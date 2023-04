Hơn 20 hoạt động mùa du lịch biển 2023 ở Đà Nẵng

Với chủ đề “Vũ điệu biển xanh”, mùa du lịch Biển 2023 có 21 hoạt động văn hoá, thể thao. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường rừng, biển. Trong sáng nay, tại Công viên Biển Đông đã diễn ra lễ hội thả diều, cuộc thi vẽ tranh bảo vệ thiên nhiên, môi trường… Lễ hội thả diều nghệ thuật với sự xuất hiện của hơn 100 con diều mang đến một không gian đầy màu sắc cho bãi biển Đà Nẵng. Tại Lễ hội thả diều nghệ thuật năm nay, ngoài diều khí động học, các câu lạc bộ còn mang đến 20 con diều sáo.

Những cánh diều hình các con vật sinh sống ở đại dương nhiều màu sắc bay trên bờ biển Đà Nẵng

Cuộc thi thả diều đã thành hoạt động thường niên trên biển Đà Nẵng nhiều năm qua

Diều hình cua biển khổng lồ rất bắt mắt

Anh Ngô Văn Hiền, người dân thành phố Đà Nẵng bày tỏ: “Tôi nghĩ nên duy trì lễ hội thả diều thường xuyên để thu hút khách du lịch nội địa và nước ngoài bởi đây là hoạt động được rất nhiều người yêu thích”.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, điểm nhấn các hoạt động thể thao chủ yếu gắn với biển như thi dù lượn không động cơ, thi chèo SUP: “Năm nay các hoạt động chúng tôi đều hướng đến làm sao để người dân và du khách tham gia sự kiện, sẽ được trải nghiệm trực tiếp đối với những hoạt động đó. Trải nghiệm các dịch vụ vui chơi, tập lướt sóng hoặc là chèo SUP cũng là một trong những hoạt động du khách, người dân có thể trải nghiệm”.

Những bức tranh do các em học sinh vẽ về thiên nhiên Sơn Trà

Chương tình MV quảng bá hình ảnh "Sơn Trà tuyệt vời"

Chương trình nghệ thuật "Điểm hẹn cuối tuần"

Buổi tối, hai bên bờ sông Hàn diễn ra 3 chương trình nghệ thuật, gồm: chương trình giới thiệu MV quảng bá hình ảnh “Sơn Trà tuyệt vời” do UBND quận Sơn Trà tổ chức; chương trình dân vũ “Điểm hẹn cuối tuần” tại vòng bán nguyệt đường Bạch Đằng do Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Sơn Trà thực hiện và chương trình “Giai điệu tự hào” do Thành Đoàn, Cung Thiếu nhi và Hội Âm nhạc thành phố tổ chức. Các hoạt động này làm cho không khí ngày 30/4 tại thành phố biển Đà Nẵng sôi động, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị trong những ngày nghỉ lễ./.