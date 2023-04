Đà Nẵng đảm bảo an toàn du lịch sông, biển mùa du lịch cao điểm

Mùa du lịch biển thành phố Đà Nẵng 2023 vừa khai màn với nhiều hoạt động sôi động, hấp dẫn.

Các bãi biển thành phố Đà Nẵng đông nghịt người dân và du khách. Dù đông đúc nhưng mọi người cảm thấy an toàn khi tham gia các hoạt động vui chơi, thể thao, tắm biển.

Anh Nguyễn Trọng Khang, du khách đến từ Lạng Sơn nhận xét: “Khi đến tham gia vui chơi tại bãi biển Đà Nẵng, tôi thấy rất an toàn. Biển ở đây rất đẹp và sạch. Các bãi biển có đội cứu hộ luôn luôn túc trực để đảm bảo an toàn cho mọi người”.

Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2023 bắt đầu.

Bãi biển Đà Nẵng đông khách dịp lễ.

Vào mùa cao điểm, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng tăng cường lực lượng cứu hộ, cứu nạn túc trực tại các bãi tắm dọc các tuyến đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa thuộc hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn và biển Nguyễn Tất Thành ở quận Thanh Khê. Lực lượng cứu hộ khuyến cáo người dân, du khách chấp hành và thực hiện đúng nội quy, quy định bãi biển. Mọi người không được tắm biển trong những ngày thời tiết xấu, sóng lớn, hoặc nơi có bảng cảnh báo nguy hiểm cấm tắm.

Ông Phùng Thương, Tổ trưởng Tổ cứu hộ số 10, bãi tắm Phạm Văn Đồng nói: “Muốn đảm bảo an toàn cho du khách, chúng tôi đề nghị mọi người nghe theo hướng dẫn của lực lượng cứu hộ tắm trong dây phao an toàn. Công tác cứu hộ, chúng tôi trực từ 4h30 đến 21h.”

Bảng cảnh báo khu vực nguy hiểm

Bảng hướng dẫn thời gian tắm biển khi có lực lượng cứu hộ

Lực lượng cứu hộ túc trực đảm bảo an toàn cho du khách

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: Vào mùa cao điểm, đơn vị tăng cường toàn bộ lực lượng gần 200 cán bộ, đội viên đội cứu hộ, nhân viên đội an ninh trật tự du lịch, dịch vụ các bãi biển… Ngoài việc trực cố định, các thành viên chia ca tuần tra, mang lại du khách kỳ nghỉ an toàn, trọn vẹn.

“Về công tác cứu hộ, chúng tôi tăng cường công tác tập huấn từ trước. Vào mùa xuân, chúng tôi tổ chức các khoá huấn luyện, chia nhỏ nhân viên cứu hộ ra từng nhóm, kể cả huấn luyện viên nước ngoài, trong nước và các chuyên gia. Chúng tôi phối hợp để nâng cao năng lực cứu hộ của anh em”, ông Nguyễn Đức Vũ nói.

Du ngoạn trên sông Hàn bằng thuyền du lịch, ngắm nhìn thành phố hai bên bờ sông về đêm là một trải nghiệm thú vị không thể bỏ qua của du khách khi đến Đà Nẵng. Những ngày này, 21 tàu du lịch của các doanh nghiệp hoạt động liên tục với hàng ngàn khách mỗi ngày.

Tàu du lịch hút khách về đêm

Các tàu du lịch đảm bảo an toàn trước khi xuất bến

Phao cứu sinh trang bị trên tàu

Tất cả du khách trên tàu phải mặc áo phao

Ông Lê Văn Đông, thuyền trưởng thuyền du lịch Vinh Anh 2 cho hay: “Trước khi tàu rời bến, trách nhiệm thuyền trưởng, tôi nhắc nhở thuyền viên hướng dẫn du khách mặc áo phao, ngồi đúng vị trí, không đi qua, đi lại trên tàu. Tất cả đảm bảo an toàn trước khi tàu xuất bến”.

Đảm bảo an toàn cho du khách tham quan du lịch trên sông, biển, các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ hàng hải, Cảnh sát đường thủy, Công an thành phố Đà Nẵng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; kiểm tra trang thiết bị, phao cứu sinh, phao bè, hệ thống phòng cháy chữa cháy trên tàu… Qua đó, kịp thời nhắc nhở, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định. Đặc biệt, nghiêm cấm người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia, không chở quá số người quy định.

Sông Hàn về đêm

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các ngành, các địa phương đảm bản an ninh trật tự, an toàn, chống buôn bán, chèo kéo khách du lịch. Đói với du lịch thuỷ nội địa, thành phố cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan trong việc quản lý nhà nước các hoạt động kinh doanh thuỷ nội địa để đảm bảo an toàn cho du khách khi tham quan, trải nghiệm du lịch đường sông, đường biển của thành phố Đà Nẵng”./.