall" sớm nhất ở Trung Quốc, chị Cảnh Yến Phong, hướng dẫn viên của thành cổ Bình Dao, cho biết con phố này không chỉ là nơi ra đời ngân hàng tư nhân cổ đại đầu tiên của Trung Quốc, mà còn tập trung tới 10 ngân hàng khác thành lập sau đó. Chỉ xét về số lượng, con phố đã xứng tầm mang danh “Phố Wall” đầu tiên của Trung Quốc. Không chỉ vậy, quy mô của các tổ chức tài chính này cũng vô cùng lớn.

tham noi duoc vi nhu pho wall thoi co dai o trung quoc hinh anh 4
Bức tường thành cao lớn và kiên cố của thành cổ Bình Dao

“Vào thời vua Hàm Phong (triều đại nhà Thanh), tổng thu ngân sách hàng năm của triều đình chỉ ở mức 50 đến 70 triệu lượng bạc. Thế nhưng, riêng Nhật Thăng Xương - ngân hàng đầu tiên - đã xử lý khối lượng chuyển tiền lên tới 37 triệu lượng bạc mỗi năm. Hãy thử tưởng tượng quy mô khổng lồ đến mức nào, nếu cộng gộp khối lượng giao dịch hàng năm của tất cả các ngân hàng trên con phố này lại với nhau”, chị Cảnh Yến Phong chia sẻ.

tham noi duoc vi nhu pho wall thoi co dai o trung quoc hinh anh 5
Thành cổ Bình Dao khi lên đèn

Ngày nay đến thăm thành cổ, du khách vẫn có thể tìm thấy dấu tích của những ngân hàng cổ đại lớn và tư dinh sa hoa của những ông chủ giàu có và đầy quyền lực một thời. Vào thời kỳ đỉnh cao, những “phiếu hiệu” này còn có chi nhánh ở các thành phố lớn trên khắp Trung Quốc, cũng như ở những nơi xa xôi như Nhật Bản hay Triều Tiên.  

Không chỉ là nơi giao thương, thành cổ Bình Dao còn mang nhiều giá trị về kiến trúc và văn hóa. Ngôi thành được thiết kế giống hình "linh quy" (rùa thiêng) với ý nghĩa trường sinh bất lão, vững chắc kiên cố.

tham noi duoc vi nhu pho wall thoi co dai o trung quoc hinh anh 6
Cổng phía Nam - cổng chính, cũng là cổng lớn nhất của thành cổ Bình Dao - được ví như đầu của "linh quy"

Toàn khu thành có 6 cửa, với chu vi khoảng 6,2km, tường thành cao khoảng 10m, lớp ngoài xây bằng gạch, bên trong đắp bằng đất. Tường thành bao quanh thành cổ Bình Dao vừa phục vụ mục đích dân sự, vừa có vai trò như một công trình quân sự. Phần chân thành rộng 8 - 12m, mặt thành rộng 2,5 - 6m, trên mặt thành có 72 địch lâu và 3.000 lỗ châu mai tượng trưng cho 72 thánh hiền và 3.000 học trò của Khổng Tử đi thuyết giảng ở các nước chư hầu.

tham noi duoc vi nhu pho wall thoi co dai o trung quoc hinh anh 7
Thành cổ Bình Dao luôn tấp nập khách du lịch

Bình Dao được đánh giá là 1 trong “4 thành cổ được bảo tồn nguyên vẹn nhất” và là 1 trong 2 thành cổ duy nhất của Trung Quốc được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới cho toàn bộ khu vực, cùng với thành cổ Lệ Giang.

ngoai-ho-sinh-thai-cong-vien-van-hoa-dia-chat-ao-son-duoc-xay-tren-nen-nha-xuong-cu-con-trung-bay-may-moc-thiet-bi-khai-thac-mo-mang-tinh-bieu-tuong-qua-cac-thoi-ky.jpg

Biến mỏ sắt trăm năm thành công viên sinh thái: Câu chuyện ở Mã An Sơn, Trung Quốc

VOV.VN - Là thành phố nổi tiếng về công nghiệp luyện kim của tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc, Mã An Sơn sở hữu không ít các mỏ sắt lộ thiên. Để giảm thiểu tác động tới môi trường, các mỏ ngừng khai thác được chuyển đổi công năng, từ những “vết sẹo” sinh thái trở thành công viên xanh và các công trình phục vụ dân sinh

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dạo bước phố cổ Aksu ở Tân Cương, Trung Quốc
Dạo bước phố cổ Aksu ở Tân Cương, Trung Quốc

VOV.VN - Tại miền Tây Bắc Trung Quốc, Aksu vốn là nơi nổi tiếng trồng nhiều loại hoa quả đặc sản ở Tân Cương, như quả óc chó, táo đỏ hay táo mật Aksu... Khu vực này cũng thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn, biến những làng quê nghèo thành nơi tạo việc làm cho người dân và quảng bá văn hóa bản địa.

