Đà Nẵng đón 9,7 triệu lượt khách trong 6 tháng, khách quốc tế tăng gần 29%

Trong 9,7 triệu lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ, khách quốc tế ước đạt 5,2 triệu lượt, tăng gần 29% so với cùng kỳ năm 2025. Đà đi lên này gắn liền với hàng loạt sự kiện văn hóa, lễ hội quy mô lớn được thành phố tổ chức, tiêu biểu như triển lãm “Sắc màu Đất Quảng”, “Giao điểm Việt Nam”, Lễ hội Áo dài Đà Nẵng, chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” và Lễ hội Pháo hoa quốc tế.

Phố cổ Hội An tiếp tục là điểm đến yêu thích của du khách quốc tế

Tăng trưởng du lịch cũng kéo theo tiêu dùng nội địa tăng mạnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng ước đạt gần 145 ngàn tỷ đồng, tăng gần 21%, trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 82 ngàn tỷ đồng, tăng gần 22%.

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 thu hút khoảng 690 ngàn lượt khách

Để duy trì đà tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm, thành phố Đà Nẵng xác định phải chuyển dịch từ “tăng về lượng sang tăng về giá trị”, nâng cao chi tiêu bình quân mỗi khách du lịch. Thành phố tiếp tục tổ chức tốt chuỗi sự kiện quốc tế như Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng, Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc, Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22, Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng, Lễ hội Đèn lồng quốc tế Đà Nẵng, Giải Pickleball World Cup 2026 và Lễ hội Golf quốc tế Việt Nam - Vietnam Legends Festival 2026; đầu tư sản phẩm đặc trưng tại Hội An, Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm, Bà Nà Hills.

Du khách trong và ngoài nước say mê với những màn pháo hoa rực rỡ tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: “Thành phố Đà Nẵng tự hào về hình ảnh người dân Đà Nẵng văn minh, thân thiện, hiếu khách, luôn sẵn sàng sẻ chia và hỗ trợ du khách. Ngày càng khẳng định sức hút mạnh mẽ, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành “Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á”.