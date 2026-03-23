Cơ quan chức năng phản hồi việc xe du lịch trên 28 chỗ bị hạn chế ở Hà Nội

Thứ Hai, 19:54, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên quan đến Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 04/1/2026 của UBND thành phố Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội khẳng định sẽ tăng cường thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp thích ứng, khắc phục khó khăn, ổn định hoạt động kinh doanh và thúc đẩy hoạt động du lịch trên địa bàn.

Thời gian gần đây, hoạt động du lịch tại nội thành Hà Nội gặp nhiều khó khăn vì xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (xe ô tô chở người từ 28 chỗ trở lên không kể người lái) tại nhiều khu vực chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm (giờ cao điểm sáng từ 6h - 9h, chiều từ 16h - 19h30 hàng ngày), theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 04/1/2026 của UBND thành phố Hà Nội. 

Trên thực tế, xe ô tô chở người từ 28 chỗ trở lên (không kể người lái) là phương tiện rất phổ biến trong ngành du lịch Hà Nội, vừa phục vụ đón khách tham quan tại Thủ đô, vừa đưa khách từ Hà Nội đi các khu vực Hạ Long, Sa Pa, Ninh Bình, Hà Giang, Phú Thọ...

Hoạt động du lịch gặp khó khăn tại Hà Nội, khi hoạt động của xe ô tô chở người từ 28 chỗ trở lên (không kể người lái) bị hạn chế tại nội thành theo khung giờ và phạm vi. Ảnh cắt từ video.

Đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho biết, thông qua trao đổi, phản ánh từ cơ quan báo chí, Hiệp hội Du lịch Hà Nội và các doanh nghiệp trên địa bàn, các đơn vị tổ chức vận chuyển khách du lịch đã thực hiện đầy đủ các quy định và quyết tâm giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn; tuy nhiên vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 04/1/2026 của UBND thành phố Hà Nội.

Các vấn đề nổi cộm là chi phí phát sinh gia tăng do phải điều chỉnh chương trình tour. Phương tiện và phương án vận chuyển, chất lượng dịch vụ bị ảnh hưởng do khách phải chờ đợi lâu, bỏ lỡ hoặc không được thực hiện đầy đủ chương trình tham quan. Hơn nữa, uy tín của doanh nghiệp du lịch bị tác động do trải nghiệm của khách không được bảo đảm như kế hoạch ban đầu; nếu không được giải quyết có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhiều đơn vị liên quan trên địa bàn Hà Nội.

Theo các doanh nghiệp du lịch, khó khăn nhất là quá trình phục vụ những đoàn khách quốc tế, các đoàn khách MICE, các đoàn học sinh dã ngoại.... với đặc thù số lượng lớn, thường sử dụng xe 45 chỗ là phương án tối ưu. Các doanh nghiệp lo ngại, nếu quá nhiều bất tiện, những đoàn khách quy mô lớn có thể sẽ thay đổi lịch trình, từ sân bay Nội Bài đi thẳng xuống các tỉnh và bỏ qua nội thành, không lưu trú tại trung tâm Hà Nội nữa; hoặc chỉ coi Thủ đô là một "điểm tham quan trong ngày".

Sở Du lịch Hà Nội tổ chức hội nghị trao đổi về quản lý phương tiện giao thông đường bộ trong hoạt động du lịch trên địa bàn.

Ngày 20/3, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức hội nghị trao đổi giữa các cơ quan chức năng với doanh nghiệp du lịch, vận tải, khách sạn... về phục vụ khách du lịch tại Thủ đô, theo các quy định mới liên quan đến hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn. Tại đây, đại diện Sở Du lịch Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội đã giải đáp, chia sẻ với những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị du lịch, đồng thời sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp và tạo điều kiện một cách thuận lợi nhất cho các đơn vị trong việc phục vụ du khách trong nước và quốc tế tại Thủ đô.

Sở Du lịch Hà Nội cũng thông tin thêm, từ ngày 16/3/2026, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an thành phố Hà Nội) tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp văn bản chấp thuận cho các phương tiện hoạt động trong phạm vi hạn chế trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND, tại trụ sở số 90 Trần Nhật Duật, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Theo đó, xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (xe ô tô chở người từ 28 chỗ trở lên, không kể người lái) được xem xét chấp thuận hoạt động trong giờ cao điểm cho các trường hợp phục vụ hội nghị, sự kiện, chương trình trên địa bàn Hà Nội hoặc đưa đón người đi tham quan, du lịch; thời hạn chấp thuận được cấp theo thời gian của hội nghị, sự kiện, chương trình đó.

Du lịch gặp khó khi Hà Nội hạn chế hoạt động của xe khách hợp đồng trên 28 chỗ

VOV.VN - Hoạt động du lịch tại nội thành Hà Nội gặp khó khăn vì xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (xe ô tô chở người từ 28 chỗ trở lên không kể người lái) tại nhiều khu vực chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm, theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 04/1/2026 của UBND thành phố Hà Nội.

Hải Nam/VOV.VN
Cầu hoa giấy “đẹp như tranh” hút giới trẻ tới check-in cách Hà Nội chỉ 30km

VOV.VN - Những ngày này, cây cầu Thủy Tiên (xã Phụng Công, Hưng Yên) được giới trẻ biết đến với tên gọi “cây cầu hoa giấy” đang thu hút rất đông các bạn trẻ tới chụp ảnh, check-in bởi vẻ “đẹp như tranh” với sắc tím nhạt của hoa giấy đang nở rộ.

Hà Nội tăng cường xử lý xe khách “canh giờ” để vào phố cổ

VOV.VN - Dừng đỗ xe trong các khu phố cổ (Hà Nội) luôn là bài toán khó đối với các tài xế, khi hạ tầng giao thông chật hẹp, phương tiện đông đúc và đặc biệt là thiếu các điểm trông giữ xe phù hợp.