Dạo bước phố cổ Aksu ở Tân Cương, Trung Quốc

Dạo bước phố cổ Aksu ở Tân Cương, Trung Quốc

VOV.VN - Tại miền Tây Bắc Trung Quốc, Aksu vốn là nơi nổi tiếng trồng nhiều loại hoa quả đặc sản ở Tân Cương, như quả óc chó, táo đỏ hay táo mật Aksu... Khu vực này cũng thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn, biến những làng quê nghèo thành nơi tạo việc làm cho người dân và quảng bá văn hóa bản địa.

Hà Nội tăng cường kết nối du lịch với thị trường Trung Quốc
Hà Nội tăng cường kết nối du lịch với thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Hà Nội đang đẩy mạnh quảng bá điểm đến, kết nối doanh nghiệp lữ hành và phát triển sản phẩm phù hợp với thị trường Trung Quốc, hướng tới hình thành các tour, tuyến ổn định, lâu dài giữa Thủ đô Việt Nam với Bắc Kinh và các địa phương lớn của Trung Quốc. 

Hà Nội tăng cường kết nối du lịch với thị trường Trung Quốc

Hà Nội tăng cường kết nối du lịch với thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Hà Nội đang đẩy mạnh quảng bá điểm đến, kết nối doanh nghiệp lữ hành và phát triển sản phẩm phù hợp với thị trường Trung Quốc, hướng tới hình thành các tour, tuyến ổn định, lâu dài giữa Thủ đô Việt Nam với Bắc Kinh và các địa phương lớn của Trung Quốc. 

Du lịch tự lái xe tại Trung Quốc được đầu tư quy mô lớn
Du lịch tự lái xe tại Trung Quốc được đầu tư quy mô lớn

VOV.VN - Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc gần đây đã ban hành kế hoạch xây dựng đường bộ du lịch tự lái cao cấp, đề xuất đẩy nhanh xây dựng hệ thống đường bộ du lịch tự lái "1+N" với tổng chiều dài khoảng 60.000 km.

Du lịch tự lái xe tại Trung Quốc được đầu tư quy mô lớn

Du lịch tự lái xe tại Trung Quốc được đầu tư quy mô lớn

VOV.VN - Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc gần đây đã ban hành kế hoạch xây dựng đường bộ du lịch tự lái cao cấp, đề xuất đẩy nhanh xây dựng hệ thống đường bộ du lịch tự lái "1+N" với tổng chiều dài khoảng 60.000 km.

Biến mỏ sắt trăm năm thành công viên sinh thái: Câu chuyện ở Mã An Sơn, Trung Quốc
Biến mỏ sắt trăm năm thành công viên sinh thái: Câu chuyện ở Mã An Sơn, Trung Quốc

VOV.VN - Là thành phố nổi tiếng về công nghiệp luyện kim của tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc, Mã An Sơn sở hữu không ít các mỏ sắt lộ thiên. Để giảm thiểu tác động tới môi trường, các mỏ ngừng khai thác được chuyển đổi công năng, từ những “vết sẹo” sinh thái trở thành công viên xanh và các công trình phục vụ dân sinh

Biến mỏ sắt trăm năm thành công viên sinh thái: Câu chuyện ở Mã An Sơn, Trung Quốc

Biến mỏ sắt trăm năm thành công viên sinh thái: Câu chuyện ở Mã An Sơn, Trung Quốc

VOV.VN - Là thành phố nổi tiếng về công nghiệp luyện kim của tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc, Mã An Sơn sở hữu không ít các mỏ sắt lộ thiên. Để giảm thiểu tác động tới môi trường, các mỏ ngừng khai thác được chuyển đổi công năng, từ những “vết sẹo” sinh thái trở thành công viên xanh và các công trình phục vụ dân sinh

Chợ đêm độc đáo bên dòng Lan Thương ở Tây Song Bản Nạp, Trung Quốc
Chợ đêm độc đáo bên dòng Lan Thương ở Tây Song Bản Nạp, Trung Quốc

VOV.VN - Sông Lan Thương (Lan Cang) là thượng nguồn của sông Mekong tại Trung Quốc. Đoạn cuối cùng của con sông, trước khi chảy sang 5 nước hạ nguồn gồm Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, nằm ở huyện Mãnh Lạp thuộc Châu tự trị dân tộc Thái Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Chợ đêm độc đáo bên dòng Lan Thương ở Tây Song Bản Nạp, Trung Quốc

Chợ đêm độc đáo bên dòng Lan Thương ở Tây Song Bản Nạp, Trung Quốc

VOV.VN - Sông Lan Thương (Lan Cang) là thượng nguồn của sông Mekong tại Trung Quốc. Đoạn cuối cùng của con sông, trước khi chảy sang 5 nước hạ nguồn gồm Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, nằm ở huyện Mãnh Lạp thuộc Châu tự trị dân tộc Thái Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực