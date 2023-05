City tour hấp dẫn, Ga Hải Phòng đón lượng khách kỷ lục trong đợt nghỉ lễ

City tour, Food tour Hải Phòng là lựa chọn của nhiều du khách trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm nay. Chuyến tàu HP1 xuất phát từ Ga Hà Nội lúc 6 giờ và tới ga Hải Phòng vào 8h30 hầu như luôn kín chỗ trong những ngày vừa qua với đa phần du khách đến Hải Phòng để trải nghiệm foodtour, tham quan và check-in tại những danh thắng hấp dẫn của thành phố.

Ga Hải Phòng, công trình Pháp cổ có tuổi đời cả trăm năm là điểm check-in hấp dẫn của nhiều du khách khi đến Hải Phòng.

Chị Hoàng Thị Cảnh, quê ở tỉnh Thái Nguyên, hiện công tác tại thành phố Đà Nẵng đã có chuyến du lịch xuyên Việt với hành trình Đà Nẵng - Hà Nội - Quảng Ninh và lựa chọn Hải Phòng là điểm dừng cuối trong dịp nghỉ lễ năm nay.

“Tôi chưa đến Hải Phòng bao giờ nhưng đã được nghe nói về Hải Phòng rất nhiều. Ở đây có bánh đa cua và nhiều món ăn nổi tiếng nên tôi cũng muốn đến trải nghiệm và đi đạp xe. Mặc dù chuyến đi rất vội, những địa điểm đến cũng rất gấp nhưng tôi rất hài lòng với chuyến đi này. Chắc chắn tôi sẽ quay lại Hải Phòng và đi nhiều điểm hơn nữa”.

Ga Hải Phòng, Nhà hát lớn Thành phố, Bảo tàng Hải Phòng… những công trình Pháp cổ có tuổi đời cả trăm năm; những phố phường trung tâm với các món ăn nổi tiếng như: bánh mì cay, bánh đa cua, trà cúc Hải Phòng,… luôn chật kín du khách những ngày qua. Thành phố tấp nập, hiện đại nhưng không quá ồn ào đông đúc, thích hợp cho kỳ nghỉ lễ là cảm nhận của Phùng Văn Thịnh (huyện Kim Thành, Hải Dương) và bạn gái Hải Yến (huyện Văn Giang, Hưng Yên):

“Tôi ở Hải Dương, tranh thủ đợt nghỉ lễ muốn đến tham quan Hải Phòng, có biển, có ga rất đẹp. Tôi đi ăn một vài chỗ, đi check-in đê Tràng Cát, Đồi Thiên Văn, vịnh Lan Hạ…

“Bọn em ấp ủ đi Hải Phòng lâu rồi, vì xem review tour thì thấy Hải Phòng có nhiều món ăn, điểm check-in. Em thấy Hải Phòng là thành phố tập nập, thịnh vượng, sạch sẽ và thân thiện”.

Ga Hải Phòng dự kiến đón 35.000 lượt khách đến và đi trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm nay, tăng 30% so với dịp lễ năm ngoái.

Theo đại diện Ga Hải Phòng, trong 3 ngày (từ 29/4 - 1/5), hành khách qua ga đạt hơn 22.000 lượt. Trong đó, 2 ngày cao điểm (30/4 và 1/5), mỗi ngày, ga Hải Phòng đón hơn 8.000 lượt khách, con số kỷ lục từ trước tới nay. Ngành đường sắt đã tăng cường thêm 5 chuyến tàu từ Hà Nội về Hải Phòng và 3 chuyến tàu từ Hải Phòng đi Hà Nội mỗi ngày. Dự kiến, trong 5 ngày nghỉ lễ, lượng khách qua ga Hải Phòng ước đạt 35.000 lượt, tăng 30% son với dịp nghỉ Lễ năm ngoái.

Ông Đặng Tiến Mạnh, trưởng Ga Hải Phòng cho biết, ngoài việc tăng thêm các chuyến tàu, Ga Hải Phòng cũng bố trí nhân lực đảm bảo công tác đón tàu và hướng dẫn hành khách ra vào ga an toàn, đảm bảo an ninh trật tự.

“Mỗi ngày tổ thanh tra giao thông thành phố đều cử 5 – 7 người đến Ga để hướng dẫn hành khách ra vào ga, cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại ngã tư Ga. Lực lượng HP22, Cảnh sát giao thông, Công an phường Cầu Đất cũng tích cực hỗ trợ Ga trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Vì vậy, lượng hành khách đến và đi ga Hải Phòng rất đông, có chuyến tàu có tới 1.000 hành khách về và gần 1.000 hành khách đi, nhưng tình hình an ninh trật tự tại Ga vẫn đảm bảo tốt”./.